«Нет разницы, где шутить — дома или на ТНТ»: юмористы из Томска приняли участие в шоу «Импровизация. Команды»
Юмористы из Томска стали участниками нового шоу на ТНТ «Импровизация. Команды». Выпуск с томскими юмористами накануне вышел в эфир, в скором времени его опубликуют на официальном YuoTube канала.
В каждой игре участвуют две команды. На то, чтобы полностью раскрыться в своей импровизации, у команд в запасе целых шесть раундов, которые будут отличаться по регламенту и количеству участников. Оценивают импровизацию два члена жюри, и за каждую удачную шутку они будут начислять той или иной команде по одному баллу. Причем происходить все будет в режиме реального времени.
За томскую команду под названием «Такие» выступают четверо импровизаторов: два Сергея, Евгения и Руслан. Импровизацией они занимаются больше шести лет, выступая в Томске с шоу «Так себе театр». Об опыте выступления на ТНТ, сложности импровизации и коронавирусе ТВ2 рассказал участник команды Руслан Мирзаханов.
— Как узнали о проекте? Сложно ли было пройти кастинг и стать участником?
— Нас пригласили продюсеры проекта весной 2018 года. Мы с удовольствием согласились и отправились на первый- тестовый баттл с командой из Челябинска. Было не сложно, но волнительно. Мы знаем свои возможности, свои сильные и слабые стороны. Оставалось только прятать слабые и показывать сильные. В итоге добрались до ТВ-проекта, но работы еще много.
— Какие у вас впечатления от участия? Отличается ли московская площадка от томской?
— Впечатления остались только положительные. Сам процесс создания проекта вызывал только уважение ко всей креативной, технической команде. Все делают общее дело и нет ощущения “пираний” в аквариуме. Каждый занят своим делом, а участники снимаются на позитиве, никакого давления, как в других юмористических проектах.
— А зрители отличаются? Или нет разницы, где веселить людей: в Томске, Саратове или Москве?
— Зритель везде одинаковый. Добавляется лишь местный колорит, актуальные темы и , возможно, возрастной ценз. Успеваешь взглянуть мельком на зрителя и понять на какие темы можно шутить: кто-то уже не знает Леонтьева, а кто-то еще не знает кумиров молодежи. Тут просто чувствовать надо, но зритель везде добрый. С тебя шутки, с них – смех. В Томске, конечно, проще, все свои, многие нас знают. Но и тут зрителя не обманешь и палец просто не покажешь. Мы относимся ответственно и всегда работаем , как на чужого зрителя, чтобы точно было смешно всем.
— Первые записи о проекте в вашем Инстаграме датируются 2019 годом. Проект запускается осенью 2020. Можете сказать, почему это произошло? Повлиял ли коронавирус на запуск проекта?
— Говорить о проекте начали в марте 2018. За два года мы успели провести несколько сезонов в Москве, выступая в проекте «Импровизация.Команды» на сцене StandupStore. Коронавирус, конечно, сделал свое дело, но съемки не сорвались и мы в августе уехали.
— Как в целом сказался коронавирус на юмористической отрасли?
— Ужасно сказался. Вы сами все видите и знаете, мне нечего добавить. Только хочется, чтобы все закончилось, и зритель вернулся в зал. Без зрителя нет никакой юмористической отрасли по сути.
— Обменивались ли вы опытом с участниками шоу «Импровизации»?
— Жизненным опытом? Если вы про юмор, то нет. Все ребята подкованные, мы просто много времени проводим вместе: играем, репетируем, отдыхаем, сидим в зале поддерживаем на отборочных стадиях. Атмосфера дружбы все сильнее и сильнее с каждым сбором. Кто-то обменивается телефонами, кто-то мемами, может кто и опытом.
— Что главное в импровизации? Насколько легко этому научиться и можно ли в принципе этому научить?
— Главное в импровизации – не бояться. Страх блокирует вашу энергию и вы ничего не успеете сделать. А научиться импровизировать можно. Для этого мы в Томске скоро проведем курсы по импровизации. Там можно будет проверить свои силы и научиться многим моментам. За информацией надо будет следить в наших соцсетях Instagram, VK.
— А каков главный плюс этого жанра?
— Помогает снимать блоки, зажимы, совершенствовать сценические и ораторские навыки. И много еще всего. Тут лучше всего пробовать.
— «Так себе театр» существует в Томске больше шести лет. Какие были первоначальные сложности? Есть ли что-то в планах?
— Сложностей не было, как таковых. Мы постепенно развивались, как команда, как проект. Начали с зала в 70 человек и дошли до концертной площадки в 800. Юмор наш остался прежним, только стали увереннее. Постоянные репетиции и работа над собой дает плоды. Как только разрешат массовые мероприятия, мы проведем концерт в Томске с приглашенными гостями.
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