Обзор детских книжек для новогоднего чтения





«Маленький Дед Мороз»

Автор: Ану Штонер



Кто сказал, что Дед Мороз всегда был дедушкой? Он же тоже когда-то был малышом. И представить, каким именно был главный новогодний волшебник, предлагает читателям Ану Штонер. Автор предлагает представить, что живет где-то на свете маленький Дед Мороз, которому очень хочется побыстрее стать взрослым и начать творить чудеса, но никто из взрослых его всерьез не принимает. Он всегда самым первым приносит елку и готовит сани, но большие Деды Морозы все равно не берут его развозить подарки.



Но однажды главный герой делает для себя открытие, которое все меняет. Что же это? Узнаете, если прочитаете с детьми книжку и книжки: историй про маленького Деда Мороза несколько.

