Определился победитель конкурса «Любовь-Морковь-2021»

В течении четырех дней читатели нашего сайта голосовали за лучшее стихотворение конкурса «Любовь-Морковь». Сегодня в 12:00 мы узнали имя победителя. Ею стала Светлана Горинова со стихотворением «Твое имя». За нее проголосовали 450 человек. Второе место — у Софьи Павловской с работой «Пандемия. Коронавирус...» — 382 голоса. Третьей стала Варвара Коломенская и «Полочка», ей отдали свой голос 257 человек.
Всего в голосовании приняли участие больше тысячи человек. Благодарим читателей за активность, а наших финалисток — за участие.
Главный приз конкурса — романтический ужин в трактире «Сибирская трапеза».
Всем девушкам — букеты от цветочной мастерской roza_bar_tomsk.
Награждение финалистов конкурса «Любовь-Морковь» пройдет сегодня вечером. А уже завтра мы опубликуем стихотворения всех участников конкурса.
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