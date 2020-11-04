Определились финалисты проекта «Модный Upgrade-2020»

Прием заявок на «Модный Upgrade-2020» завершен. Стать участницей проекта захотели больше 40 томичек. Продавцы и воспитатели, домохозяйки и риелторы, медсестры и турменеджеры разного возраста в течение нескольких недель присылали в редакцию ТВ2 письма, где рассказывали о своей жизни и том, почему им нужна «перезагрузка». Все истории очень разные:

Мне 41. У меня двое детей. Много событий произошло в этом году: развод после долгих лет брака, раздел имущества, переезд, ремонт, новая школа для младшей дочери и свадьба для старшей. Все это выбило из колеи… Забыла, что я женщина. Чувствую себя лошадью…

Я замужем, у нас трое маленьких детишек. Но я не считаю себя матерью-героиней. Много чего не успеваю… Стала часто приходить к мысли, что хочу быть такой, какой была в 20 лет: дерзкой, разговорчивой, веселой, легкой, заводной, готовой на авантюры. Сейчас же чувствую себя старушонкой (или тушенкой)))))), которая бубнит на близких из-за мелочей… А так хочется ВСЕГДА пребывать в хорошем настроении, идти по улице с высоко поднятой головой… Еще тяготит то, что с тремя маленькими детьми на работу брать не хотят, прямо об этом говорят на собеседовании…

Мне, действительно, нужна ваша перезагрузка. Хочу полюбить себя и жизнь, научиться заново доверять людям… После всего случившегося в моей жизни хочется выть. Держат меня только дети. Год был очень тяжелый: бросил муж с годовалой дочкой, выгнал нас из совместно нажитой квартиры на улицу. Пришлось мне с тремя детьми и матерью-пенсионеркой уехать в Томск и снимать жилье. Меня преследует вечный страх за детей, что нет крыши над головой… Депрессия одолела…

Хочется бросить вызов себе, побороть застенчивость и быть открытой перед большой аудиторией. Убрать эти постоянные зажимы в теле, стереотипы в голове, которые мешают жить и радоваться жизни. Хочется стать музой для своей семьи и стать более уверенной, полюбить себя, свои лишние «кг» после второй беременности. Хочется перемен, движения. Страшно стать «токсичной» женщиной, которая только и пилит себя и своих близких, подглядывая за чужой жизнью в инстаграме, отчего еще больше не любит себя...

Я – мама двоих детей. Работаю на двух работах с утра до вечера: днем – воспитателем в саду, вечером мою пол. Времени на себя совсем не остается. Хотелось бы поучаствовать в вашем конкурсе, получить новые положительные эмоции, сделать что-то для себя, отвлечься от работы и домашней суеты.

Мне 35 лет. Сыну — 14... Веселая, активная, жизнерадостная. На все проблемы смотрела с улыбкой. Всегда много трудилась. Но год назад у меня обнаружили рак шейки матки. Жизнь полностью изменилась. Появился страх все потерять. Мы год боролись с этой болезнью… и – рак побежден, органы на месте, могу стать мамой!.. Сейчас восстанавливаюсь после операций. Часто кажется, что я никому не нужна, что никто не любит меня, всем только мешаю. Постоянно плачу по любому поводу. Разучилась радоваться мелочам… Хочу вернуть уверенность в себе и в завтрашнем дне…

Мне 26… Я никогда не умела расслабляться и отдыхать, вечно крутилась, как белка в колесе, сначала в школе, потом в университете. Про мой внешний вид и не стоит даже говорить: не умею краситься, …не делаю селфи, потому что считаю, что выгляжу на всех фото очень отвратно, поэтому у меня нет соцсетей. Мои вещи представляют собой жуткую картинку, на мой рост достаточно тяжело подобрать одежду, поэтому приходится закупаться в спортивных магазинах, в отделах для мальчиков, либо носить те вещи, которые я надевала еще в школе классе в седьмом-восьмом. Люди, увидев меня впервые, считают, что мне не больше 18. Из-за этого частенько случались конфузные ситуации с поиском работы...

Из десятков претенденток конкурсная комиссия, признаемся, с большим трудом отобрала четырех финалисток. Ими стали: Анна Распопина, Анна Шевцова, Елена Теплых, Мария Киселева. С их историями мы познакомим вас в ближайшее время. Кто станет героиней проекта — определит онлайн-голосование, которое пройдет с 5 по 12 ноября.





Кроме того, мы привлечем экспертов, которые смогут помочь хотя бы советом девушкам, которые не прошли в финал, но столкнулись с проблемами в жизни.









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