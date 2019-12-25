Обзор детских книжек для новогоднего чтения

А вы любите читать с ребенком? Или постоянно не хватает времени на книги? Длинные новогодние выходные — прекрасный вариант отвлечься от серых будней и вместе погрузиться в сказку. Выключаем телевизор, прячем подальше планшет и начинаем читать. Книжки для волшебных новогодних праздников с ребенком — в нашей подборке.
«Правдивая история Деда Мороза» Авторы: Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак
Действие книги охватывает целое столетие. Инженер-путеец Морозов, прогуливаясь с женой в Рождество перед Новым 1912 годом, попадают под волшебный снег и в результате на ближайшие 50 лет становятся Дедом Морозом и Снегурочкой. Они долго не могут поверить своим возможностям и списывают их на случайные чудеса. Но глаза героям романа открывают птёрки и охли — представители волшебного народа. Они становятся верными помощниками Деда Мороза в предновогодние дни и ночи.
Эта история соединяет в себе волшебную сказку и рассказ о реальной истории России ХХ века. Рекомендуется детям от шести лет и старше.
«Рождество в домике Петсона» Автор: Свен Нурдквист
Перед Рождеством у фермера Петсона и его кота Финдуса куча дел: расчистить снег, сходить за елкой, купить угощение и, конечно, испечь имбирное печенье. И в самый неподходящий момент фермер вдруг подвернул ногу. Как быть друзьям, чтобы не остаться без рождественского ужина и елки?
Добрые сказки шведского писателя учат дружбе, любви и пониманию. Каждая история — это новые приключения, которые будут интересны не только детям младшего школьного возраста, как указано в аннотации, но и детям помладше.
«Рождество в домике Петсона» Автор: Свен Нурдквист
Перед Рождеством у фермера Петсона и его кота Финдуса куча дел: расчистить снег, сходить за елкой, купить угощение и, конечно, испечь имбирное печенье. И в самый неподходящий момент фермер вдруг подвернул ногу. Как быть друзьям, чтобы не остаться без рождественского ужина и елки?
Добрые сказки шведского писателя учат дружбе, любви и пониманию. Каждая история — это новые приключения, которые будут интересны не только детям младшего школьного возраста, как указано в аннотации, но и детям помладше.
Любимая и взрослыми, и детьми волшебная сказка об удивительном путешествии поезда «Голубая Стрела» и его игрушечных пассажиров. Щенок Кнопка, индейский вождь Серебряное перо, сердитый Генерал, Полубородый капитан и другие игрушки сбежали из магазина, чтобы отправиться к мальчику, оставшемуся без подарка.
Эту добрую сказку про сострадание и дружбу многие помнят из детства, а если нет, тем более стоит прочитать ее с ребенком.
«Щелкунчик и Мышиный король» Автор: Эрнст Теодор Амадей Гофман
Самая известная и рождественская сказка Гофмана рассказывает историю маленькой девочки Мари, которая живет в мире сказки. Читатель вместе с героиней ходит по комнатам ее большого дома и наблюдает за всем. Игрушки оживают, в их мире происходят множество интересных событий, в центре которых оказываются Щелкунчик и Мышиный король.
Эта история повествует о преображении человеческой души, о том, как любовь спасет мир. Рекомендуется детям с восьми-десяти лет, хотя многие начинают знакомить с сюжетом раньше и подключают к книжке балет или оперу.
«Щелкунчик и Мышиный король» Автор: Эрнст Теодор Амадей Гофман
Самая известная и рождественская сказка Гофмана рассказывает историю маленькой девочки Мари, которая живет в мире сказки. Читатель вместе с героиней ходит по комнатам ее большого дома и наблюдает за всем. Игрушки оживают, в их мире происходят множество интересных событий, в центре которых оказываются Щелкунчик и Мышиный король.
Эта история повествует о преображении человеческой души, о том, как любовь спасет мир. Рекомендуется детям с восьми-десяти лет, хотя многие начинают знакомить с сюжетом раньше и подключают к книжке балет или оперу.
