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Стиль жизни

Подарок со вкусом, пользой и выгодой. Готовимся к 8 марта

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Наступила весна, а значит, считанные дни остались до 8 марта. Если вы в поисках того, что преподнести маме, бабушке, сестре, любимой или подруге – предлагаем идеи подарков, которые не только принесут положительные эмоции, но и будут полезными не один год.

Посуда и кухонные атрибуты

Посуда – идеальный подарок для женщин всех возрастов и на любой праздник. Главное – помнить о предпочтениях и вкусах близкого человека.

Для любителей восточного стиля, к примеру, прекрасным подарком станет посуда из турецкого фарфора. Новая коллекция бренда «By Bone» – это сочетание лучших технологий обработки немецкого сырья и восточного дизайна с разнообразием форм. Кстати, производитель по некоторым позициям дает пожизненную гарантию на сколы кромки изделий.

Поклонницы европейских коллекций обрадуются стильным бокалам под благородные напитки из стекла и хрусталя.

Если женщина ценит простоту и натуральность материалов, можете подарить ей сервировочную доску из ясеня, оливы, грецкого ореха, акации и других пород деревьев. Сегодня можно выбрать доски любых форм и размеров.

Тех, кто любит, чтобы на кухне было все идеально, порадуют оригинальные баночки для хранения сыпучих продуктов: стеклянные или из рельефной керамики. Еще идея небанального подарка – керамическая емкость для хранения лука и чеснока.

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Аксессуары для дома

Все мы знаем, что уют в доме создается из мелочей. Хороший вариант подарка – оригинальные детали, которые подчеркнут стиль и добавят изюминку в пространство.

Статуэтки и мини-скульптуры вписываются в любой интерьер, утверждают дизайнеры. Материалы на любой вкус: камень, гипс, фарфор, полистирол. Если взять во внимание интересы, аксессуар можно подобрать и в детскую, и в кабинет, и в гостиную.

Текстиль делает любое помещение уютней, логически завершает интерьер. Салфетки, дорожки, скатерти, полотенца всегда пригодятся. Поэтому турецкий гобелен или скатерть из льна будет отличным подарком.

Аксессуаров, которые оживят интерьер и порадуют хозяйку, множество: держатели бутылок, металлические емкости для аксессуаров, кашпо, вазы с ручной росписью, изящные подсвечники, шкатулки и сейфы-книжки для украшений. Не можете выбрать, что преподнести? Купите подарочный сертификат.

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В преддверии весеннего праздника бутик «Si» НЕ ПОДНИМАЕТ ЦЕНЫ на всю продукцию. Успевайте приобрести посуду ручной работы и эксклюзивные предметы интерьера из европейских коллекций до 9 марта ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ.

Магазин стильной посуды и предметов интерьера «Si»

​Адрес: проезд Вершинина, 2А

Тел.: +7‒900‒923‒08‒88

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