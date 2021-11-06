Парфюмеры планируют выпустить серию запахов регионов России

По мнению разработчиков, запахи будут отражать локальную идентичность территорий, базируясь на исторических личностях, героях художественной литературы и мифологических персонажах, а также на природных достопримечательностях региона.

Предполагается, что запахи будут использовать во время официальных приемов, а также в краеведческих музеях, галереях, библиотеках и других учреждениях, их смогут приобрести и физические лица.

На данный момент парфюмеры уже разработали пилотную линейку ароматов Калининградской области. Так, в запах региона вошли: аромат Куршской косы, янтаря, кёнигсбергского марципана, Калининградского морского порта и исторического центра города Амалиенау. В 2022 году запахи появятся на площадках в Калининграде: в Калининградском музее янтаря, музее Мирового океана, музее изобразительных искусств и в других местах.

В целом, в течение 2022 года авторы планируют создать ароматы для 20 регионов России.