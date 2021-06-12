New Name: Хотим станцевать на Марсе

Стиль жизни

Томской танцевальной группе «New Name» полтора года. Однако заявить ребята о себе сумели. Они хотели установить рекорд Гиннесса, проехав одну станцию метро на крыше поезда, стоя на руках. Готовятся к Олимпийским играм, а совсем недавно выступили в эфире Первого канала.

О танцах и творческой свободе мы поговорили с участниками группы Дмитрием Титовым, Андреем Бахтиным и Владимиром Ли.

— С чего началось ваше знакомство с танцами? Привели родители?

Дмитрий Титов: Танцами я начал заниматься в далеком 1997 году, когда мне было года три. Тогда в первый раз вышел на сцену, заработал приз зрительских симпатий. Мои корни пошли с народным.

Андрей Бахтин: Я начал танцевать в школе. Родители меня записали на русские-народные, хотя я не видел там какой-то перспективы. В душе горел брейкданс. Папа меня заряжал, что это круто. В итоге, меня туда отдали родители. Это был 2007 год. Тогда же и познакомился с ребятами.

Владимир: Я жил в деревне и на танцы попал случайно. Записали родители, сказали, чтобы не занимался ерундой, а чем-то спортивным. Попали к одному тренеру в итоге. С того момента мы начали общаться, дружить, заниматься одним делом.

Дмитрий: Когда мы учились в школе, то там был отдельная тусовка. Кто-то танцевал брейк, кто-то танцевал хип-хоп, катался на скейтборде. Мы ходили в бандаме, каких-то футболках американских. Было модно, если ты слушал 50 Cent, Тупака, ходил в футболе Трейбл. У нас даже группа была «Энерджайзерс».

Андрей: Да, мы выступали. Первый концерт был в Облсовпрофе.

— Было какое-то предубеждение, что мальчики занимаются танцами. Мол, не совсем мужское занятие, не серьезно?

Андрей: У нас был друг, отец которого считал, что танцы — это не серьезное. А у друга были хорошие перспективы на тот момент, но он перестал заниматься, так как его отец запрещал ему ходить на тренировки. Мы же с какими-то предубеждениями не сталкивались.

Владимир: Ну, может быть, родители иногда были против, так как мы все время проводили в зале, от этого страдала учеба.

Дмитрий: Родители всегда против плохих оценок детей. Если ты уделяешь много времени своему хобби, то они не воспринимают это всерьез. Мне кажется, что новому поколению нужно с этим бороться. Так как образование ты получаешь не только в школе, но и в жизни. Если мы все пойдем про проторенной дорожке — школа, университет, обычная работа, то скорее всего в мире будут угасать творческие люди, которые некоторые иногда принимают за сумасшедших. Но важно, что помнить: что все мы разные, и путь выбирать нужно по душе. Поэтому, мы сталкивались с проблемами, когда родители запрещали нам ходить на какие-то тренировки. Но спасибо им за это.

Андрей: Да, это был определенный протест. Мы поняли, что нам это важно, что мы хотим этим заниматься.

Дмитрий: Наверное, это сыграло определенную мотивационную роль. Я хотел доказать родителям, что я смогу. В итоге считаю, что доказал: брейкданс — стал олимпийским направлением, у нас школа танцев, в которой занимаются около 200 детей. Наши ученики занимают пятое место в чемпионатах России. Мы хотим оставить какой-то след, воспитать новое поколение, которое сможет передать наши знания другим.

— Вы долгое время были участниками коллектива «ЮДИ». Почему решили уйти?

Дмитрий: Мы больше 13 лет были участниками «ЮДИ». Но в определенный момент решили идти дальше, организовывать свое дело.

Андрей: Просто мы же творческие люди, нам хотелось свободы, творчества. А были какие-то ограничения, вышестоящее руководство….

Дмитрий: Да, в какой-то момент мы переросли «ЮДИ». И когда решились уйти, то стали думать, как назвать аккаунт. Сделали конкурс, были сотни комментариев, но так как страница называлась New Name – то есть, «Новое имя», то кто-то из подписчиков предложил оставить такое название. Конкурс шел месяц и за это время все к нему привыкли.

Андрей: Наверняка слышали поговорку, про то, как назовешь корабль, так он и поплывет. Многие долго думают над названием, а у нас все вышло спонтанно.

— Вы уже сказали, что брейкданс признан олимпийским видом спорта. Какие шансы, что томичи попадут в сборную?

Андрей: Нашей школе танцев чуть больше года. Сейчас есть официальные списки успеха, назовем их так. В них мы на пятом месте.

Дмитрий: Каждый регион должен отобрать команду от области. В команде от Томской области 15 человек, 12 из них — наши ученики. Мы изначально поставили себе высокую планку, так что теперь мы стремимся попасть в сборную России. Чтобы это сделать, нужно занять на чемпионате или первенстве России первое место. Мы, как тренеры, дошли до пятого. Надеемся улучшить результат.

— Вы прошли отборочный тур в шоу на Первом канале «Dance Революция»​. Как вы туда попали?

Дмитрий: С раннего детства мы себя позициионировали, что мы не просто брейк. И нам казалось неправильным, что большинство обращают внимание только на певцов, знают их меня. Но со временем появился проект «Танцы», культура начала развиваться.

Как это происходит? Мы видим, что стартует проект, отправляем заявку. С 2014 года мы отправили множество заявок. Сейчас все прошло также: мы сняли номер длиной в полторы минуты. Нам пришел ответ: «Мы ждем вас в Москве». Мы собрались и поехали.

— А чем вдохновляетесь при создании номеров?

Владимир: Все происходит очень спонтанно. Творчеству не нужно ставить границы.

Андрей: Это очень творческий процесс. Смотрим видео, впитываем в себя это, и в результате рождается что-то новое, свое. Сейчас думаем над какими-то новыми жанрами.

Дмитрий: Мы стараемся максимально разнообразно вести жизнь. Возможно, вы увидите нас в театре. Совсем скоро выходит томский фильм с нашим участием «Боевая система».