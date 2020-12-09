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09 декабря,
2020
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Стиль жизни

Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В ожидании праздника люди наряжают елку, украшают дом и стараются сделать красивые новогодние фотографии, чтобы 31 декабря рассылать их друзьям вместо открыток. Чтобы легче было сориентироваться, мы подготовили для вас обзор томских фотостудий. Знакомьтесь с праздничными локациями и успевайте сделать красивые снимки к новому году. 

Фотостудия «Версаль»

Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций

Адрес: пер. Комсомольский, 16а

Фотостудия «Маска»

Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций

Адрес: ул. Говорова, 19в, стр. 1

Фотостудия «Гера»

Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций

Адрес: пер. Дербышевский, 26б

Фотостудия «Кружево»

Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций

Адрес: пр. Ленина, 110

Фотостудия «Studio flat 101»

Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций

Адрес: ул. Красноармейская, 101а

Фотостудия «Shabby»

Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций

Адрес: ул. Красноармейская, 101а  

Фотостудия «Радуга»

Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций

Адрес: ул. Розы Люксембург, 14а

Фотостудия «Зефир»

Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций

Адрес: пер. Карповский, 13, 5 этаж

Фотостудия «Акварель»

Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций

Адрес: пр. Ленина, 63 

«MARTIN PHOTOSTUDIO»

Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций

Адрес: ул. Красноармейская, 101а

Фотостудия «Романс»

Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций

Адрес: ул. Красноармейская, 96

Фотостудия «Абрис»

Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций

Адрес: ул. Партизанская, 3

Фотостудия лофт «Уильям Томсон»

Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций

Адрес: ул. Красноармейская, 101а 




Фотографии взяты из официальных групп фотостудий в соцсетях.

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