Добрые новости
03 сентября,
2020
Почему не следует дышать ртом.
7 мифов об искривлении носовой перегородки
Фото - pixabay.com
Что мы делаем, когда нам становится трудно дышать носом? Тянемся за сосудосуживающими каплями или спреем. Пшикнули, капнули – и забыли. Вы уверены, что это просто насморк, а не искривление носовой перегородки? Отчего это происходит и надо ли что-то исправлять? Может ли как-то повлиять нерешенная проблема с носом на здоровье организма в целом?
Об этом ТВ2 рассказал профессор, доктор медицинских наук, врач-отоларинголог высшей категории, руководитель центра инновационной оториноларингологии «ЛОР-клиника» Александр Староха.
Если нос не дышит — дело в насморке. Надо лечить его
Любое затруднение носового дыхания — это симптом. Поэтому всегда нужно искать заболевание, которое его вызвало. Их может быть множество: вазомоторный или аллергический риниты, полипы, аденоиды, опухоли, инородные тела полости носа и так далее. Часто причиной затруднения носового дыхания может быть искривление перегородки. В этом случае никакие спреи или капли вас не спасут, а только сформируют привыкание к препарату, что усугубит проблему. Исправит ситуацию и поможет отказаться от сосудосуживающих средств только операция, корректирующая деформацию перегородки.
Искривление носовой перегородки несет только косметический дефект. На дыхание оно не влияет
Нет. Искривление носовой перегородки в большинстве случаев влечет за собой нарушение носового дыхания. Это, в свою очередь, приводит к тому, что в кровь и мозг поступает недостаточное количество кислорода, понижается физическая и умственная работоспособность. Часто искривление перегородки вызывает постоянные воспалительные процессы в пазухах носа. Как следствие – симптомы переходят в хроническую форму, человек получает постоянный синусит, хронический ринит, у него нарушается обоняние и сон, могут возникнуть проблемы со слухом, страдает бронхо-легочная и сердечно-сосудистая системы организма.

Затрудненное носовое дыхание препятствует нормальному оттоку крови и лимфы от головного мозга, это приводит к головной боли. У детей, которым трудно дышать носом, возникают проблемы с усидчивостью, концентрацией внимания, они нередко отстают в развитии.

Кроме того, воздух, вдыхаемый нами через рот, не согрет и не очищен полость носа. Вдыхая его, риск заражения респираторными инфекционными заболеваниями возрастает.



Носовая перегородка — это костно-хрящевая структура, которая разделяет полость носа на две части. С обеих сторон она покрыта слизистой оболочкой. Из-за травм, неравномерного роста костей черепа, перенесенных заболеваний и других причин она может изменить свою форму.

Храп — следствие проблем с носовой перегородкой
Не только. Храп — это комплексная проблема. Храпит 60% населения после 40 лет и 20% общей популяции. Социальными осложнениями у храпящих являются проблемы в семье, общей жизни, в командировках. Опасными для жизни последствиями являются: гиперкоагуляция, гипертензия и вазоспазм, увеличивающие риск тромбоза и эмболии, инсульта и инфаркта, риск автоаварии вследствие дневной сонливости.

Храп (ронхопатия) – это звуковой феномен громкостью до 120 дБ (!), производимый на вдохе вибрацией гипертрофированных мягких тканей ротоглотки – мягкого неба и язычка. Причиной для его появления множество: проблемы со стороны мягкого неба, гортани, гортано-глотки. А, может быть, проблема со стороны полости носа — отсутствие свободного носового дыхания.

В норме человек должен дышать носом. Ротовой тип дыхания считается патологическим. Если рот приоткрыт, значит, нос не дышит. Человек привыкает и к этому. И зря. Хроническое ротовое дыхание с детства, меняет форму челюстно-лицевых костей, влияет на голос, сушит слизистые оболочки ротоглотки и в том числе усиливает ночной храп вплоть до апноэ.

Храпеть может и здоровый человек в состоянии алкогольного опьянения, и человек с ожирением. В любом случае, выяснять причину храпа и бороться с ним нужно только с помощью врача-отоларинголога. Никакие прищепки на нос здесь не помогут. Нужно комплексное решение проблемы.
Искривление носовой перегородки не обязательно исправлять. С этим можно спокойно жить
Нет. О полноценной здоровой жизни с искривленной перегородкой говорить не приходится. Проблемы, которые она несет: затруднение носового дыхания, возникновение хронического ринита. Насморки — это ведь не только выделения из носа. Это и зуд в носу, и чихание, и отек слизистой, который пациенты называют заложенностью. Все это может привести к привыканию к сосудосуживающим каплям. Использование их больше пяти дней — уже злоупотребление. Происходит парез вазомоторов, сосуды все меньше сокращаются и слизистая оболочка меняется. Это — медикаментозный ринит (или вазомоторный ринит).

