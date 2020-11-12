Определилась героиня проекта «Модный Upgrade-2020»
Определилась участница проекта «Модный апгрейд». Онлайн голосование за одну из четырех финалисток длилось в течение недели. В выборах героини приняли участие 1843 человека. Из них 42% проголосовали за Елену Теплых. Она становится героиней проекта «Модный апгрейд».
Его цели: научить женщину слышать и ценить себя; рассказать, где взять силы и энергию на осуществление желаний; показать, как ухаживать за собой и что делать, чтобы достичь персональной «идеальной» формы и внутренней гармонии.
— Мне 33 года. Несколько лет назад у меня случился сильный стресс – муж попал в тюрьму, ему дали 10 лет. На этом фоне у меня случились панические атаки. Я скинула 13 кг, стала очень худенькой. Сначала не могла найти работу из-за панических атак. Со временем начала с ними справляться, но страх все равно остался. Сейчас работаю, но времени на себя не хватает. Дочке 9 лет.
Из-за всего этого я почти перестала за собой следить. Просто нет сил и настроения. Периодически случаются депрессии, которые убивают во мне всё. А иногда смотрю на себя в зеркало и понимаю, что еще молодая, хотелось бы выглядеть лучше перед своим ребенком и окружающими. А еще хочется забыть раз и навсегда, что такое депрессия и панические атаки.
Напомним, заявки на участие в бьюти-проекте ТВ2 подали больше 40 томичек. В своих письмах женщины рассказывали о своей жизни и том, почему им нужна «перезагрузка». Эксперты выбрали четырех финалисток, которые вышли на онлайн-голосование.
К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой организаторы приняли решение перенести работу со специалистами в рамках проекта на более благоприятное время. Все же здоровье — прежде всего. Елена Теплых останется его героиней и пройдет все запланированные процедуры и этапы. Наши эксперты подскажут, как сделать первый шаг навстречу новой себе. Мастер-классы и консультации будут нацелены на то, чтобы сделать тело здоровым, внутренний мир — гармоничным, а жизнь — наполненной.
Пока же участницу проекта и трех финалисток приглашает к себе на бесплатную консультацию Юлия Васильковая – кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, ароматерапевт. Она расскажет и покажет, как с помощью эфирных масел можно корректировать состояние души и тела.
Благодарим всех за участие в конкурсе и голосовании. Будьте здоровы и берегите себя.
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