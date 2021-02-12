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12 февраля,
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Определился победитель конкурса «Любовь-Морковь-2021»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В течении четырех дней читатели нашего сайта голосовали за лучшее стихотворение конкурса «Любовь-Морковь». Сегодня в 12:00 мы узнали имя победителя. Ею стала Светлана Горинова со стихотворением «Твое имя». За нее проголосовали 450 человек. Второе место — у Софьи Павловской с работой «Пандемия. Коронавирус...» — 382 голоса. Третьей стала Варвара Коломенская и «Полочка», ей отдали свой голос 257 человек.  

Определился победитель конкурса «Любовь-Морковь-2021»

Всего в голосовании приняли участие больше тысячи человек. Благодарим читателей за активность, а наших финалисток — за участие.


Главный приз конкурса — романтический ужин в трактире «Сибирская трапеза»

Определился победитель конкурса «Любовь-Морковь-2021»

Всем девушкам — букеты от цветочной мастерской roza_bar_tomsk

Определился победитель конкурса «Любовь-Морковь-2021»

Награждение финалистов конкурса «Любовь-Морковь» пройдет сегодня вечером. А уже завтра мы опубликуем стихотворения всех участников конкурса. 


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