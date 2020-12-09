Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций

В ожидании праздника люди наряжают елку, украшают дом и стараются сделать красивые новогодние фотографии, чтобы 31 декабря рассылать их друзьям вместо открыток. Чтобы легче было сориентироваться, мы подготовили для вас обзор томских фотостудий. Знакомьтесь с праздничными локациями и успевайте сделать красивые снимки к новому году.