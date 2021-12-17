От онлайн-игры до профессионального спорта
Кто представляет киберспорт в Томске и почему это вообще спорт?
Сколько раз вы делали замечание своим детям, когда они в очередной раз засиделись за компьютерной игрой? Такие игры, по мнению многих, могут негативно повлиять на здоровье, социализацию и учебную успеваемость. Но это не всегда так. Может быть, прямо сейчас начинается дорога вашего ребенка в профессиональный спорт?
Dota 2, Counter-Strike, Overwatch, FIFA — как и многое другое, киберспортивные дисциплины. С 2001 года киберспорт признан в России официальным видом спорта. Соревнования по нему проводятся по всему миру на разных уровнях, призовые фонды достигают 40 миллионов долларов, а спортсмены, как и представители более традиционных спортивных направлений, могут получать звания и разряды за выполнение норм и требований Единой всероссийской спортивной классификации.
Почему киберспорт — это спорт?
Если рассматривать киберспорт детально, становится ясно, что состоит он из того, из чего и более традиционный спорт. Во-первых, главным принципом киберспортивного состязания является победа и соревновательный дух. Спортсмены активно занимаются, у них есть команды, тренера и ассистенты. Они так же проходят медицинские обследования. И даже несмотря на то, что серьезные физические нагрузки отсутствуют, форма важна. Победу от поражения может отделять миллисекунда, поэтому важны реакция, скорость и умение быстро мыслить. Без хорошего физического состояния и подготовки, конечно, этого не достичь.
Наиболее значимыми и престижными в киберспорте являются турниры, которые проводят сами производители игр. Например, The International по Dota 2. А проводимый с 2000 по 2013 год World Cyber Games (WCG) вообще считался аналогом Олимпийских игр. Если говорить про уровень Томска, 18 декабря в ТГУ пройдет финал студенческого турнира по Counter-Strike: Global Offensive, а совсем недавно вуз выступил инициатором создания Национальной ассоциации университетского киберспорта. Участие в ней подтвердили 22 российских высших учебных заведения. Так как компьютерный спорт рассматривается в трех аспектах — как спорт, как инструмент для влияния на когнитивные способности, а также как элемент воздействия на психоэмоциональное состояние человека.
Рассказываем истории томских киберспортсменов.
Рассказываем истории томских киберспортсменов.
bANGY: «Прийти в киберспорт может каждый»
Антон Губарь, 24 года
«Когда мне было 5 лет, дедушка и дядя стали водить меня в компьютерный клуб. Я проводил там весь свой досуг и начал играть в Counter-Strike версии 1.6. Но с понятием «киберспорт» я познакомился позднее, в 2015 году, тогда и начал свой путь игрока, установив Counter-Strike: Global Offensive — новую для себя версию игры. Увидел, что в Новосибирске по нему проводится чемпионат, на который я и поехал. Не имея опыта, я занял там третье место.
Соревновательный дух и подобные мероприятия мне очень сильно понравились. Я понял, что хочу продолжать играть и совершенствоваться. Участие в следующих чемпионатах придавало уверенности и желания больше времени уделять своему хобби. Постепенно появлялись новые знакомства, меня стали приглашать в более сильные команды. С этого все и началось».
Соревновательный дух и подобные мероприятия мне очень сильно понравились. Я понял, что хочу продолжать играть и совершенствоваться. Участие в следующих чемпионатах придавало уверенности и желания больше времени уделять своему хобби. Постепенно появлялись новые знакомства, меня стали приглашать в более сильные команды. С этого все и началось».
На сегодняшний день Антон — двукратный чемпион MSI Uni Cup (Коммерческий всероссийский турнир для студентов) — в 2019 и 2020 годах. А также, начиная с 2016 года, более 30 раз становился чемпионом Томских соревнований.
«Сначала моя мама не поддерживала мое занятие. Для нее это было чем-то диким и неизведанным. Но она никогда не давила на меня, считала главным — чтобы хобби не влияло на успеваемость в школе. Когда я уже начал выигрывать турниры, зарабатывать этим деньги и самостоятельно покупать игровую периферию, ее мнение о киберспорте изменилось».
Интерес к геймингу в Томской области стабильно растет. За последние два месяца, по данным МегаФона, жители региона играли в полтора раза больше, чем в начале года. При этом половина геймерского трафика в сети оператора сгенерирована именно за счет загрузки «тяжелого» контента для ПК и игровых консолей. С начала 2021 года на игровые ресурсы томичи использовали 730 терабайт данных. Этого хватит, чтобы скачать Counter Strike 270 миллионов раз. Самые популярные цифровые платформы, где томичи предпочитают загружать игры в 2021 году, - это Steam , PlayStation Store, Blizzard Entertainment, Ubisoft, GameLoft.
«Прийти в киберспорт может каждый, — уверяет Антон. — Для этого достаточно установить и запустить игру, плюс иметь хороший интернет, если играешь в сети. Сложнее — пробиться и добиться каких-то успехов. Но, если иметь сильное желание, уделять достаточно времени игре и грамотно его распределять, все возможно. Тем более сейчас есть очень много материалов в открытом доступе, большое количество гайдов — ресурсы для развития безграничны. Поэтому можно заметить быстрый прогресс у совсем юных игроков, которые в 13-14 лет уже выступают на профессиональном уровне и зарабатывают от двух тысяч долларов в месяц».
Сейчас Антон играет реже, уделяя Counter-Strike не более 15 часов в неделю. Помимо этого он учится на втором курсе магистратуры в ТГУ, отвечает за развитие и организацию чемпионатов в Национальной ассоциации университетского киберспорта, а также является спортивным лидером в компании Adidas, где работает старшим специалистом.
