Огород на подоконнике: что посадить и как вырастить

Стиль жизни

Когда за окном белым-бело, хочется смотреть на все это через бурную зелень на подоконнике. А еще лучше, чтобы на нем росло что-то вкусное и полезное. Как развести огород на окне или балконе? Какие культуры посадить? Как выбирать семена и грунт? Об этом и не только мы пообщались с руководителем отдела озеленения компании «Garden Group» Татьяной Шаферовой. Читаем, запоминаем и выращиваем.

Фото: Татьяна Бемлер

Если вы хотите вырастить у себя на подоконнике что-то съедобное, в первую очередь нужно обратить внимание на время года. До дня зимнего солнцестояния – 21 декабря – специалисты советуют ничего не сеять. Природа в это время спит. Сеять рассаду лучше после Нового года, когда день начнет прибавляться. Так будет гораздо эффективнее, потому что любому растению прежде всего нужен свет, объясняет Татьяна Шаферова. Оптимальное время для посадок – вторая половина зимы, когда световой день уже достаточно длинный. Эти правила касаются только семян.

Фото: Юлия Фаллер

Если вы новичок в садово-огородных делах, специалисты советуют начинать с чего-нибудь попроще. Например, с зелени. Самое простое, что мы можем вырастить на окне – микрозелень. Для пышного урожая не понадобится даже грунт. Просто вода, тряпочка или вата и условия для выращивания. Это самый быстрый вариант получения своего собственного маленького урожая на окошке.

Хороший способ наверняка вырастить что-то – использовать что-нибудь из корнеплодов: петрушку, лук многолетний или травы – чабрец, розмарин, которые успели выкопать на даче осенью. Это всегда более удачный вариант, чем семена, — рассказывает Татьяна. — Просто пересаживаем растение в обычный комнатный горшочек. Этот процесс называется «выгонка»: сажаем корнеплод и берем ботву, которая выгоняется. В магазинах сейчас есть даже специальные емкости для выращивания лука на перо, с дырочками. Для этого даже земля не нужна. «Урожай» можно получить на воде или на субстрате.

Допустим, у вас нет дачи или вы не успели до снега выкопать себе «задел» на будущий урожай. Еще один проверенный способ вырастить себе зелень и душистые травы к новогоднему столу – пойти в супермаркет. И лучше в день завоза свежей зелени.

Фото: pxhere.com

Я часто рекомендую использовать зелень в стаканчиках, купленную в гипермаркете. Это стопроцентный результат при условии, что покупаете свежую. Сегодня завезли – вы сразу купили: например, стаканчик базилика, кориандра и салат. Зелень обрезаете, стаканчик убираете. То, что выращено на гидропонике в тепличных хозяйствах, мы просто можем оставить в воде, и будет дальше расти. А можно вытащить из этого стаканчика и просто посадить в горшок с землей.

Прежде чем определиться, что будете выращивать, нужно кое-что узнать об особенностях растений. К примеру, кинза или кресс-салат считаются «быстрой зеленью», они легко всходят и не требуют к себе особого внимания. А вот с базиликом придется повозиться: всходит долго, растет медленно. Хотя, если сейчас прикупить пару кустиков в стаканчике, в новогодние выходные сможете побаловать родных пиццей со свежим базиликом, выращенным на окошке.

Многие в последние годы стремятся вырастить к Новому году мяту для мохито, рассказывает Татьяна. Но для душистого ингредиента подоконник сибирского окна зимой – не лучшее место. Мята нуждается в большом количестве света. Поэтому не всегда удается ее вырастить. Впрочем, если ваше окно выходит на солнечную сторону и очень хочется – нет ничего невозможного. Если же все окна на север – попробуйте посадить розмарин, он хорошо себя чувствует там, где прохладно.

Часто, выращивая зелень на окне, люди ставят ее рядом с комнатными растениями. И зря. В любом из них может быть паутинный клещ, которого вы не замечаете. Он может перекинуться и на «соседей». А «быструю» зелень обрабатывать никакими средствами нельзя. Ее можно просто промыть под струей воды. Если не помогло – выбросить и посеять новую. Поэтому не советую размещать зелень рядом с другими растениями.

Фото: Татьяна Бемлер

Овощи на подоконнике

Что может быть лучше, чем хрустеть свежим собственноручно выращенным огурчиком? Если вы считаете так же, вполне можно замахнуться и на овощи. Первое, о чем стоит помнить – о семенах. Для выращивания на окне или лоджии они должны быть определенного сорта. Если речь идет об огурцах, в первую очередь, сорт должен быть самоопыляемым.

– Для выращивания на окне подойдет любой сорт огурцов с короткими междуузлиями и маленькими листочками, который сам завяжется без опыления. Некоторые покупают корнишоны, считая, что они подойдут для окна. Это не так. Корнишон – название нескольких групп мелкоплодных огурцов. Здесь речь о размере плодов, а не об условиях выращивания. Огурец, который вырастет на окне, по размеру может быть и длинным. Главное – «правильным», то есть самоопыляемым. И желательно с небольшими листиками. Чтобы не вдаваться во все эти подробности, проще всего взять семена из серии «для балкона». Поливать огурцы нужно теплой водой почти ежедневно. И обязательно нужна опора, по которой они будут плестись.

