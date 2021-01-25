Поэтический конкурс ТВ2 продолжается: призы за лучшие стихотворения
Поэтический конкурс ТВ2 «Любовь-Морковь» продолжает принимать работы. Нам пишут поэты и поэтессы, которым недавно исполнилось 20, и те, кто уже вышел на пенсию. В этом году заметно больше произведений о любви к родителям и детям, о теплой привязанности сестры к брату. По традиции, много стихов о пылких чувствах ко второй половинке и родному городу.
Вот отрывки из некоторых:
«Это кто там, у порога, тихо постучал?
Это брат ко мне приехал! Видно, заскучал.
Но что стоишь ты у порога? Не проходишь в дом...
Посидим с тобой немного, поговорим вдвоём.
Я счас быстро, стол накрою, по стопочке налью,
Но что случилось? Что с тобою? В толк я не возьму!
— Постарела ты, сестрёнка, сразу не признать,
Мне на секунду показалась, что предо мною мать!
Сколько лет мы не видались? Враз не подсчитать,
Я совсем и не предвидел, что станешь ты, как мать.
На висках твоих седины откуда-то взялись,
Вокруг глаз твоих морщины ровно улеглись.
Только голос и походка прежние, твои.
Что с тобой, сестрёнка, стало? Давай уж, говори...»
***
«Я читаю тебя между строк,
Узнаю я тебя по абзацам.
Погрузиться хочу в твой поток
И в тебе всей душой растворяться.
Хочу слушать дыханье твоё,
Невзначай прикасаться рукою
И с тобою по жизни вдвоём
Смело вместе шагать за мечтою...»
***
«В ожиданье почти без сознания
День до вечера, будто сто лет,
Ты вошел, и глаза сквозь сияние
Ловят взгляда
привет.
Друг за другом снуём коридорами,
Накрывая вечерний обед,
И смеемся над всякими вздорами,
Натрепав
полубред…»
«Берег турецкий нас манит огнями,
А в Таиланде музеев не счесть...
Снегом прострелянный и с соболями
Город в Сибири Западной есть.
Мой любимый город, ты, как незабудка,
Мой любимый город — навсегда!
Я другие только на минутку
Посещаю города…»
***
«Ну казалось бы, что ещё нужно?!
Я целую тебя, уходя,
И шепчу тебе нежно на ушко:
"Просыпайся, хорошего дня!"
И на ощупь, почти без ошибки,
Отпустил, по щеке проведя.
По твоей такой сонной улыбке
Я скучаю минуту спустя.
В ванной комнате щётки зубные
Спорят, кто встанет первый с утра.
На столе пара кружек, пустые,
Позабытые там со вчера.
Что ещё не хватает, казалось бы?
И на мысли себя я ловлю:
Не хватает мне самой малости —
МОЕЙ полочки в ТВОЕМ шкафу…»
Работы принимаются до 31 января включительно. 1 февраля мы выберем три лучших стихотворения, по мнению редакции и известного томского актера, ведущего и преподавателя по публичным выступлениям Ильи Гваракидзе. Он проведет с финалистами небольшой мастер-класс, где даст несколько полезных советов: как настроиться на выступление, почувствовать себя свободно перед камерой и сделать так, чтобы вас услышали. После этого на стихотворения финалистов будут сняты видеозарисовки.
Кто станет победителем – определит онлайн-голосование, которое пройдет на сайте Агентства новостей ТВ2 с 8 по 11 февраля. Итоги конкурса и награждение — 12 февраля.
Главный приз — романтический ужин для двоих в трактире «Сибирская трапеза» 14 февраля.
Ждем ваши стихотворения! А для вдохновения смотрите видеозарисовки на стихи финалистов 2020 и 2019 года.
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