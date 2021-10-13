Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Стиль жизни
  3. Петрановкая и Курпатов: какие выбирают книги о детской психологии и воспитании
Стиль жизни

Петрановкая и Курпатов: какие выбирают книги о детской психологии и воспитании

ТВ2 ТВ2

В России растет популярность книжного сервиса MyBook. Только за лето 2021 года число регистраций в сервисе выросло на 30%. В лидерах по количеству прочтений оказались книги о детской психологии и произведения из школьной программы, следует из исследования компании Теле2.

Наиболее востребованными категориями стали книги о детской психологии и поведении. Лидер по прочтениям – исследовательская работа «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» семейного психолога Людмилы Петрановской. Это книга о том, как отношение родителей влияет на жизнь ребенка с момента появления на свет и как оно может сказаться на его будущем.

Второй в рейтинге оказалась книга-инструкция Виктории Дмитриевой «Это же ребенок! Школа адекватных родителей» о воспитании детей 3-7 лет.

Третьим по количеству прочтений стал бестселлер «Счастливый ребенок. Универсальные правила» Андрея Курпатова. В нем автор рассказывает, как формируется мозг ребенка, его эмоциональная сфера и умение принимать осмысленные решения. Здесь есть четкие рекомендации, как совместить воспитательные задачи со счастьем родительства.

Чуть отстает от тройки лидеров исследование Нины Ливенцовой о причинах детских капризов и подростковых бунтов «Азбука послушания. Почему наказания не помогают и как говорить с ребенком на его языке».

Если родители в основном читают книги, то дети предпочитают их слушать.

В категории учебной литературы среди художественных произведений наиболее востребованной оказалась аудиоверсия романа Льва Толстого «Война и мир». Чтобы послушать произведение полностью, понадобится почти три дня.

Второй в рейтинге предпочтений стала четырехчасовая аудиокнига «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя.

Третье место заняла «История России в рассказах для детей в пяти частях» Александры Ишимовой в прочтении Станислава Федосова. Произведение, написанное в XIX веке, остается одним из лучших изложений отечественной истории для детей.

Среди востребованных цифровых книг также оказались музыкальный спектакль о строении человеческого организма «Как устроен человек» и текст редкого издания «Мифы и легенды древних славян».

Абоненты Tele2 в рамках программы лояльности «Больше» предлагают раличные акции от книжных сервисов. Это в том числе продукты с бесплатным тестовым периодом, скидки на подписку и кешбэк за купленные абонементы.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.