– При выборе семян помидоров самоопыляемость не важна. Нужно выбирать томаты, которые вырастают максимум до 30-40 см. Есть даже сорта, которые вырастают только до 15-20 см. Или черри: плоды маленькие, сладкие и дают большой урожай. А летом их можно переставить на балкон и там выращивать сколько угодно. Или, наоборот: летом выращивали помидоры черри на улице, осенью просто пересадили в горшок, занесли домой и дальше зимой дома растим. Поливать томаты надо осторожно, чтобы не залить. Еще важный момент, томат должен получать равномерное освещение, поэтому горшок нужно периодически поворачивать.

Во второй половине зимы также можно посеять кабачки, редиску, морковку (только круглую). В марте-апреле подросшие овощи многие перемещают на застекленную лоджию. Еще вариант – зеленый горошек. С обычными сортами на подоконнике сложно управляться из-за высоты плетей. Поэтому можно попробовать «Ползунок», который не нуждается в опоре. У него нет листьев, только усики. Они цепляются сами за себя.

Никаких особых секретов проращивания семян нет. Замачивать ничего не надо. Просто посеяли в землю, полили, горшки закрыли пищевой пленкой. Как появятся первые ростки, в пленке нужно сделать несколько небольших проколов и вскоре убрать. Как только саженцы окрепнут, их можно пересаживать в емкость побольше.

Когда хочется вырастить что-то посерьезней

Представим, что с зеленью и овощами у вас «сложилось», и теперь вы решили замахнуться на что-то посерьезней. Для этого чаще всего необходимо специальное оборудование для досвечивания. Спектр излучения обычных ламп накаливания не подходит. Нужны специальные фитолампы для рассады. Они дают немного ядовитый свет цвета марганцовки. Для человека, может, и не очень приемлемо, но то что нужно для растения. Подробнее об освещении домашнего огорода можно почитать здесь.

Фото: garden.hozvo.ru

Если мы сейчас принесем с улицы несколько розеток ремонтантной земляники, которая нейтрально относится к долготе дня, можем посадить ее на окошке. Но это как раз тот случай, когда ждать урожая можно, только используя специальные лампы. В темноте земляника не будет расти. Самое главное, что ей нужно для жизни – свет. Тепло не так важно. Даже наоборот, чем жарче в квартире – тем хуже. Чем больше мы будем кустик поливать, тем больше ему не будет хватать света, и он будет вытягиваться. Кроме того, чтобы земляника цвела и плодоносила, ее нужно хорошо «кормить» калием. Его растению нужно очень много.

Если вдруг вы решили попробовать вырастить землянику у себя на окне и собрать урожай к лету, нужно знать еще кое-что. Во-первых, она сложно всходит, не у каждого получается. Поэтому специалисты рекомендуют выращивать землянику на окне из кустиков, а не из семян. В магазинах и на рынках их продают с марта-апреля по август. Высаживаете кустик в горшок или кашпо, он дает ус, тот цветет и плодоносит. Во-вторых, даже если семена взойдут, урожая земляники в этом году можно не ждать. Он будет только через год.

Грунт

Микрозелень часто выращивают без грунта, просто на салфетке, которая помещается в подложку. А можно взять перлит, вермикулит – эти составляющие грунта продаются отдельно. И в них можно выращивать зелень. Плюс – никакой грязи, запаха и мошек.

Для выращивания овощей и зелени грунт может быть любым. Не обязательно искать специальный «для томатов» или «для огурцов». Можно взять универсальный грунт, в составе которого есть азот, фосфор и калий. Если собираетесь выращивать зелень, лучше предпочесть тот, где больше процент азота.

Почти все грунты, которые продают в магазинах, торфяные. Они очень быстро пересыхают. Это тоже нужно иметь в виду, выстраивая график полива.

Емкость

Фото: Pixabay.com

Домашний огород можно устроить в любой емкости. Надо только следить, чтобы растение не «выросло» из горшка. Один из показателей, что уже давно пора пересаживать, когда из дренажных отверстий торчат корни. В идеале емкость растет вместе с растением: сначала – маленький 100-граммовый стаканчик, затем – литровый, потом – еще больше. Чтобы растение плодоносило, площадь питания должна быть достаточной.

Подкормка

Подкармливать или нет? В какой-то момент этот вопрос встает перед каждым садоводом и огородником. Вообще, в магазинном грунте достаточно питательных веществ на две недели. Для зелени ничего не надо в принципе, считает Татьяна.

Все зеленое, что вырастает быстро за месяц, не надо никак подкармливать. Вкуснее от этого она не станет, а торопиться нам некуда. Самое главное – вода и свет. Если говорить об овощах, нужно подходить к вопросу с умом. Я не сторонник минеральных удобрений, советую быть с ними осторожными. Всегда рекомендую органические удобрения, сейчас их очень много. Это не значит, что вы принесете домой навоз. Есть гуминовые удобрения, переработанные вытяжки из разных веществ. Они не имеют никакого запаха, цвета, их можно использовать и в домашних условиях.

Фото: Татьяна Бемлер