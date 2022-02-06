«Любовь-морковь-2022»: о чем пишут влюбленные томичи

Традиционно в конце января – начале февраля на ТВ2 проходит поэтический конкурс «Любовь-Морковь». Томичи всех возрастов присылают нам свои стихи, где говорят о чувствах к близким, друзьям, родному городу и питомцам. В этом году мы получили 60 работ. Из них выбрали три, которые вышли в финал. На эти стихотворения мы сняли видеозарисовки и уже завтра, 7 февраля, на сайте Агентства новостей ТВ2 стартует онлайн-голосование, которое определит – кто же станет лучшим. А чтобы вы знали, за кого голосуете, хотим ближе познакомить вас с тремя финалистами конкурса 2022 года.

Свете Астаповой всего 11, но она уже много чего умеет делать хорошо: танцует, рисует, учится в школе на одни пятерки, а еще несколько лет пишет стихи. Темы работ девочки самые разные: мальчишка-хулиган из соседнего двора, школа, одноклассники, природа и, конечно, заветная мечта Светы.

– Я очень хочу завести собаку. Мечтаю о ней с первого класса, как только увидела питомца одноклассницы – бигля. Я увидела его и влюбилась. Мама тогда сказала: «подумаем». И до сих пор думаем. Когда я узнала про ваш конкурс, решила, что напишу про собаку. Света Астапова, финалистка конкурса «Любовь-Морковь»

Стихотворение, которое Света прислала на «Любовь-Морковь», она написала специально для конкурса ТВ2. Это – первый опыт публичного выступления. До этого свое творчество девочка показывала только родителям и самым близким. Придумывая идею для съемок зарисовки на стихотворение, мы решили хоть ненадолго осуществить мечту Светы о собаке — нашли прекрасную пару биглей, которые прогулялись вместе с нами по парку.

Я уже люблю собаку

Пусть ее пока что нет.

Я поглажу забияку,

Приготовлю ей обед.

Маме всяко намекаю,

Чтоб собаку завести.

За собой я убираю,

Пол могу я подмести.

Раньше просьбу я писала

В новогоднее письмо,

Когда веру потеряла,

Всё в мечты переросло.

Когда стану я большой,

Будут дети, дом, семья,

Вот тогда мы всей гурьбой

Заведём ротвейлера.

Ну, а может, добермана,

Дога, шпица иль дворняг

И тогда скажу я: мама!

Как же можно без собак?

Можно вместе веселиться,

Лучше друга не найти!

Ладно, всё, пойду трудиться,

Хочу раньше завести!

Страсть складывать слова в рифмы передалась Свете по наследству, считает мама Ирина. Она сама пишет с детства, бабушка тоже много лет сочиняет стихи, вот и дочь пошла по стопам.

– Сначала Света прочитала бабушкину тетрадку, потом мою детскую. Ее это заинтересовало, и она стала складывать строчки в рифмы. Ей тогда было около 9. Стали получаться неплохие стишки. Она даже говорит часто в рифму, мне в школе учителя рассказывают, что на уроках в ответах нередко рифмы проскальзывают. Ирина Астапова, мама Светы

Сочинительство помогает Свете лучше запоминать стихи по школьной программе по литературе, и вообще, развивает память хорошо, считает юная поэтесса. Однако поэзию Света хочет оставить в качестве хобби. В будущем девочка мечтает стать модельером или дизайнером одежды. Еще одна финалистка поэтического конкурса ТВ2 тоже не поэт по образованию, но поэт в душе. Наталья – инженер-экономист, системотехник на горно-обогатительном предприятии. Пишет стихи с 14 лет. Говорит, муза настигает ее в самых разных местах, бывает, даже ночью или в дороге. На такой случай у мужа в бардачке припасены ручка и бумага. Он останавливает автомобиль, и Наталья тут же записывает строки.

– Мы с Андреем женаты 11-ый год. Первое, что он спросил, когда узнал про съемки: «скажи, когда отпроситься с работы». Мы всегда друг друга поддерживаем в любых начинаниях и делах. У нас это даже не обсуждается: если у одного глаза загорелись, то другой сразу подхватит. Мне кажется, в этом и есть секрет счастливой семейной жизни: с каждой секундой делать все, чтобы становиться ближе и роднее. Наталья Шабуцкая, финалистка конкурса «Любовь-Морковь»

Наталья пишет о самых разных чувствах и переживаниях своих или близких людей. Много стихов о любви и о жизни. Перед широкой аудиторией со своими работами она не выступала, нигде раньше не печаталась. Только однажды читала свои стихи в эфире радио «Благовестъ».

