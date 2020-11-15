«Перевал Дятлова». Мистический детектив от ТНТ, который ищет ответ на главную загадку СССР

Стиль жизни

16 ноября на ТНТ выходит «Перевал Дятлова». В сериале мистический детектив сочетается с кажущейся документальной хроникой о смерти молодых советских туристов в горах Урала зимой 1959 года.

Чем сериал может запомниться зрителю, что вспоминают о съемках актеры — в материале ТВ2.

Главный вопрос, на который пытается ответить сериал, что же случилось с туристической группой Игоря Дятлова в 1959 году. Теорий вокруг произошедшего ходит множество. Кто-то говорит о советских экспериментах и инопланетянах, другие придерживаются более прозаичных версий, говоря, что причиной трагедии послужило резкое похолодание или столкновение с беглыми заключенными.

Официальное расследование причин гибели девяти советских юношей и девушек длилось вплоть до 2020 года. Генпрокуратура установила: на перевале сошла лавина и туристы покинули палатку через разрезы в ней. Они отошли к каменной гряде, сдерживающей лавину, а, когда развернулись, то не увидели палатку. Из-за погоды видимость ухудшилась до 16 метров, а они отошли на 50. Туристы попытались найти палатку, но замерзли при температуре около 40-45 градусов ниже нуля.

Прежде, чем прийти к такому выводу следователи рассмотрели 75 версий случившегося. Вслед за ними эту работу проделал и сценарист сериала «Перевал Дятлова» Илья Куликов, ранее работавший над такими проектами как «Чернобыль: Зона отчуждения» и «Полицейский с Рублевки».

Сериал начинается с событий, описанных в дневниках дятловцев: девять туристов и один опытный инструктор 23 января сели на поезд в Свердловске. В течение 16-18 дней они собирались на лыжах пройти 300 километров и покорить две вершины, которые считались труднодоступными даже для опытных альпинистов. Они говорят про любовь, города и мечтают о покорении гор. Рвутся в поход, из которого уже не вернутся.

В «Перевале Дятлова» восемь серий. Но авторы сериала довольно четко разграничили их по стилистике и истории.

Нечетные эпизоды сняты на настоящую пленку. Их главная ветвь — расследование произошедшего. На место трагедии из Москвы приехал бывший фронтовик, следователь Костин, роль которого исполнил Петр Федоров. Именно он и будет последовательно разрушать самые странные теории, связанные с гибелью дятловцев. А попутно — пытаться разобраться в себе и понять, что война давно закончилась.

Четные эпизоды погружают зрителя в атмосферу советского кино. Их задача — реконструировать весь поход дятловцев. В сериале есть кадры, которые дотошно воспроизводят настоящие фотоснимки дятловцев. А диалоги основаны на сохранившихся дневниковых записях.

«Перед началом съемок проводилась большая подготовка. Плюс была поставлена точная задача от художественных руководителей проекта. Все вместе это и дало ощущение реалистичности и правдоподобия. Для правильных ощущений актерского существования, которого нужно было добиться в «Перевале Дятлова», нам перед началом съемок на Алтае устроили показ фильмов, которые передавали атмосферу тех лет. Там было то, что авторы сценария хотели увидеть от нас», — комментирует актер Максим Костромыкин. Он сыграл свердловчанина Юрия Юдина, который в последний момент сошел с маршрута группы Игоря Дятлова из-за защемления седалищного нерва.

Максим рассказывает, что для подготовки к роли смотрел интервью Юдина, так как ему было важно погрузиться в обстоятельства его жизни.

«Мне надо было понять некоторые вещи об этом человеке. Но, знаете, у нас же художественное воплощение образа, так что работает взгляд авторов на его личность. В сценарии есть и документальные моменты, а есть и вещи, которые придуманы, чтобы повествование не было сухим и обезличенным, более интересным. Пересматривая интервью с Юдиным, я понимал, что придется добавлять в образ и свое представление о нем в контексте сценария. Если бы я создавал историю Юдина по его интервью и хронике, не считалась бы история, которую заложили в «Перевал Дятлова» авторы», — говорит он.

Игоря Дятлова на экране воплотил актер Иван Мулин. Режиссеры объяснили свой выбор тем, что они весьма похожи внешне. Сам Иван говорит, что про историю Дятлова узнал задолго до съемок, когда учился на втором курсе.

«В любом советском человеке заложен момент преодоления. Ты просто должен сделать над собой определенные усилия, и ты победишь. Советское государство принимало выбор за человека, а когда ты оказывался на природе, то был предоставлен сам себе. Только твои решения способны были влиять на жизнь. Некий момент отчуждения от государства, плюс обычный спортивный интерес. Все-таки любовь к туризму прививается с детства — с первой братской кружки, с первого братского костра, с отцовской палатки», — так объясняет он мотивацию своего персонажа.