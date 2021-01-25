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25 января,
2021
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Стиль жизни

Поэтический конкурс ТВ2 продолжается: призы за лучшие стихотворения

ТВ2
ТВ2
5 минут назад

Поэтический конкурс ТВ2 «Любовь-Морковь» продолжает принимать работы. Нам пишут поэты и поэтессы, которым недавно исполнилось 20, и те, кто уже вышел на пенсию. В этом году заметно больше произведений о любви к родителям и детям, о теплой привязанности сестры к брату. По традиции, много стихов о пылких чувствах ко второй половинке и родному городу.


Вот отрывки из некоторых:

Поэтический конкурс ТВ2 продолжается: призы за лучшие стихотворения
Фото: pxhere.com

«Это кто там, у порога, тихо постучал? 

Это брат ко мне приехал! Видно, заскучал.

Но что стоишь ты у порога? Не проходишь в дом...

Посидим с тобой немного, поговорим вдвоём.


Я счас быстро, стол накрою, по стопочке налью,

Но что случилось? Что с тобою? В толк я не возьму! 

— Постарела ты, сестрёнка, сразу не признать,

Мне на секунду показалась, что предо мною мать!


Сколько лет мы не видались? Враз не подсчитать,

Я совсем и не предвидел, что станешь ты, как мать.

На висках твоих седины откуда-то взялись,

Вокруг глаз твоих морщины ровно улеглись.


Только голос и походка прежние, твои.

Что с тобой, сестрёнка, стало? Давай уж, говори...»


     ***


«Я читаю тебя между строк,
Узнаю я тебя по абзацам.
Погрузиться хочу в твой поток
И в тебе всей душой растворяться.  


Хочу слушать дыханье твоё,
Невзначай прикасаться рукою 
И с тобою по жизни вдвоём  
Смело вместе шагать за мечтою...»


     ***


«В ожиданье почти без сознания
День до вечера, будто сто лет,
Ты вошел, и глаза сквозь сияние
Ловят взгляда
привет.


Друг за другом снуём коридорами,
Накрывая вечерний обед,
И смеемся над всякими вздорами,
Натрепав
полубред…»

Поэтический конкурс ТВ2 продолжается: призы за лучшие стихотворения

«Берег турецкий нас манит огнями,
А в Таиланде музеев не счесть...
Снегом прострелянный и с соболями
Город в Сибири Западной есть.

Мой любимый город, ты, как незабудка,
Мой любимый город — навсегда!
Я другие только на минутку
Посещаю города…» 


     ***


«Ну казалось бы, что ещё нужно?!

Я целую тебя, уходя,

И шепчу тебе нежно на ушко:

"Просыпайся, хорошего дня!"


И на ощупь, почти без ошибки,

Отпустил, по щеке проведя.

По твоей такой сонной улыбке

Я скучаю минуту спустя.


В ванной комнате щётки зубные

Спорят, кто встанет первый с утра.

На столе пара кружек, пустые, 

Позабытые там со вчера.


Что ещё не хватает, казалось бы?

И на мысли себя я ловлю:

Не хватает мне самой малости — 

МОЕЙ полочки в ТВОЕМ шкафу…»

Поэтический конкурс ТВ2 продолжается: призы за лучшие стихотворения
Фото: pxhere.com

Работы принимаются до 31 января включительно1 февраля мы выберем три лучших стихотворения, по мнению редакции и известного томского актера, ведущего и преподавателя по публичным выступлениям Ильи Гваракидзе. Он проведет с финалистами небольшой мастер-класс, где даст несколько полезных советов: как настроиться на выступление, почувствовать себя свободно перед камерой и сделать так, чтобы вас услышали. После этого на стихотворения финалистов будут сняты видеозарисовки.  

Кто станет победителем – определит онлайн-голосование, которое пройдет на сайте Агентства новостей ТВ2 с 8 по 11 февраля. Итоги конкурса и награждение — 12 февраля.


Главный приз — романтический ужин для двоих в трактире «Сибирская трапеза» 14 февраля


Ждем ваши стихотворения! А для вдохновения смотрите видеозарисовки на стихи финалистов 2020 и 2019 года.

Видео: финалистка конкурса "Любовь-Морковь-2019"
Видео: финалист конкурса "Любовь-Морковь-2020"
Видео: финалистка конкурса "Любовь-Морковь-2019"
Видео: финалистка конкурса "Любовь-Морковь-2020"

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