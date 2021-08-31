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Стиль жизни

Новый проект Сергея Шнурова группа «Зоя» спела о любви к хлебу из «ПЯТЁРОЧКИ»

ТВ2 ТВ2

Новый продюсерский проект Сергея Шнурова - группа «Зоя» - выпустила дебютный клип на песню «Хлеб». Главная героиня клипа рассказала о непреодолимой страсти к хлебобулочным изделиям, которые нашла в магазине сети «Пятёрочка».

Действие ролика разворачивается в хлебном отделе «Пятёрочки» рядом с домом героини. По сюжету она ни минуты не может прожить без свежего багета, но пытается справиться с зависимостью. Однако терпит фиаско, и однажды ночью оказывается в магазине у дома перед витриной со свежей выпечкой. Правда, кроме заветного багета судьба приготовила ей встречу ещё и с «магазинным ночным амуром». В общем, это история о страсти, еде и страсти к еде.

Сам Сергей Шнуров предстал в клипе в образе психотерапевта Сергея Караваева, который знает всё о «хлебидо», «врождённой человеческой хлебобулочности» и способах борьбы с ней.

«Пятёрочка» есть практически в каждом дворе и знакома чуть ли не каждому россиянину. Кто из нас не забегал туда за хлебом рано утром или после работы, когда обнаружил, что он внезапно закончился? Поэтому место действия в нашем клипе – народный магазин, где разворачивается вполне реалистичная история, в которой многие могут узнать самих себя. Понятный, простой, жизненный, но одновременно с этим дерзкий и отчасти даже провокационный сюжет, уверен, не оставит зрителей равнодушными», - прокомментировал Сергей Шнуров.

В самой «Пятёрочке» отмечают, что хлеб собственного производства в сети магазинов стал появляться в 2019 года. Сейчас в ассортименте отдела «Горячий хлеб» представлены различные виды хлеба, багеты, чиабатта, фокачча, сдобные булки, пирожки, сладкая и сытная выпечка различных форматов.
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