Есть много способов лечения ринита. При безуспешном лечении, мы выполняем редукцию носовых раковин, методом радиоволновой вазотомии. Это очень щадящая операция. Специальный инструмент помогает бескровно сократить раковину, носовое дыхание восстанавливается. Следовательно, происходит отказ от капель. Это — операция одного дня.Выполняется под местной анестезией. Через полтора часа после операции больной идет домой, переживает насморк. А через неделю ощущения в носу становятся лучше, с каждым днем эффект усиливается. Происходит стойкое восстановление дыхания. Это самый простой высокоэффективный способ, НО если нет искривления носовой перегородки. Если она есть, нужна более серьезная операция, потому что искривленная перегородка — это провокация. Гребень постепенно внедряется в боковую стенку и от этого возникает отек, назальная обструкция.
Искривление носовой перегородки у детей не требует лечения или вмешательства
У детей тоже бывает искривление перегородки. Но здесь другое дело. Лицевой скелет окончательно формируется: у женщины — к 18 годам, у мужчины — к 22-24 годам. До этого момента идет и рост перегородки носа. Гребни деформации к этому времени могут увеличиваться, а могут оставаться в том же виде. В связи с этим со временем могут появиться перспективы улучшения носового дыхания.

Но если это такое искривление, которое приводит к стойкому нарушению дыхания, а это значит, что страдают и все другие лор органы, тогда приходится оперировать и детей. Бывает, даже в раннем возрасте. Или вдруг другие обстоятельства: юноша, например, стремится в офицерское училище, связывая своё будущее с авиацией. Кандидата с искривлением носовой перегородки туда не возьмут, как и в любое другое военное училище. Поэтому следует заранее побеспокоиться о хирургическом лечении в подростковом возрасте.
Гайморит — признак того, что искривлена носовая перегородка
Не признак, а следствие этого. Гайморит, фронтит, синусит и другие патологии часто являются следствием затруднения носового дыхания. Постоянный отек слизистой, блок естественных отверстий, нарушение дренажа и вентиляции в пазухе приводят к гаймориту. Избавиться от постоянных обострений в этом случае тоже поможет операция по исправлению перегородки.
Можно самостоятельно выяснить, искривлена ли у человека носовая перегородка
Нельзя. Выявить это может только врач-отоларинголог с помощью специального оборудования, используя для осмотра полости носа и носоглотки оптические эндоскопы. В нашей клинике, например, видеоэндоскопическое исследование лор органов является обязательной процедурой при первичном обращении. Пациентам на мониторе демонстрируются выявленные особенности эндоскопической картины.
Когда нужно делать операцию по исправлению носовой перегородки?
Показанием к операции является нарушение функции полости носа и околоносовых пазух, рецидивирующие отиты. Причиной искривления перегородки носа может быть костная или хрящевая деформация. В обоих случаях требуется операция, которая требует качественной эндоскопической оптики, позволяющей хорошо просматривать всю полость носа. Проводится хирургическое вмешательство всегда по показаниям и только после консультации с квалифицированным врачом-отоларингологом.

— Чаще мы оперируем под наркозом, то есть когда пациент находится во сне, - объясняет заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Староха Александр Владимирович, - это позволяет одномоментно решить все имеющиеся проблемы: исправить носовую перегородку, удалить полипы и кисты из околоносовых пазух, выполнив полисинусотомию. Одновременно произвести реконструкцию глотки при наличии храпа и/или удалить аденоиды. Используемая и разработанная нами технология функциональной эндоскопической ринохирургии не требует госпитализации больного. Уже через 4-5 часов пациент покидает клинику, чтобы продолжить со следующего дня лечение здесь же в условиях дневного стационара в амбулаторном режиме. Период восстановления после хирургического вмешательства зависит от серьезности проблемы и сложности операции. Обычно 1-2 недели пациент имеет лист нетрудоспособности.
Не занимайтесь самолечением и тем более не пытайтесь сами лечить детей.
В «ЛОР-клинике» профессора А. В. Старохи можно оперативно пройти осмотр, получить консультацию квалифицированного специалиста и, если понадобится, лечение.


Партнерский материал.

Сентябрь 2020
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.