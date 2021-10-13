Петрановкая и Курпатов: какие выбирают книги о детской психологии и воспитании

В России растет популярность книжного сервиса MyBook. Только за лето 2021 года число регистраций в сервисе выросло на 30%. В лидерах по количеству прочтений оказались книги о детской психологии и произведения из школьной программы, следует из исследования компании Теле2.
Наиболее востребованными категориями стали книги о детской психологии и поведении. Лидер по прочтениям – исследовательская работа «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» семейного психолога Людмилы Петрановской. Это книга о том, как отношение родителей влияет на жизнь ребенка с момента появления на свет и как оно может сказаться на его будущем.
Второй в рейтинге оказалась книга-инструкция Виктории Дмитриевой «Это же ребенок! Школа адекватных родителей» о воспитании детей 3-7 лет.
Третьим по количеству прочтений стал бестселлер «Счастливый ребенок. Универсальные правила» Андрея Курпатова. В нем автор рассказывает, как формируется мозг ребенка, его эмоциональная сфера и умение принимать осмысленные решения. Здесь есть четкие рекомендации, как совместить воспитательные задачи со счастьем родительства.
Чуть отстает от тройки лидеров исследование Нины Ливенцовой о причинах детских капризов и подростковых бунтов «Азбука послушания. Почему наказания не помогают и как говорить с ребенком на его языке».
Если родители в основном читают книги, то дети предпочитают их слушать.
В категории учебной литературы среди художественных произведений наиболее востребованной оказалась аудиоверсия романа Льва Толстого «Война и мир». Чтобы послушать произведение полностью, понадобится почти три дня.
Второй в рейтинге предпочтений стала четырехчасовая аудиокнига «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя.
Третье место заняла «История России в рассказах для детей в пяти частях» Александры Ишимовой в прочтении Станислава Федосова. Произведение, написанное в XIX веке, остается одним из лучших изложений отечественной истории для детей.
Среди востребованных цифровых книг также оказались музыкальный спектакль о строении человеческого организма «Как устроен человек» и текст редкого издания «Мифы и легенды древних славян».
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