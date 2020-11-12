Определилась героиня проекта «Модный Upgrade-2020»

— Мне 33 года. Несколько лет назад у меня случился сильный стресс – муж попал в тюрьму, ему дали 10 лет. На этом фоне у меня случились панические атаки. Я скинула 13 кг, стала очень худенькой. Сначала не могла найти работу из-за панических атак. Со временем начала с ними справляться, но страх все равно остался. Сейчас работаю, но времени на себя не хватает. Дочке 9 лет.





Из-за всего этого я почти перестала за собой следить. Просто нет сил и настроения. Периодически случаются депрессии, которые убивают во мне всё. А иногда смотрю на себя в зеркало и понимаю, что еще молодая, хотелось бы выглядеть лучше перед своим ребенком и окружающими. А еще хочется забыть раз и навсегда, что такое депрессия и панические атаки.