«Но киберспорт никогда не мешал мне жить реальной жизнью. В учебе у меня часто бывали красные сессии, времени хватало и на более традиционный спорт. Ведь важно развиваться всесторонне. А играя круглосуточно, можно выгореть, потерять мотивацию, почувствовать апатию и агрессию».
!mdc: «До 37 часов уходит на тренировки»
Владислав Перетягин, 19 лет
«Я учусь в СибГМУ на втором курсе лечебного факультета. Из-за того, что будущая профессия — серьезная, соревновательные кибер-дисциплины остаются просто моим хобби. Но я являюсь руководителем киберспортивных секций своего вуза, одновременно числюсь в сборной по Dota 2. Попал в университетское киберспортивное пространство исключительно по воле случая, приняв участие во внутривузовском этапе всероссийской киберспортивной студенческой лиги».
На данный момент сборные команды из СибГМУ тратят минимум 8 часов в неделю на совместные тренировки. Более того — каждый из них до 15 часов самостоятельно играет дома. Таким образом, на тренировки у спортсменов-медиков уходит до 37 часов. На своем опыте Владислав уверяет, что при рациональном использовании своего времени и реальном видении способностей — реализоваться и преуспевать можно и в учебе, и в спорте, и в киберспорте.
«С соревновательными компьютерными играми я познакомился в 14 лет, первой такой игрой стала CS:GO. На данный момент времени играю преимущественно в Dota 2. Компьютерные игры воспринимались моими родителями как нечто бесполезное и бесперспективное до момента формализации киберспорта в моей жизни. С того времени к данному роду деятельности они относятся более лояльно. В будущем я планирую быть все-таки врачом, отдаю большую часть своих сил этому. Поэтому пока считаю себя игроком-любителем, так как особых высот, признаваемых большинством, мне не доводилось занимать.
Мой киберспортивный путь начался только с прошлого года, но я уже стал чемпионом Томской области во «Всероссийской киберспортивной студенческой лиге» и сейчас принимаю участие в турнире «Медики тоже играют в игры» от Киберспортивной Медицинской Ассоциации».
Мой киберспортивный путь начался только с прошлого года, но я уже стал чемпионом Томской области во «Всероссийской киберспортивной студенческой лиге» и сейчас принимаю участие в турнире «Медики тоже играют в игры» от Киберспортивной Медицинской Ассоциации».
Аналитики МегаФона подтвердили, что проходить виртуальные миссии в основном предпочитают школьники и студенты В течение года активность в игровой сфере повышается во время школьных и студенческих каникул и снижается к началу учебного года. По данным оператора, в июле за месяц передача данных на гейминговые сервисы в Томской области выросла на 44%. Всего за лето абоненты скачали более 30% от годового игрового трафика. Как правило, после каникул пользователи возвращаются в офлайн и трафик, в среднем, падает на 15%.
la3euka: «Дедушка запрещал мне играть после 23 часов. Приходилось хитрить»
Владимир Шурыгин, 20 лет
«С пяти лет я начал смотреть летсплеи, спустя время уже стал играть сам. К 12 годам я плотно заинтересовался соревновательным Counter-Strike и собирал мини-команды из единомышленников. Сначала мы просто играли кланвары и устраивали мини-туры, ничего-серьезного. Затем я перешел уже на уровень киберспорта. В 14 лет я поехал на свои первые оффлайн соревнования в Новосибирск и занял там второе место. Спустя полгода получилось выиграть региональную квалификацию на крупный турнир и поехать играть в Нижний Новгород. Благодаря этой поездке у меня появились знакомства с ребятами из других регионов, общение с которыми мы поддерживаем до сих пор.
Как мне кажется, киберспортсменом считается тот, кто играет в команде, участвует на более или менее серьезных турнирах и продвигает свое имя. Безусловно, нужно много тренироваться, но без отрыва от реальности, не забывать о жизни, которая вокруг. Я, например, в свободное время гуляю, смотрю фильмы и сериалы, иногда играю в шахматы или настольный теннис, провожу стримы. Если правильно составлять график, то успеть можно все. Но близкие поначалу относились к моей игровой деятельности негативно. Дедушка даже запрещал играть после 23:00, мне приходилось хитрить. После того, как начал привозить кубки, медали и деньги, эта проблема исчезла. На данный момент я выступаю в дисциплине CS:GO, но иногда для отдыха поигрываю в другое.
Я выступал на множестве турниров в Европе, СНГ и на уровне России. Из самых серьезных достижений на данный момент — проход в основной этап СНГ квалификации к чемпионату мира. А если судить по призовым, то самый большой выигрыш составлял полмиллиона рублей на команду».
Я выступал на множестве турниров в Европе, СНГ и на уровне России. Из самых серьезных достижений на данный момент — проход в основной этап СНГ квалификации к чемпионату мира. А если судить по призовым, то самый большой выигрыш составлял полмиллиона рублей на команду».
В Томской области кроме «тяжелых» Dota 2, Counter Strike популярность набирают мобильные игры. Как правило, аудитория таких приложений - 12 лет и меньше. Сначала дети начинают играть на родительских смартфонах, далее переходят на персональные гаджеты. По данным МегаФона, в Томской области на первом месте платформа Roblox, с помощью которой в игре осваиваются простейшие основы программирования. Также в топе - Genshin Impact, Call of Duty: Mobile, PUBG MOBILE, Minecraft. Благодаря лидерской скорости интернета МегаФона, по результатам рейтинга пользовательских замеров SpeedTest (Ookla), установка популярных онлайн шутеров занимает чуть более 5 минут.
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Декабрь, 2021 год
Декабрь, 2021 год