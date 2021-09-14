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Стиль жизни

Популярная актриса Любовь Аксёнова снялась в томском киносериале

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Звезда сериала «Мажор» и фильма «Майор Гром. Чумной доктор» Любовь Аксенова прилетела в Томск на съёмки в веб-сериале «Соц. сети». Сериал рассказывает о сибиряках в эпоху пост-Сovid, людях, живущих в цифровом мире, работе на «дистанционке», виртуальных коммуникациях друг с другом, зависимости от лайков, аватаров, за которыми мы прячемся. Действия разворачиваются в Томске в 2021, 2025, 2030 годах.

Автор:  Георгий Москвичев

Фильм с Любовью Аксёновой — это одна из серий веб-сериала, которая называется «100% счастья». По сюжету молодая успешная Анна мечтает переехать в более дорогой район города и откладывает деньги. В этом ей помогает Умный Помощник, который тщательно следит за «уровнем счастья» девушки: что она ест, чем занимается, с кем общается. Когда на пороге дома возникает менее успешный Роман, который нравится Анне, Умный Помощник мешает развитию отношений, начиная угрожать жизни Романа.

Автор:  Георгий Москвичев

Один из инициаторов и продюсеров проекта томич Евгений Жуков рассказал ТВ2, что без сложностей не обошлось. 

«Для одной из сцен в Томске необходимо было найти таксофон, мы провели глобальное исследование города, прошерстили все улицы, театры, знакомых и ничего не нашли. Почти в день перед съемками выручил томский ТЮЗ, который обнаружил по чистой случайности у себя на складах, то что мы так долго искали», — добавил Евгений Жуков.

Веб-сериал «Соц.сети» — это результат работы томского кинопроекта CAST. Съемки веб-сериала пройдут в Томске. Помимо Любови Аксеновой, в проекте снимутся Кирилл Кяро («Нюхач», «Эпидемия», «Измены») и Сергей Походаев («Левиафан», «Закрытая школа», «Кислота»).

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