Новогодняя елка
история традиции | экологичность выбора | стильный декор
Неотъемлемый атрибут Нового года, главная гостья зимних праздников и центральная фигура пестрых хороводов. Согласитесь, уже сложно представить новогодние праздники без елки. Но когда и как зародилась эта традиция? Какое дерево экологичнее ставить у себя дома — живое, искусственное или растущее в горшке? И какой декор выбрать в этом сезоне, чтобы ваша елка была не только праздничной, но и стильной?
И вот она нарядная от кельтов к нам пришла
(но это не точно)
Точно определить, когда именно люди начали наряжать к Новому году деревья, сложно. По одной версии, это идет еще из Древнего Египта. Жители в период зимнего солнцестояния украшали пальмы драгоценными камнями и металлами, чтобы отблагодарить богов за все хорошее, что они сделали для людей за прошедший год.
По другой версии, традиция идет от древнегерманских племен. Они верили, что в кронах хвойных деревьев живут духи, поэтому приходили в лес и развешивали на ветвях фрукты, орехи и сладости, чтобы задобрить их. Близка к этому мнению версия про кельтов — народ, известный своей жестокостью. Силы для набегов они брали от злых духов, которые тоже жили в кронах хвои. Кельты их боялись, а потому регулярно приносили в жертву животных или даже людей, а затем развешивали на ветвях елок внутренности убитых.
Также ель наряжали в Древней Греции и Древнем Риме. Там хвойные деревья считались символом здоровья и в определенное время даже священным деревом. Елка, по их мнению, могла исполнять желания, дарила вечную молодость, смысл жизни и исцеление. Поэтому греки и римляне благодарили дерево за помощь в уходящем году и просили о помощи в наступающем.
Также ель наряжали в Древней Греции и Древнем Риме. Там хвойные деревья считались символом здоровья и в определенное время даже священным деревом. Елка, по их мнению, могла исполнять желания, дарила вечную молодость, смысл жизни и исцеление. Поэтому греки и римляне благодарили дерево за помощь в уходящем году и просили о помощи в наступающем.
Однако первые документально зафиксированные упоминания о новогодних елках именно в России относятся к периоду правления Петра I. В своем указе о переносе Нового года с первого сентября на первое января он велел пускать праздничные ракеты, зажигать огни и — по европейскому примеру — украшать столицу хвоей.
Вот только к будущей рождественской елке указ Петра имел немного косвенное отношение. Город украшали не только еловыми, но и другими хвойными деревьями. Более того, в указе рекомендовалось использовать ветви, а не целые деревья. И главное — елки устанавливали не в помещениях, а на воротах домов, крышах трактиров, улицах и дорогах.
После смерти Петра елки ставить перестали. И потому, что у народа они ассоциировались не с праздником, а с устланной еловыми ветвями дорогой покойника на кладбище. И потому, что очень скоро елочный декор стал опознавательным знаком питейных заведений. Кабаки украшались круглый год. В одно время их даже стали называть «елками» или «Иванами елкиными».
Вот только к будущей рождественской елке указ Петра имел немного косвенное отношение. Город украшали не только еловыми, но и другими хвойными деревьями. Более того, в указе рекомендовалось использовать ветви, а не целые деревья. И главное — елки устанавливали не в помещениях, а на воротах домов, крышах трактиров, улицах и дорогах.
После смерти Петра елки ставить перестали. И потому, что у народа они ассоциировались не с праздником, а с устланной еловыми ветвями дорогой покойника на кладбище. И потому, что очень скоро елочный декор стал опознавательным знаком питейных заведений. Кабаки украшались круглый год. В одно время их даже стали называть «елками» или «Иванами елкиными».
Изменения начались в период правления Николая I. В 1817 году по просьбе своей жены — императрицы Александры Федоровны, урожденной прусской принцессы — он первым установил домашнюю рождественскую елку в личных покоях императорской семьи. И стал делать это ежегодно. Но до 1840-ых годов обычай по стране не распространялся. Дворцы — исключение.
В середине 1840-х годов произошел взрыв — «немецкое нововведение» — Россию охватил елочный ажиотаж. Способствовала этому еще и мода на немецкие произведения. Например, «Щелкунчик», который погружал в атмосферу и вдохновлял на создание собственного рождественского пространства елками, гирляндами и огоньками.Так елка стала привычным нам неотъемлемым атрибутом зимних праздников. Также елкой стал называться праздник, устраиваемый по поводу Рождества и Нового года.
В середине 1840-х годов произошел взрыв — «немецкое нововведение» — Россию охватил елочный ажиотаж. Способствовала этому еще и мода на немецкие произведения. Например, «Щелкунчик», который погружал в атмосферу и вдохновлял на создание собственного рождественского пространства елками, гирляндами и огоньками.Так елка стала привычным нам неотъемлемым атрибутом зимних праздников. Также елкой стал называться праздник, устраиваемый по поводу Рождества и Нового года.
Живая VS Искусственная
Споры о том, какая елка экологичнее — живая или искусственная —, идут постоянно. С одной стороны, вырубаются деревья, притом — не всегда законно. С другой — ресурсы, которые нужно потратить, чтобы произвести, привезти и продать пластмассовое дерево выше, чем у живой елки. К тому же пластик, из которого изготавливаются искусственные елки, не подлежит повторной переработке.
По информации Гринписа, искусственная елка окупает свой экологический след только в том случае, если ее используют на протяжении 20 лет.
«В таком случае — какую елку выбрать? Если мы говорим именно об экологичности выбора, то лучше пользоваться тем, что уже есть у вас дома. Если же вы думаете, купить искусственную или настоящую, учитывайте сразу несколько факторов: как долго вы собираетесь пользоваться искусственной елкой, насколько качественной она будет, где и у кого вы купите настоящую, какую елку вам вообще хочется. Например, у меня уже есть искусственная елка, я пользуюсь ей несколько лет».
