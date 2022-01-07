Подборка не самых популярных детских книг про волшебство рядом с нами

Рассказываем про шесть не самых известных детских книг о волшебстве и чудесах (не только новогодних), которые происходят или могли бы произойти в нашей повседневной жизни. А также о том, как для кого-то может быть чудом то, что для нас кажется самой обыденной вещью. Книги подходят детям от трех лет.

«Ашуни. Сказка с рябиновой ветки», Екатерина Панфилова

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Это небольшая и добрая история о мире маленьких эльфов, которые живут параллельно с нами. Их домики находятся в гроздьях Большой рябины, на севере среди дремучих лесов и высоких холмов. Эльфы трудолюбивые существа: каждый день они выбираются из своих жилищ с леденцовыми окнами, собирают рябиновые веточки, чтобы топить печь, и ягоды, чтобы варить свое любимое лакомство - рябиновый джем, печь с ним слойки. «Ашуни очень любят джем из ягод рябины. Но добыть их зимой не так-то просто! Маленькие эльфы надевают пушистые варежки, берут красные мешочки и, цепляясь тросточками прыгают с ветки на ветку. Если с рябины полетели снежинки, значит, это Ашуни снова собирают ягоды для своего чудесного сладкого джема. У рябиновых эльфов есть верные друзья - черные вороны, они помогают перебираться с дерева на дерево», — говорится в книге. Есть в мире Ашуни и место для подвига, ведь черные вороны не сразу стали друзьями эльфов, раньше птицы ломали хижины эльфов своими большими клювами. Все изменил поступок маленького, но отважного Динь-Диня. О впечатлениях: Книга образная, развивает воображение и метафорическое мышление, а каждый эпизод снабжен яркими и понятными иллюстрациями. Дети погружаются в мир волшебных эльфов, впечатляются им, а когда видят рябину на улице, пытаются найти домики Ашуни. Чтобы прикоснуться к миру маленьких эльфов, авторы предлагают приготовить с ребенком рябиновый джем по старинному рецепту Ашуни.

«Юн Чен и Снеговик». Екатерина Панфилова

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Для сибирских детей снег не в диковинку. Эта же книга предлагает им взглянуть на привычный для нас мир другими глазами - девочки Юн Чень, которая живет в большом и шумном японском городе вместе с родителями и таксой по имени Якефу. Она ни разу в жизни не видела снега. Однажды ее отец привозит в подарок Юн Чень стеклянный шар, в котором парят белые хлопья. «Юн Чень и Якефу целый вечер завороженно следили за волшебным танцем. Снежинки, качаясь, словно крошечные лодочки, причаливали к черепичной крыше домика. Смотреть на их танец Юн Чень могла бесконечно. Когда семья вечером собралась за столом, Юн Чень призналась, что очень хотела бы оказаться внутри стеклянного шара, где можно будет танцевать вместе со снежинками. Мама рассмеялась, а папа сказал, что этот танец называется "снегопад". Оказывается, далеко-далеко от большого города есть места, где каждый год зимой идет снег. На ветки деревьев и на землю ложатся большие пушистые сугробы. А мама добавила, что в тех краях очень холодно и добраться туда непросто», — рассказывает книга. С тех пор девочка мечтает увидеть снег. Однажды ей даже снится сон о том, как она со своей таксой резвится в снегу и встречает волшебного снеговика, который рассказывает ей о северном сиянии. Девочка тоскует о том, что приближается Новый год, а чудеса случаются только во сне. И вот родители исполняют ее мечту и дарят поездку на север, где она сможет увидеть настоящую зиму, черное небо, усыпанное звездами и блики северного сияния. Там Юн Чен встречается с волшебным снеговиком.

«Новогодние приключения игрушек». Владимир Благов, Лариса Маврина

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«Все на свете мечтают. Мечтают о чём-нибудь добром и хорошем. Дети мечтают о новых игрушках. А игрушки? Представьте себе – игрушки тоже мечтают. Эта история о плюшевом Зайчишке, который очень любил свою хозяйку и мечтал никогда с ней не расставаться...», — начинается книга. История, которая случилась под Новый год, рассказывает о жизни и переживаниях игрушек брата и сестры Вани и Алены. Игрушки просыпаются и начинают жизнь, когда люди засыпают. Так, в канун праздника плюшевый зайка решил уйти из дома, потому что боялся быть забытым своей хозяйкой после Нового года, когда ей подарят новые игрушки. Другие игрушки приходят ему на помощь вместе с главным волшебником — Дедом Морозом.

«Викинг Таппи и первый снег». Марцин Мортка

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Эта книга — одна из серии о Викинге Таппи и его друге олененке Трише, которые живут в Шепчущем лесу. Серию книг написал сначала для своего сына Марцин Мортка, специалист по культуре скандинавских стран, который преподает норвежский язык и устраивает туры в Исландию. В Польше он писал научно-фантастические романы, но после рождения сына начал создавать истории для детей. Главный герой - добродушный бородатый и большой викинг Таппи. Он вместе с олененком Тришей ведет свой лесной быт, пьет горячий шоколад, прибирается в доме, выбивает ковры, но всегда готов прийти на помощь друзьям-животным. На пути им встречаются злые тролли, которые хотят позавтракать зверями Шепчущего леса, сварливые чародеи, маленькие гномы и пугающие природные стихии. Но добродушный викинг подходит к любой проблеме спокойно и весело, помогая другим решить ее. Книга состоит из небольших поучительных историй с добрым концом. Они учат детей находить прекрасное в каждом сезоне года и любой ситуации, отзывчивости, самостоятельности, ответственности, храбрости и пониманию других людей (или животных). Эта книга серии рассказывает в том числе о том, как в Шепчущий лес приходит зима, а Таппи встречает Деда Мороза, который тренирует упряжку северных оленей, но застревает в сугробе. Викинг выручает волшебника, приглашает его на чашку горячего шоколада, а тот в благодарность возвращается и одаривает всех обитателей леса подарками. А олененок Триша присоединяется к повозке Мороза.

Лучшие рассказы и сказки о природе. Виталий Бианки

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В этот сборник включили самые известные рассказы и сказки писателя-натуралиста Виталия Бианки. Через них ребенок может интересно узнать об особенностях каждого месяца года - как он наступает и что приносит в нашу жизнь, приметах, по которым в природе можно делать разные выводы. О том, как в разные времена года ведут себя звери и птицы в лесу и в городе, что происходит с растениями. Сказки и рассказы небольшие по объему, в книге яркие иллюстрации. А чтение, несмотря на обилие полезной информации, не теряет волшебства, ведь героями историй становятся, например, чудесные солнечные зайчики Зой и Зоя, которые отогревают мир, спасают лесных обитателей. Еще один герой - любознательная синичка Зинька, она зовет ребенка и провожает в дорогу открытий мира живой природы. «Не все же метели, не все же бураны и вьюги в феврале. Разошлись тучи, улеглись метели, выглянуло солнышко, а вместе с ним и солнечные человечки тут как тут. Увидели они белочку. Зоя из своей волшебной корзиночки поскорее достала жирную мазь. Жирок этот копят летом те звери и зверьки - сурки, хомяки, суслики, - что спят всю зиму в своих норках. Намажься им - и никакой из морозов тебя не возьмет. Зоя намазала мазью белкины лапки. Белка весело вскочила, хвостом Зое помахала и в лес. Так весь февраль хлопочут солнечные человечки - кого согреют, кого повеселят, кого полечат. Всем от них радость. А радость помогает дожить до весны».

Серебряное копытце. Павел Бажов

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