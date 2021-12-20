Сергей уточняет, что на сегодняшний день на Земле осталось всего 20% нетронутых лесов. По его мнению, в ближайшие несколько десятилетий их может не остаться вообще. Проблема вырубки и экологии стоит очень остро. Деревья просто не успевают расти. Для понимания: елочки, которые выращивают Сергей и Мария, достигают от 40 до 70 сантиметров в высоту. Они компактны, не занимают много места в квартире и стоят совсем недорого. Но на выращивание деревца такого размера уходит около шести лет: два года в посевном отделении и четыре — в питомнике. Сколько нужно времени, чтобы в природных условиях вырос лес из высоких полноценных деревьев, можно понять.



«Для нас продажа наших елочек — больше как идея. На мой взгляд, она хорошая со всех точек зрения. Мы же должны не только запрещать, говорить, что вырубать елки плохо, и просить не покупать искусственные деревья. Мы должны и предлагать что-то, какую-то замену. Что делать? Вот, пожалуйста, ель в контейнере, и ты ничему не вредишь», — рассказывает Сергей Мельник.

