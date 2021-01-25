Поэтический конкурс ТВ2 продолжается: призы за лучшие стихотворения

Вот отрывки из некоторых:

Поэтический конкурс ТВ2 «Любовь-Морковь» продолжает принимать работы. Нам пишут поэты и поэтессы, которым недавно исполнилось 20, и те, кто уже вышел на пенсию. В этом году заметно больше произведений о любви к родителям и детям, о теплой привязанности сестры к брату. По традиции, много стихов о пылких чувствах ко второй половинке и родному городу.

«Это кто там, у порога, тихо постучал?

Это брат ко мне приехал! Видно, заскучал.

Но что стоишь ты у порога? Не проходишь в дом...

Посидим с тобой немного, поговорим вдвоём.





Я счас быстро, стол накрою, по стопочке налью,

Но что случилось? Что с тобою? В толк я не возьму!

— Постарела ты, сестрёнка, сразу не признать,

Мне на секунду показалась, что предо мною мать!





Сколько лет мы не видались? Враз не подсчитать,

Я совсем и не предвидел, что станешь ты, как мать.

На висках твоих седины откуда-то взялись,

Вокруг глаз твоих морщины ровно улеглись.





Только голос и походка прежние, твои.

Что с тобой, сестрёнка, стало? Давай уж, говори...»





***





«Я читаю тебя между строк,

Узнаю я тебя по абзацам.

Погрузиться хочу в твой поток

И в тебе всей душой растворяться.





Хочу слушать дыханье твоё,

Невзначай прикасаться рукою

И с тобою по жизни вдвоём

Смело вместе шагать за мечтою...»





***





«В ожиданье почти без сознания

День до вечера, будто сто лет,

Ты вошел, и глаза сквозь сияние

Ловят взгляда

привет.





Друг за другом снуём коридорами,

Накрывая вечерний обед,

И смеемся над всякими вздорами,

Натрепав

полубред…»