– Я убеждена, что поэзия сейчас очень нужна, люди должны слышать правильные русские слова и прекрасные выражения. Поэзия вносит вклад в то, чтобы все ощущения, которые мы переживаем, переходили в позитивные эмоции. Не обязательно сочинять самому. До нас столько всего прекрасного написано, нужно читать и делиться с близкими эмоциями от прочитанного. Когда мы делимся друг с другом чувствами, дарим этому человеку частичку себя. Наталья Шабуцкая, финалистка конкурса «Любовь-Морковь»

Конкурсная работа Натальи написана 14 февраля прошлого года. Посвящено стихотворение мужу Андрею.

«Цепная реакция» Любовь, как цепная реакция: Ты — мне, я — твоему коту. Вселенская коллаборация Сквозь вечную мерзлоту Застывших сердец и раненых, Насквозь продрогших душ. Хоть поздняя, хоть и ранняя, Да только в ней каждый дюж! Успешно себе работает, Нацелена на результат. Мы как-то сравнили с ботами И поняли: не автомат! Хотя законы логичные, Отточенный механизм, Но что-то в ней нетипичное, Как будто над нотой мелизм! Или, когда нет крыльев, А ты над землёй паришь Или от добрых фильмов Враз радуешься и грустишь! Нет, не остаётся сомнений, Раз мною любим твой кот, Среди других невезений В любви тебе точно везёт!

– Он у меня очень любит животных. Особо теплые чувства питает к семейству кошачьих. Где бы Андрей ни был, кошки его всегда окружают и отвечают ему взаимностью. Как-то раз мы пришли в гости, там был кот Компот, он весь вечер провел с моим мужем рядом. Глядя на них, у меня родилось это стихотворение. Наталья Шабуцкая, финалистка конкурса «Любовь-Морковь»

Кстати, тот самый кот Компот согласился поучаствовать в наших съемках. Увидеть его можно в конкурсной видеозарисовке. А вот главная локация, которая пришла всем нам в голову перед съемками Артема Стойко, сейчас не совсем готова. В своем стихотворении финалист говорит о том, как он из Назаровской гавани поплыл по Сибирскому морю в Томск. Несмотря на замерзшие в феврале водоемы, мы с Артемом отправились за вдохновением на лодочную станцию на Томи, где зимуют корабли.

– В своем стихотворении я описывал свой жизненный путь, часть которого связана с Томском. Я здесь учился, потом уехал по распределению в Новокузнецк, но понял, что с тем городом мало что меня связывает, и вернулся в Томск. Здесь мы встретились с женой, в Томске у меня появилась семья, сын. Артем Стойко, финалист конкурса «Любовь-Морковь»

Я отправился в плаванье из Назаровской гавани по Сибирскому морю в Томск. Овладев там профессией, на одиннадцать месяцев с ним простился, не зная о том, Что уже в скором времени станет он неотъемлемой частью жизни дальнейшей моей. И желания в будущем в нём заветные сбудутся наяву, а не только во сне. Это так удивительно, как судьба всё предвидела, возвращая в порт сессий меня Из залива Кузбасского, где вода чёрной краскою перемазана, мне не понять. Этот курс неожиданный для меня стал пружиною, что, разжавшись, швырнула вперёд, Подарив мне наследника и, дай Бог, не последнего, дом второй и, конечно, её...

По профессии Артем – электрик, работает на томском пивзаводе. Поэзия – увлечение, однако это не мешает ему занимать со своими стихами призовые места на всероссийских и региональных конкурсах.

– Пишу обо всем: семья, быт, дети. В садик иногда просят сочинить что-то: загадки или стишки. Но моя любимая тема – Великая Отечественная война. Такие подвиги люди каждый день совершали, столько сюжетов там. Да, об этом очень много сказано, но слова не заканчиваются, хочется рассказать о героях и их поступках, пропустив это через свое сердце. Со стихами о войне я брал гран-при в Новосибирске в 2018 году, три года подряд ездил в Москву на конкурс – занял 1, 2 и 3 место. Артем Стойко, финалист конкурса «Любовь-Морковь»

Каждый автор пишет прежде всего для себя, уверен Артем, – так человек выражает свои эмоции. И не столь важно – идет ли это в массы. Лично он пишет для своего ребенка. Мечта поэта-электрика – выпустить свой сборник, просто на память для семьи. Чтобы когда-нибудь взрослый сын и, возможно, его дети и внуки прочитали стихи Артема и чуть ближе поняли, что он чувствовал и о чем думал.