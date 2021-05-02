Подборка больших романов на майские праздники
Многие считают, что чтение объемных книг отнимает большое количество времени, поэтому многие лучше прочтут небольшой роман, чем потратят время на более объемное произведение. Но когда, если не сейчас- в эти длинные майские праздники, дать шанс хорошей трилогии или большой книге. Сотрудники томской библиотеки «Северная» подготовили для вас подборку книг, которые не испугают, а напротив, заинтересуют и принесут удовольствие.
«Джек Ричер»
Динамичный сюжет и непредсказуемая развязка:
«Джек Ричер» - цикл детективных романов, написанный современным английским писателем Ли Чайлдом. Главный герой цикла Джек Ричер - бывший военный полицейский - вышел в отставку и намеревался вести спокойный образ жизни, путешествовать. Но в мире, где каждый день происходит столько преступлений, всегда найдется дело для несгибаемого детектива. В цикле детективных романов более 40 книг.
«Противостояние»
«Противостояние» Стивена Кинга - это огромное приключение, эпичный роман на 1300 станиц, написанный еще в 1978 году, и вновь экранизированный в 2020.
Аннотация к книге: Америка превратилась в ад. Из секретной лаборатории вырвался на свободу
опаснейший вирус. Умерли сотни тысяч, миллионы ни в чем не повинных людей… Однако и это еще не все.
Вступили в игру беспощадные и могучие силы. Рвется к власти таинственный темный человек, способный
подчинять себе слабые, сомневающиеся души. Кто он? Откуда явился? Что сулит человечеству его победа?
Немногие люди, не утратившие еще представления о Добре и Зле, должны понять это, - ведь, не зная врага,
его невозможно победить…
«Улица светлячков» , «Светлячок надежды».
Это история о дружбе двух девчонок длиною в жизнь. У вас впереди замечательные часы вместе с Талли и
Кейт, их надеждами и разочарованиями, любовью и ускользающим счастьем, а так же многими другими
событиями, которыми наполнена наша жизнь.
Аннотация к книге "Улица светлячков": Две девочки-подростка - одна из благополучной семьи, другая из
проблемной - случайно оказались соседками по улице и даже не предполагали, что их знакомство
перерастет в дружбу, которая продлится более 30 лет. У них разные темпераменты, разные приоритеты:
если Талли ставит на первый план карьеру, то Кейт - семью. Тем не менее между ними существует тонкая
духовная связь, разрушить которую, кажется, не может ничто - ни появление в их жизни новых людей, ни
каверзы судьбы. И все-таки однажды дело доходит до крупной ссоры, грозящей поставить крест на
отношениях. Что же перевесит в самый трудный момент, когда речь пойдет о жизни и смерти, - дружба или
ложная гордость?
«Щегол»
Роман, который лауреат Пулитцеровской премии Донна Тартт писала более 10 лет, - огромное эпическое
полотно о силе искусства и о том, как оно - подчас совсем не так, как нам того хочется - способно
перевернуть всю нашу жизнь.
Аннотация к книге: 13-летний Тео Декер чудом остался жив после взрыва, в котором погибла его мать.
Брошенный отцом, без единой родной души на всем свете, он скитается по приемным домам и чужим
семьям - от Нью-Йорка до Лас-Вегаса, - и его единственным утешением, которое, впрочем, чуть не приводит
к его гибели, становится украденный им из музея шедевр голландского старого мастера.
Очнувшись после взрыва в музее, Тео Декер получает от умирающего старика кольцо и редкую картину с
наказом вынести их из музея. Тео будет шнырять по разным домам и семьям - от нью-йоркских меценатов
до старика-краснодеревщика, от дома в Лас-Вегасе до гостиничного номера в Амстердаме, а украденная
картина станет и тем проклятьем, что утянет его на самое дно, и той соломинкой, которая поможет ему
выбраться к свету.
«Дотянуться до звезд», «Зажечь небеса»
Трогательная дилогия о судьбах трех людей, которые становятся друг для друга чем-то большим.
Аннотация к книге "Дотянуться до звезд»: Он поклялся никогда не влюбляться.Она подарила ему шанс Дотянуться до звезд... Я влюбилась в Коннора. В его стихи, в его слова, которые проникают мне в самое сердце, в его прекрасную душу. Он понимает меня так, словно читает мысли. И я не могу да и не хочу бороться со своими чувствами. Но если я люблю Коннора, тогда почему меня как магнитом тянет к Уэстону? Высокомерному, угрюмому, острому на язык Уэстону, чей ледяной взгляд обжигает. Ни один из нас не может отрицать тех искр, что вспыхнули между нами. Когда волею случая Коннор и Уэстон отправляются в армию, в горячую точку, я
понимаю, что мое сердце они забрали с собой. Я мечтаю, чтобы у них был шанс вернуться из этого ада
невредимыми. Но что если любовь может спасти лишь одного из них? Смогу ли я сделать такой выбор?
Все книги можно взять в библиотеке «Северная» в Томске.
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