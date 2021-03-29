Педагог по вокалу из Томска вышел в финал шоу «Ну-ка, все вместе!»

Педагог по вокалу из Томска 25-летний Сергей Павловский занял первое место в очередном этапе шоу «Ну-ка, все вместе!», которое выходит на канале ГТРК.

Сергей исполнил композицию «Верни мне музыку» Муслима Магомаева и набрал 93 голоса из 100 возможных. Выступление томича оценило жюри, состоящее из джазовых див, оперных певцов, исполнителей народных песен, именитых спортсменов, преподавателей вокала, топовых TikTok-блогеров и других знаменитостей.

«Я хочу посвятить свое выступление всем учителям, потому что без учителя ни один артист не может состояться!» – рассказал Сергей перед выступлением.

«Вы прекрасно поете. Для меня голосовой уникальности не было, хотя вы виртуозно пели. 93 балла – это суперрезультат», – поздравил вокалиста с успехом лидер Сотни Сергей Лазарев.

Новый сезон оценивает сразу сотня членов жюри. Возглавляет сотню Сергей Лазарев, а ведущим шоу вновь является Николай Басков.





В каждом выпуске восемь талантливых участников из разных стран исполняют российские и мировые хиты. Перед вокалистами стоит сложная задача – их оценивает целая сотня, и нужно заставить подпевать всех членов жюри. Легенды 1990-х – Катя Лель, Шура, Наталья Гулькина и Светлана Разина, – прославленный композитор и автор детских песен Григорий Гладков, заслуженный артист России Алексей Глызин, обладательница престижной музыкальной премии Grammy Polina, джазовые дивы Этери Бериашвили и Виктория Пьер-Мари, лучший оперный певец России-2018, топовые TikTok-блогеры, участники музыкальных конкурсов Антон Зацепин, Никита Малинин, Ирина Ортман, Михаил Гребенщиков и Доминик Джокер, а также артисты из прошлых сезонов «Ну-ка, все вместе!».





Чем больше голосов присоединится к солисту, тем больше очков он получит. Победитель шоу получит миллион рублей и собственный оригинальный сингл с ротацией на радио.