«Двенадцать месяцев» Автор: Самуил Маршак
Любимая мамами и папами с детства сказка про жадную мачеху, трудолюбивую девочку и поиски подснежников посреди зимы. Встреча со всеми двенадцатью месяцами меняет жизнь девочки, и не только. Увлекательная история о добре и зле, честности и обдумывании своих поступков наверняка понравится младшим школьникам.
Книжку рекомендуют читать ребятишкам с семи-восьми лет, но многие начинают знакомиться со сказкой гораздо раньше.
«Почта Деда Мороза» Автор: Андрей Усачев
Далеко на севере есть деревня Дедморозовка. Только она невидимая. Там живут Дед Мороз со Снегурочкой и их помощники — снеговики и снеговички. Долгую северную зиму они ходили в школу, помогали главному новогоднему волшебнику в праздники, а когда пришла весна — улеглись в спячку.
Проснувшись, юные дедморозовцы с новыми силами взялись за учебу и даже устроили в деревне малые Олимпийские игры. Особенно интересна часть повести о том, как наш Дед Мороз встретился с «Морозами» других стран: Санта Клаусом, Йоулопукки, Юлениссе, Пэром Ноэлем, Кербобо и другими «коллегами». Рекомендуется для детей пяти-шести лет и младших школьников.
«Почта Деда Мороза» Автор: Андрей Усачев
Далеко на севере есть деревня Дедморозовка. Только она невидимая. Там живут Дед Мороз со Снегурочкой и их помощники — снеговики и снеговички. Долгую северную зиму они ходили в школу, помогали главному новогоднему волшебнику в праздники, а когда пришла весна — улеглись в спячку.
Проснувшись, юные дедморозовцы с новыми силами взялись за учебу и даже устроили в деревне малые Олимпийские игры. Особенно интересна часть повести о том, как наш Дед Мороз встретился с «Морозами» других стран: Санта Клаусом, Йоулопукки, Юлениссе, Пэром Ноэлем, Кербобо и другими «коллегами». Рекомендуется для детей пяти-шести лет и младших школьников.
«Снежная королева» Автор: Ганс Христиан Андерсен
Эту историю датского сказочника любят миллионы детей и взрослых во всем мире. Если вы еще не читали эту историю со своим ребенком, новогодние праздники — самое подходящее время. История про дружбу Кая и Герды, жестокость Снежной королевы и торжество чувств над разумом. А еще эта сказка учит идти к своей цели, несмотря ни на что, тогда у тебя и сил хватит, и помощники найдутся.
Рекомендуется для детей с шести лет, но многие читают сказку намного раньше.
«Новый год. Жутко запутанное дело» Авторы: Антон Золотов, Яков Аким, Виктор Драгунский
Если ваш ребенок любит приключения, то эта книжка для него. Настоящий детектив-расследование. В поисках Нового года и Деда Мороза герои книги и ее читатели проходят по разноцветным страницам и узнают много нового и интересного о зимнем празднике: что лучше подавать на новогодний стол, как делать елочные игрушки своими руками и как звучит полная версия знаменитого детского стихотворения «В лесу родилась елочка».
В каждый детективный отчет вложено обширное досье, в котором собраны лучшие стихи, рассказы и сказки о волшебстве этого праздника - золотая классика детской литературы. Рекомендуется для детей младшего школьного возраста.
«Новый год. Жутко запутанное дело» Авторы: Антон Золотов, Яков Аким, Виктор Драгунский
Если ваш ребенок любит приключения, то эта книжка для него. Настоящий детектив-расследование. В поисках Нового года и Деда Мороза герои книги и ее читатели проходят по разноцветным страницам и узнают много нового и интересного о зимнем празднике: что лучше подавать на новогодний стол, как делать елочные игрушки своими руками и как звучит полная версия знаменитого детского стихотворения «В лесу родилась елочка».
В каждый детективный отчет вложено обширное досье, в котором собраны лучшие стихи, рассказы и сказки о волшебстве этого праздника - золотая классика детской литературы. Рекомендуется для детей младшего школьного возраста.
