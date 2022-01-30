От российской полиции до Google: 7 фильмов и сериалов о начале карьеры

На ТНТ стартует второй сезон «Девушек с Макаровым» — комедийного сериала, в котором выпускницы Школы полиции попадают в РОВД «Бутово» и становятся головной болью для начальника, привыкшего к матерым сотрудникам и вообще считает, что хорошим опером может быть только мужик. К премьере второго сезона рассказываем про сериал с Павлом Майковым в главной роли и ещё шести проектах, посвященных началу карьеры в самых разных сферах — от индустрии моды до IT.

«Девушки с Макаровым»

Поругался с начальством — жди беды. Такой исход актуален не везде, но для начальника бутовского УГРО Макарова — более чем. После стычки с руководством его подчиненных увольняют, а на их место приходят неопытные девушки, которых играют молодые актрисы Валерия Астапова, Алевтина Тукан, Влада Ермолаева и Елена Полянская. Макаров готов на все, лишь бы избавиться от девушек, которые приносят ему одни хлопоты, а те изо всех сил пытаются удержаться на работе, но попутно не перестают косячить и заваливают даже самые простые дела. Комедия с Павлом Майковым, с одной стороны, хит-парад смешных неурядиц, в которые попадают горе-полицейские, а с другой — памятка о том, каким безумием может обернуться работа без опыта, когда начальник тебе не помогает, все вокруг незнакомо, и твоя профессия при этом считается традиционно мужской, что только осложняет положение.

«Кадры»

Комедия Шона Леви («Живая сталь», «Очень странные дела») рассказывает о двух приятелях Билли и Нике. Всю свою жизнь они были продажниками, но цифровой бум поставил на их карьере крест. Оставшись без работы, герои решают начать с нуля — и не где-то, а в корпорации Google. Им чудом удается попасть на стажировку, но это лишь полпути. Билли и Ник ничего не смыслят в технологиях, все время тупят и всячески бесят молодых и более продвинутых интернов. «Кадры» — воодушевляющая история о том, что перезапустить карьеру никогда не поздно. Главное — не побояться рискнуть и выйти из зоны комфорта. Из интересного: часть сцен снимали в штаб-квартире Google, а в качестве массовки Леви привлек сотрудников компании.

«Стажер»

Преклонный возраст и карьера вполне совместимы. Если не верите, посмотрите «Стажера». Главный герой драмеди Нэнси Майерс — пожилой вдовец Бен Уитакер. За 70 лет он успел все: много путешествовал, посмотрел всю киноклассику, прочел сотни книг, выучил китайский — и это лишь малая часть списка. Единственное, что не дает ему покоя, это одиночество. Чтобы скрасить тоскливые будни, Уитакер устраивается стажером в дизайнерскую фирму. Стартапом руководит молодая и предприимчивая Джулс Остин, с которой Бен быстро находит общий язык. «Стажер» напоминает, что разница в возрасте, несмотря на стереотипы, не мешает людям понимать и поддерживать друг друга. Так, Джулс помогает Бену освоиться в новом статусе, а тот убеждает Остин не ставить карьеру выше семьи. Теплый посыл и чудесный дуэт Энн Хэтэуэй и Роберта Де Ниро делают «Стажера» идеальным фильмом на вечер.

«Дьявол носит Prada»

У провинциалки Энди есть мечта — она хочет стать журналисткой. После университета девушка устраивается в модный журнал «Подиум», которым заправляет деспотичный главред Миранда. Кроткая Энди не вписывается в коллектив: за модой не следит, одевается неброско, да и отношения с боссом не ладятся. Из-за невыносимого характера Миранды жизнь Энди превращается в ад. Вскоре ей придется решить: дальше терпеть унижения или отказаться от мечты ради личных принципов. Принято считать, что идти наперекор начальству — заведомо пораженческий путь. Но авторы «Дьявол носит Prada» считают иначе. Не бояться высказывать свое мнение и оставаться честным перед самим собой — важно и нужно. Это заслуживает большего уважения, чем бездумное подчинение — пример Энди говорит об этом ярче всего.

«Клиника»

Культовый ситком нулевых посвящен двум начинающим медикам. После учебы Джей Ди и его лучший друг Терк устраиваются в клинику, где их начальником становится Доктор Кокс – возможно, самый язвительный и циничный персонаж американского ТВ, который сыпет афоризмами в духе: «Пациент может умереть, если его не лечить, но если его будете лечить вы, то он умрет еще быстрее». «Клиника» — один из главных сериалов нулевых. Приключения медиков так полюбились зрителям, что их имена есть почти в любом списке лучших ситкомов, а сам сериал на примере начинающих врачей показывает, что быть врачом – это большая ответственность и очень сложный труд. Этот посыл в наше время стал еще важнее, чем когда-либо.

«Интерны»

Российский ситком тоже посвящен неопытным врачам, которые проходят ординатуру у начальника-тирана. Тут есть и смешные ситуации, и искрометные шутки, но гвоздь программы — заведующий терапевтическим отделением Андрей Быков, легендарный для российского ТВ персонаж. Это язвительный и деспотичный медик, который все время подкалывает робких интернов и ставит их в неловкое положение. Несмотря на едкий юмор, «Интерны» — не чистый абсурд. По словам создателей, многие серии основаны на реальной врачебной практике. А еще здесь лучшая роль Ивана Охлобыстина.

«Мачо и ботан»