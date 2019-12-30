Обзор книг, которые помогут скоротать зимний вечер

Стиль жизни

Новогодние каникулы — то время, когда можно спокойно посидеть с книжкой. Если вы не можете определиться с какой, посмотрите нашу подборку. Возможно, среди них найдется та самая.

Шэрон Оуэнс «Чайная на Малберри-стрит»

Очень рождественская история происходит в удивительном месте — в чайной на Малберри-стрит, где подают восхитительные десерты и где однажды, совершенно неожиданно, вы можете получить послание от знаменитого актера.

Трогательная и очень смешная книга, в которой романтика и мечта идут рука об руку, поможет вам скоротать долгие зимние вечера, а изысканный вишневый чизкейк, его рецепт вы с удивлением обнаружите в конце книги, станет приятным дополнением к праздничному чаепитию. Итак, поудобнее завернитесь в ваш любимый плед, и пусть атмосфера Рождества наполнит ваш дом… Добро пожаловать в Чайную на Малберри-стрит!

Хелен Филдинг «Дневник Бриджит Джонс»

Редко кто не смотрел фильм «Дневник Бриджит Джонс», где сыграли замечательные актеры — Рене Зеллвегер, Колин Ферт и Хьи Грант. А вот читали ли вы книгу Хелен Филдинг? Бриджит Джонс — обычная женщина,живущая в Лондоне. Пьет, курит, ходит на вечеринки с друзьями. Ее жизнь не идеальна, но это нормально.

Фэнни Флегг «На бензоколонке только девушки»

Американская писательница Фэнни Флэгг рассказывает в своей истории о женщине по имении Сьюки Пуласки. Она вдруг узнала, что ее семейная история полна коллизий, невероятно драматичных и смешных одновременно. Миссис Сьюки Пуласки пережила последнюю из трех свадеб своих дочерей и наконец-то может спокойно вздохнуть и готовиться к путешествию с любимым мужем. Но тут Сьюки обнаруживает совершенно шокирующие сведения о своем рождении, о своей матери и о своих корнях. С этой минуты жизнь семейства Пуласки переворачивается с ног на голову. Пытаясь разобраться в тайнах прошлого, Сьюки узнает не только историю собственного происхождения, но и историю отважных женщин-летчиц Второй мировой.

Эйлин О'Коннор «О людях, котах и маленьких собаках»

Эйлин О'Коннор — это псевдоним писательницы Елены Михалковой, основанный на публикациях в «Живом Журнале» и Facebook.

Книга «О людях, котах и маленьких собаках» - сборник самых разных рассказов о котах, детях и взрослых. Про котов — смешные, про детей — занимательные, про взрослых — грустные. Если вы любите читать зарисовки о самых обычных жизненных ситуациях, то эта книга поможет вам скоротать зимний вечер.

Бетти Смит «Дерево растет в Бруклине»

Нью-йоркская публичная библиотека назвала полуавтобиографический роман Бетти Смит одной из лучших книг века. В американских школах произведение входит в список обязательных книг для прочтения.



Фрэнси Нолан видит мир не таким, как другие, – она подмечает хорошее и плохое, знает, что жизнь полна несправедливости, но при этом полна добрых людей. Она каждый день ходит в библиотеку за новой книгой и читает ее, сидя на пожарном балконе в тени огромного дерева. Пригодится ли это в жизни, вы узнаете, когда прочитаете книгу.

Жоэль Диккер «Исчезновение Стефани Мейлер»

А любители детективов смогут пощекотать нервы с книгой Жоэля Диккера «Исчезновение Стефани Мейлер».

В фешенебельном курортном городке Лонг-Айленда бесследно исчезает журналистка, обнаружившая неизвестные подробности жестокого убийства четырех человек, совершенного двадцать лет назад. Двое обаятельных полицейских из уголовного отдела и отчаянная молодая женщина, помощник шефа полиции, пускаются на поиски. Их расследование напоминает безумный квест.

Брюс Кэмерон «И тут появилась Люси»

Любителям собак понравится книга Брюса Кэмерона «И тут появилась Люси». От Джоша Майклза ушла девушка, его родители развелись. Молодой человек не знает, куда себя деть, ему одиноко и тоскливо. Но все меняется, когда старый приятель просит его приютить беременную собаку. К чему придет эта история в узнаете в книге американского писателя.

Гейл Ханимен «Элеанор Олифант в полном порядке»