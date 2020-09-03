Искривление носовой перегородки не обязательно исправлять. С этим можно спокойно жить

Нет. О полноценной здоровой жизни с искривленной перегородкой говорить не приходится. Проблемы, которые она несет: затруднение носового дыхания, возникновение хронического ринита. Насморки — это ведь не только выделения из носа. Это и зуд в носу, и чихание, и отек слизистой, который пациенты называют заложенностью. Все это может привести к привыканию к сосудосуживающим каплям. Использование их больше пяти дней — уже злоупотребление. Происходит парез вазомоторов, сосуды все меньше сокращаются и слизистая оболочка меняется. Это — медикаментозный ринит (или вазомоторный ринит).



Есть много способов лечения ринита. При безуспешном лечении, мы выполняем редукцию носовых раковин, методом радиоволновой вазотомии. Это очень щадящая операция. Специальный инструмент помогает бескровно сократить раковину, носовое дыхание восстанавливается. Следовательно, происходит отказ от капель. Это — операция одного дня.Выполняется под местной анестезией. Через полтора часа после операции больной идет домой, переживает насморк. А через неделю ощущения в носу становятся лучше, с каждым днем эффект усиливается. Происходит стойкое восстановление дыхания. Это самый простой высокоэффективный способ, НО если нет искривления носовой перегородки. Если она есть, нужна более серьезная операция, потому что искривленная перегородка — это провокация. Гребень постепенно внедряется в боковую стенку и от этого возникает отек, назальная обструкция.

