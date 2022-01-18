Платформа 9 и 3/4, волшебные заклинания и Волан-де-Морт: в Новосибирске запустили «Хогвартс-Экспресс»

15 января в Новосибирске запустили поезд с персонажами из серии книг и фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Путешествие на «Хогвартс-Экспрессе» длится два часа, за это время состав едет из Новосибирска в Бердск, а затем возвращается обратно.

Поезд собирает пассажиров на пригородном вокзале на платформе № 8А. Об этом сообщается и в громкоговоритель, и на табло с расписанием маршрутов. Билет на «Хогвартс-экспресс» стоит две с половиной тысячи рублей, предварительно все поездки расписаны до конца февраля — каждую неделю по выходным.

На протяжении всей поездки взрослых и детей ждет насыщенная развлекательная программа: волшебники, магия, фокусы, научные эксперименты, необычные пузыри, зелья, игры, активности, предсказания, а также подарки, сюрпризы и угощения.

Фотографии ниже: Антон Ощепков / ngs.ru