Мария Дериглазова
руководитель общественной экологической организации «Зеленый луч»
Мария уверяет, что если покупать живые ели в проверенных местах (например, на специальных базарах) и верно утилизировать их после использования, вреда планете это не принесет. Так как елки специально, как овощи и фрукты, выращиваются на плантациях, а после Нового года могут стать полезным для почвы компостом, кормом для животных или щепой. Если же живую ель просто отправить на свалку, она будет выделять метан, который влияет на изменение климата.
Пока двухметровое дерево будет разлагаться на свалке, оно выбросит в атмосферу 16 кг CO2. Это столько же, сколько и производство 160 бумажных стаканчиков.
Еще один популярный в последние годы экологичный вариант — живые елочки в контейнерах, которые позднее можно высадить.
«Но такие живые елки требуют очень тщательного ухода. И даже он не гарантирует вам, что деревце выживет и приживется. Тем не менее, на него все равно тратится меньше ресурсов, поэтому такая елка более экологична».
Мария Дериглазова
Живая, ароматная, экологичная
Елочки в контейнерах — деревца, которые выращиваются специально для продажи к Новому году и последующего высаживания. При идеальном раскладе — максимально экологично. Ничего не вырубается, зато после Нового года дерево можно посадить в лесу. Вот только создать условия, чтобы елочка выжила до высаживания, получается не у каждого.
«Если такое деревце поставить на время праздников — до недели — дома, где прохладно и нет отопительных приборов, елочка не проснется и не пойдет в рост. После этого ее нужно вернуть в холод — на балкон или, если вы живете в частном доме, во двор — и по весне где-то посадить. Она будет расти и развиваться, все будет хорошо. Но люди нередко оставляют елочки дома на длительное время, где слишком тепло и влажность воздуха для деревца недостаточно высокая. Она засыхает и умирает».
Сергей Мельник
организатор питомника растений «Березкино»
Уже третий год в «Березкино» Сергей и его жена Мария специально для новогодней продажи готовят живые елочки в небольших контейнерах. В прошлые года было выращено и продано около двух сотен деревьев.
«Даже если елочки после Нового года не высаживаются, — это не страшно. Так как они выращиваются целенаправленно для Нового года и никакого ущерба природе не несут. Порадовала, попахла, постояла дома — замечательно. Не высадили — правильно утилизируйте ее или отдайте на корм животным. Высадили — хорошо. Но это не главная цель, это сложно».
Сергей Мельник
Сергей уточняет, что на сегодняшний день на Земле осталось всего 20% нетронутых лесов. По его мнению, в ближайшие несколько десятилетий их может не остаться вообще. Проблема вырубки и экологии стоит очень остро. Деревья просто не успевают расти. Для понимания: елочки, которые выращивают Сергей и Мария, достигают от 40 до 70 сантиметров в высоту. Они компактны, не занимают много места в квартире и стоят совсем недорого. Но на выращивание деревца такого размера уходит около шести лет: два года в посевном отделении и четыре — в питомнике. Сколько нужно времени, чтобы в природных условиях вырос лес из высоких полноценных деревьев, можно понять.
«Для нас продажа наших елочек — больше как идея. На мой взгляд, она хорошая со всех точек зрения. Мы же должны не только запрещать, говорить, что вырубать елки плохо, и просить не покупать искусственные деревья. Мы должны и предлагать что-то, какую-то замену. Что делать? Вот, пожалуйста, ель в контейнере, и ты ничему не вредишь», — рассказывает Сергей Мельник.
«Для нас продажа наших елочек — больше как идея. На мой взгляд, она хорошая со всех точек зрения. Мы же должны не только запрещать, говорить, что вырубать елки плохо, и просить не покупать искусственные деревья. Мы должны и предлагать что-то, какую-то замену. Что делать? Вот, пожалуйста, ель в контейнере, и ты ничему не вредишь», — рассказывает Сергей Мельник.
Пастель, ретро и вечная классика
С живой, горшковой или искусственной определились. Но как задекорировать елку так, чтобы она была выглядела не только празднично, но и стильно? Предлагаем пять советов.
Использование в декоре елки ярких цветов — залог праздничного настроения. Разноцветные шары, неоновые гирлянды или стильный «дождик». Декораторы советуют использовать ретро-мотивы и цветовую палитру из восьмидесятых. Главное, не переборщить с количеством декора.
Ретро. Настал час для игрушек, хранившихся на антресоли десятилетиями. В этом случае не нужно бояться обилия оттенков и форм. Чем разнообразнее, забавнее и интереснее окажется декор, тем оригинальнее будет выглядеть ваша елка.
Сочетание насыщенного красного и зеленого — уже рождественская классика. Поэтому елка, украшенная шарами таких цветов, бархатными лентами и однотонной гирляндой — отличная идея для праздничного декора.
Нежные пастельные оттенки – еще одна актуальная идея для встречи Нового года. Такой декор выигрышно смотрится и на темной натуральной хвое, и на светлой искусственной елке, и на деревцах неестественных цветов. Плюс: в этом сезоне особый тренд на сиреневый, лавандовый и бледно-лиловый.
Ну, и всегда выигрышный вариант как для интерьера, так и для декора новогодней елки, – минимализм. Для такой стилистики необходимо использовать елочные игрушки нескольких близких оттенков и в небольшом количестве, избегать блесток, сложных форм и чрезмерной вычурности.
Журналист: Полина Диденко
Декабрь, 2021 год
Декабрь, 2021 год