Все дети мечтают о коньках, но больше всех — дети бедняков из маленького голландского городка Ханс и Гретель. Так как денег на настоящие у них не было, они катались на деревянных палках с завязками. Однажды ребята спасли собаку одной знатной дамы из их городка, и дама щедро отблагодарила ребят деньгами. На них купили настоящие коньки. И с этого момента в жизни брата и сестры происходит удачное стечение обстоятельств… или чудеса. Решите сами, когда прочитаете книжку.
«Серебряное копытце» Автор: Павел Бажов
Сказка о том, как старик взял к себе жить девочку-сиротку. Однажды вместе в уральском лесу они увидели необыкновенного козлика. У него сверкало серебряное копытце. В каком месте топнет им — там появится дорогой камень. И случилась у девочки с козликом еще одна встреча. Чем она закончилась — читайте в книжке русского сказочника Павла Бажова.
Рекомендуется для чтения с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.
«Серебряное копытце» Автор: Павел Бажов
Сказка о том, как старик взял к себе жить девочку-сиротку. Однажды вместе в уральском лесу они увидели необыкновенного козлика. У него сверкало серебряное копытце. В каком месте топнет им — там появится дорогой камень. И случилась у девочки с козликом еще одна встреча. Чем она закончилась — читайте в книжке русского сказочника Павла Бажова.
Рекомендуется для чтения с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.
«Хроники Нарнии» Автор: Клайв Стейплз Люьис
Для праздничного новогоднего чтения особенно подходит первая повесть цикла – «Лев, колдунья и платяной шкаф». Представьте, что в вашем шкафу за куртками и шубами прячется волшебная заснеженная страна, а ее королем может стать простой ребенок, который случайно найдет туда дорогу. Но волшебную страну вечного лета Нарнию сковали лед и холод. Спасти ее и всех ее сказочных обитателей смогут только маленькие гости из нашего мира.
Эту волшебную историю много лет любят миллионы людей во всем мире. Рекомендуется детям младшего школьного возраста.
«Маленький Дед Мороз» Автор: Ану Штонер
Кто сказал, что Дед Мороз всегда был дедушкой? Он же тоже когда-то был малышом. И представить, каким именно был главный новогодний волшебник, предлагает читателям Ану Штонер. Автор предлагает представить, что живет где-то на свете маленький Дед Мороз, которому очень хочется побыстрее стать взрослым и начать творить чудеса, но никто из взрослых его всерьез не принимает. Он всегда самым первым приносит елку и готовит сани, но большие Деды Морозы все равно не берут его развозить подарки.
Но однажды главный герой делает для себя открытие, которое все меняет. Что же это? Узнаете, если прочитаете с детьми книжку и книжки: историй про маленького Деда Мороза несколько.
«Маленький Дед Мороз» Автор: Ану Штонер
Кто сказал, что Дед Мороз всегда был дедушкой? Он же тоже когда-то был малышом. И представить, каким именно был главный новогодний волшебник, предлагает читателям Ану Штонер. Автор предлагает представить, что живет где-то на свете маленький Дед Мороз, которому очень хочется побыстрее стать взрослым и начать творить чудеса, но никто из взрослых его всерьез не принимает. Он всегда самым первым приносит елку и готовит сани, но большие Деды Морозы все равно не берут его развозить подарки.
Но однажды главный герой делает для себя открытие, которое все меняет. Что же это? Узнаете, если прочитаете с детьми книжку и книжки: историй про маленького Деда Мороза несколько.
«Рождество в лесу» Авторы: Ульф Старк и Эва Эриксон
История про одинокого гнома Буку, который готовится встречать Рождество. Он — символ праздника. А ветер уносит его красный колпачок в лес. Находят его крольчата. Они ждут гномика и задумываются: что такое Рождество? Белки и вороны рассказывают, что это за праздник и как его встречать. Животные сочиняют песню, пекут печенье, готовят подарки и наряжают свое дерево в ожидании.
«Приключения новогодних игрушек» Автор: Елена Ракитина
В Новый год все кажется волшебным: морозный узор на окне, сверкающий под светом фонаря снежок, блестящая елочная игрушка. Кстати, вы знаете, что елочные игрушки оживают в новогоднюю ночь? Только в это время можно узнать, где путешествовал Пластилиновый Ослик, как щенок Тявка перестал быть трусом и еще много других секретов.
