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Стиль жизни

Парфюмеры планируют выпустить серию запахов регионов России

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Российские парфюмеры работают над созданием серии запахов регионов страны, сообщает RT.

По мнению разработчиков, запахи будут отражать локальную идентичность территорий, базируясь на исторических личностях, героях художественной литературы и мифологических персонажах, а также на природных достопримечательностях региона.

Предполагается, что запахи будут использовать во время официальных приемов, а также в краеведческих музеях, галереях, библиотеках и других учреждениях, их смогут приобрести и физические лица.

На данный момент парфюмеры уже разработали пилотную линейку ароматов Калининградской области. Так, в запах региона вошли: аромат Куршской косы, янтаря, кёнигсбергского марципана, Калининградского морского порта и исторического центра города Амалиенау. В 2022 году запахи появятся на площадках в Калининграде: в Калининградском музее янтаря, музее Мирового океана, музее изобразительных искусств и в других местах.

В целом, в течение 2022 года авторы планируют создать ароматы для 20 регионов России.

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