Новогодние фотосессии в Томске: обзор студий и локаций
В ожидании праздника люди наряжают елку, украшают дом и стараются сделать красивые новогодние фотографии, чтобы 31 декабря рассылать их друзьям вместо открыток. Чтобы легче было сориентироваться, мы подготовили для вас обзор томских фотостудий. Знакомьтесь с праздничными локациями и успевайте сделать красивые снимки к новому году.
Фотостудия «Версаль»
Адрес: пер. Комсомольский, 16а
Фотостудия «Маска»
Адрес: ул. Говорова, 19в, стр. 1
Фотостудия «Гера»
Адрес: пер. Дербышевский, 26б
Фотостудия «Кружево»
Адрес: пр. Ленина, 110
Фотостудия «Studio flat 101»
Адрес: ул. Красноармейская, 101а
Фотостудия «Shabby»
Адрес: ул. Красноармейская, 101а
Фотостудия «Радуга»
Адрес: ул. Розы Люксембург, 14а
Фотостудия «Зефир»
Адрес: пер. Карповский, 13, 5 этаж
Фотостудия «Акварель»
Адрес: пр. Ленина, 63
«MARTIN PHOTOSTUDIO»
Адрес: ул. Красноармейская, 101а
Фотостудия «Романс»
Адрес: ул. Красноармейская, 96
Фотостудия «Абрис»
Адрес: ул. Партизанская, 3
Фотостудия лофт «Уильям Томсон»
Адрес: ул. Красноармейская, 101а
Фотографии взяты из официальных групп фотостудий в соцсетях.
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