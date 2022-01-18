Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Стиль жизни
  3. Платформа 9 и 3/4, волшебные заклинания и Волан-де-Морт: в Новосибирске запустили «Хогвартс-Экспресс»
Стиль жизни

Платформа 9 и 3/4, волшебные заклинания и Волан-де-Морт: в Новосибирске запустили «Хогвартс-Экспресс»

ТВ2 ТВ2

15 января в Новосибирске запустили поезд с персонажами из серии книг и фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Путешествие на «Хогвартс-Экспрессе» длится два часа, за это время состав едет из Новосибирска в Бердск, а затем возвращается обратно.

Автор: Антон Дигаев / ngs.ru

Поезд собирает пассажиров на пригородном вокзале на платформе № 8А. Об этом сообщается и в громкоговоритель, и на табло с расписанием маршрутов. Билет на «Хогвартс-экспресс» стоит две с половиной тысячи рублей, предварительно все поездки расписаны до конца февраля — каждую неделю по выходным.

На протяжении всей поездки взрослых и детей ждет насыщенная развлекательная программа: волшебники, магия, фокусы, научные эксперименты, необычные пузыри, зелья, игры, активности, предсказания, а также подарки, сюрпризы и угощения.

Фотографии ниже: Антон Ощепков / ngs.ru

Фото: 
Автор: 
-
-
-
-
-
-
-

Проект придумала сценарист из Южно-Сахалинска Зоя Быстрова. Она договаривается с перевозчиками, берет поезда в аренду. По информации на сайте проекта, сейчас он работает более чем в сорока городах России. В том числе — в сибирских. Но Томска в программе нет.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.