Определился победитель конкурса «Любовь-Морковь-2021»

В течении четырех дней читатели нашего сайта голосовали за лучшее стихотворение конкурса «Любовь-Морковь». Сегодня в 12:00 мы узнали имя победителя. Ею стала Светлана Горинова со стихотворением «Твое имя». За нее проголосовали 450 человек. Второе место — у Софьи Павловской с работой «Пандемия. Коронавирус...» — 382 голоса. Третьей стала Варвара Коломенская и «Полочка», ей отдали свой голос 257 человек.