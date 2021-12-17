Как мне кажется, киберспортсменом считается тот, кто играет в команде, участвует на более или менее серьезных турнирах и продвигает свое имя. Безусловно, нужно много тренироваться, но без отрыва от реальности, не забывать о жизни, которая вокруг. Я, например, в свободное время гуляю, смотрю фильмы и сериалы, иногда играю в шахматы или настольный теннис, провожу стримы. Если правильно составлять график, то успеть можно все. Но близкие поначалу относились к моей игровой деятельности негативно. Дедушка даже запрещал играть после 23:00, мне приходилось хитрить. После того, как начал привозить кубки, медали и деньги, эта проблема исчезла. На данный момент я выступаю в дисциплине CS:GO, но иногда для отдыха поигрываю в другое.



Я выступал на множестве турниров в Европе, СНГ и на уровне России. Из самых серьезных достижений на данный момент — проход в основной этап СНГ квалификации к чемпионату мира. А если судить по призовым, то самый большой выигрыш составлял полмиллиона рублей на команду».

