Петрановкая и Курпатов: какие выбирают книги о детской психологии и воспитании

В России растет популярность книжного сервиса MyBook. Только за лето 2021 года число регистраций в сервисе выросло на 30%. В лидерах по количеству прочтений оказались книги о детской психологии и произведения из школьной программы, следует из исследования компании Теле2.

Наиболее востребованными категориями стали книги о детской психологии и поведении. Лидер по прочтениям – исследовательская работа «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» семейного психолога Людмилы Петрановской. Это книга о том, как отношение родителей влияет на жизнь ребенка с момента появления на свет и как оно может сказаться на его будущем.

Второй в рейтинге оказалась книга-инструкция Виктории Дмитриевой «Это же ребенок! Школа адекватных родителей» о воспитании детей 3-7 лет.

Третьим по количеству прочтений стал бестселлер «Счастливый ребенок. Универсальные правила» Андрея Курпатова. В нем автор рассказывает, как формируется мозг ребенка, его эмоциональная сфера и умение принимать осмысленные решения. Здесь есть четкие рекомендации, как совместить воспитательные задачи со счастьем родительства.

Чуть отстает от тройки лидеров исследование Нины Ливенцовой о причинах детских капризов и подростковых бунтов «Азбука послушания. Почему наказания не помогают и как говорить с ребенком на его языке».