Многие говорят, что эта сказка «соткана из детских воспоминаний». Почитайте ее с ребенком, и приятные воспоминания будут согревать вас весь год своим теплом.
«Приключения новогодних игрушек» Автор: Елена Ракитина
В Новый год все кажется волшебным: морозный узор на окне, сверкающий под светом фонаря снежок, блестящая елочная игрушка. Кстати, вы знаете, что елочные игрушки оживают в новогоднюю ночь? Только в это время можно узнать, где путешествовал Пластилиновый Ослик, как щенок Тявка перестал быть трусом и еще много других секретов.
Многие говорят, что эта сказка «соткана из детских воспоминаний». Почитайте ее с ребенком, и приятные воспоминания будут согревать вас весь год своим теплом.
«Ночь перед Рождеством» Автор: Николай Гоголь
Каждому с детства знакома эта смешная и загадочная история Николая Гоголя. На хуторе близ Диканьки под Рождество происходят удивительные вещи: ведьмы летают на метле и прячут в рукав звезды, месяц с неба пропадает, а кузнец встречается с самой царицей. Вспомните себя после прочтения этой повести: настроение прекрасное и предвкушение чего-то волшебного. Так что в первые дни января самое время вспомнить о приключениях героев Гоголя. Рекомендуется читать с детьми лет с одиннадцати.
«С Новым годом, Мяули» Автор: Джудит Керр
Очередная история английской писательницы про кошку Мяули. В этот раз пушистая героиня просыпается и обнаруживает, что все не так в ее доме: много людей и огромное дерево. Она не понимает, что происходит, и убегает на крышу. Что с ней происходит дальше — можно узнать в красочной книжке. В ней мало текста и много картинок. Поэтому она придется по вкусу самым маленьким читателям.
«С Новым годом, Мяули» Автор: Джудит Керр
Очередная история английской писательницы про кошку Мяули. В этот раз пушистая героиня просыпается и обнаруживает, что все не так в ее доме: много людей и огромное дерево. Она не понимает, что происходит, и убегает на крышу. Что с ней происходит дальше — можно узнать в красочной книжке. В ней мало текста и много картинок. Поэтому она придется по вкусу самым маленьким читателям.
«Гарри Поттер» Автор: Джоан Роулинг
Праздничное настроение и ощущение, что волшебство вокруг нас, дарит чтение романов Джоан Роулинг. Приключения юного волшебника и его друзей в школе чародейства не оставили равнодушными не только миллионы ребятишек во всем мире. Взрослым сказка нужна не меньше. И «Гарри Поттер» — та самая история, которая помогает поверить в нее.
Волшебный мир со своими правилами, законами и злодеями захватывают. Читайте всей семьей. Вам будет не скучно в длинные новогодние выходные.
«Человек-мандарин» Автор: Анна Никольская
Герой книжки Анны Никольской появился из мандариновой косточки, которую однажды предновогодним вечером девочка Аня посадила в горшочке у себя в комнате. Этот малыш в оранжевых одеждах — Человек-мандарин и, как оказалось, настоящий волшебник. Он появляется в тот момент, когда главной героине нужна помощь. Путешествия во времени и таинственные приключения ждут ребятишек, которые будут читать эту книгу. Однако на взрослых она порой производит другое впечатление. Какое? Почитайте и проверьте.
Рекомендуется для среднего школьного возраста.
«Человек-мандарин» Автор: Анна Никольская
Герой книжки Анны Никольской появился из мандариновой косточки, которую однажды предновогодним вечером девочка Аня посадила в горшочке у себя в комнате. Этот малыш в оранжевых одеждах — Человек-мандарин и, как оказалось, настоящий волшебник. Он появляется в тот момент, когда главной героине нужна помощь. Путешествия во времени и таинственные приключения ждут ребятишек, которые будут читать эту книгу. Однако на взрослых она порой производит другое впечатление. Какое? Почитайте и проверьте.
Рекомендуется для среднего школьного возраста.
Это — лишь небольшая часть книжек, которые подарят вам хорошее праздничное настроние. Остальные пусть будут вашим личным открытием. 25 декабря 2019
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