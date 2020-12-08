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08 декабря,
2020
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Стиль жизни

Повар из Томска стал участником кастинга в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

34-летний повар из Томска Иван Калиниченко стал участником шоу «Битва шефов», которое транслируется на телеканале «Пятница!». В основе шоу лежит кулинарный поединок Константина Ивлева и Рената Агзамова. Каждый из них собирает свою команды поваров, чтобы найти среди участников лучшего повара. 

Повар из Томска стал участником кастинга в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

Кандидат из Томска Иван Калиниченко учился кулинарному мастерству в Испании. Сейчас он является шеф-поваром двух заведений города.


«Если кулинару из Томска удастся пройти кастинг шефов, он окажется в их командах. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок», — отмечается в сообщении канала.

Повар из Томска стал участником кастинга в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

Программа «Битва шефов» выходит на телеканале «Пятница!» по вторникам. 

Константин Ивлев и Ренат Агзамов не в первый раз принимают участие в кулинарных шоу. Так, шеф Ивлев известен благодаря проектам «На ножах» и «Адская кухня», которая является российской адаптацией популярного американского шоу с Гордоном Рамзи. Ренат Агзамов известен по программе «Кондитер», в которой он занимает пост ведущего.

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