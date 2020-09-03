Искривление носовой перегородки несет только косметический дефект. На дыхание оно не влияет
Нет. Искривление носовой перегородки в большинстве случаев влечет за собой нарушение носового дыхания. Это, в свою очередь, приводит к тому, что в кровь и мозг поступает недостаточное количество кислорода, понижается физическая и умственная работоспособность. Часто искривление перегородки вызывает постоянные воспалительные процессы в пазухах носа. Как следствие – симптомы переходят в хроническую форму, человек получает постоянный синусит, хронический ринит, у него нарушается обоняние и сон, могут возникнуть проблемы со слухом, страдает бронхо-легочная и сердечно-сосудистая системы организма.
Затрудненное носовое дыхание препятствует нормальному оттоку крови и лимфы от головного мозга, это приводит к головной боли. У детей, которым трудно дышать носом, возникают проблемы с усидчивостью, концентрацией внимания, они нередко отстают в развитии.
Кроме того, воздух, вдыхаемый нами через рот, не согрет и не очищен полость носа. Вдыхая его, риск заражения респираторными инфекционными заболеваниями возрастает.