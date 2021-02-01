Определились финалисты конкурса «Любовь-Морковь»
Конкурс ТВ2 «Любовь-Морковь» выходит на финишную прямую. Сегодня мы определили трех финалистов. По мнению редакции и томского актера, преподавателя по публичным выступлениям Ильи Гваракидзе ими стали Светлана Горинова со стихотворением «Твое имя», Варвара Коломенская и ее «Полочка в шкафу», а также Софья Павловская с историей о том, как любовь приходит, не смотря на коронавирус.
В этом году на конкурс прислали около 70-ти стихотворений. Томичи и томички писали про любовь к братьям и сестрам, детям и родителям, друзьям и коллективу, домашним животным и родному городу. Большая часть стихов, по традиции, об отношениях мужчины и женщины. Мы благодарим за участие всех участников и желаем дальнейших успехов. Чуть позже мы опубликуем все конкурсные стихотворения.
С финалистами Илья Гваракидзе проведет небольшой мастер-класс, где даст несколько полезных советов: как настроиться на выступление и почувствовать себя свободно перед камерой. После этого на стихотворения будут сняты видеозарисовки.
Онлайн-голосование за работы финалистов пройдет на сайте Агентства новостей ТВ2 с 8 по 11 февраля. Итоги конкурса и награждение — 12 февраля. Победитель отправится 14 февраля на романтический ужин в трактир «Сибирская трапеза».
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?