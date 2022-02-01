Определились финалисты поэтического конкурса «Любовь-Морковь» на ТВ2

Конкурс Агентства новостей ТВ2 «Любовь-Морковь» подошел определил трех финалистов, которые на следующей неделе вступят в поэтическую битву.
В этом году томичи и жители области прислали на конкурс 60 стихотворений. Возраст авторов очень разный: от 11 до 80-ти лет. Темы стихов и манеры стихосложения разнообразны.
Конкурсанты писали о любовной страсти и нежном отношении к детям. Признавались в любви Томску и России, к собакам и кошкам. Благодарили друзей и учителей. Иные бесхитростно сообщали, что любят поесть.
Вот три стихотворения-финалиста (орфография и пунктуация авторов сохранены):
«Цепная реакция»
Любовь, как цепная реакция:
Ты — мне, я — твоему коту.
Вселенская коллаборация
Сквозь вечную мерзлоту
Застывших сердец и раненых,
Насквозь продрогших душ.
Хоть поздняя, хоть и ранняя,
Да только в ней каждый дюж!
Успешно себе работает,
Нацелена на результат.
Мы как-то сравнили с ботами
И поняли: не автомат!
Хотя законы логичные,
Отточенный механизм,
Но что-то в ней нетипичное,
Как будто над нотой мелизм!
Или, когда нет крыльев,
А ты над землёй паришь
Или от добрых фильмов
Враз радуешься и грустишь!
Нет, не остаётся сомнений,
Раз мною любим твой кот,
Среди других невезений
В любви тебе точно везёт!
Я отправился в плаванье
из Назаровской гавани
по Сибирскому морю в Томск.
Овладев там профессией,
на одиннадцать месяцев
с ним простился, не зная о том,
Что уже в скором времени
станет он неотъемлемой
частью жизни дальнейшей моей.
И желания в будущем
в нём заветные сбудутся
наяву, а не только во сне.
Это так удивительно,
как судьба всё предвидела,
возвращая в порт сессий меня
Из залива Кузбасского,
где вода чёрной краскою
перемазана, мне не понять.
Этот курс неожиданный
для меня стал пружиною,
что, разжавшись, швырнула вперёд,
Подарив мне наследника
и, дай Бог, не последнего,
дом второй и, конечно, её...
Я уже люблю собаку
Пусть ее пока что нет.
Я поглажу забияку,
Приготовлю ей обед.
Маме всяко намекаю,
Чтоб собаку завести .
За собой я убираю,
Пол могу я подмести.
Раньше просьбу я писала
В новогоднее письмо ,
Когда веру потеряла
Всё в мечты переросло.
Когда стану я большой
Будут дети ,дом ,семья ,
Вот тогда мы всей гурьбой
Заведём ротвейлера,
Ну а может добермана,
Дога, шпица иль дворняг
И тогда скажу я "мама!
Как же можно без собак?
Можно вместе веселиться,
Лучше друга не найти !
Ладно, всё, пойду трудиться,
Хочу раньше завести!
Поздравляем авторов с выходом в финал. На эти стихотворения в ближайшие дни мы снимем видеозарисовки. 7 февраля на сайте ТВ2 стартует онлайн-голосование, где вы можете отметить понравившуюся работу.
Напомним, победитель получит сертификат на ужин в трактире «Сибирская трапеза» в День святого Валентина. Все финалисты получат подарки — сертификаты от «Make Love Pizza» и сладости от экофабрики «Сибирский кедр». Сюрпризы ждут не только финалистов. Редакция ТВ2 отметит спецпризами еще нескольких авторов.
Всем участникам конкурса мы говорим большое спасибо. В итоговом материале, когда станет известно имя победителя конкурса 2022 года, мы опубликуем все 60 стихотворений.