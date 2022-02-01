Определились финалисты поэтического конкурса «Любовь-Морковь» на ТВ2

Конкурс Агентства новостей ТВ2 «Любовь-Морковь» подошел определил трех финалистов, которые на следующей неделе вступят в поэтическую битву.

В этом году томичи и жители области прислали на конкурс 60 стихотворений. Возраст авторов очень разный: от 11 до 80-ти лет. Темы стихов и манеры стихосложения разнообразны.

Конкурсанты писали о любовной страсти и нежном отношении к детям. Признавались в любви Томску и России, к собакам и кошкам. Благодарили друзей и учителей. Иные бесхитростно сообщали, что любят поесть.

Вот три стихотворения-финалиста (орфография и пунктуация авторов сохранены):