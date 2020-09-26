«Нет разницы, где шутить — дома или на ТНТ»: юмористы из Томска приняли участие в шоу «Импровизация. Команды»

Стиль жизни

Юмористы из Томска стали участниками нового шоу на ТНТ «Импровизация. Команды». Выпуск с томскими юмористами накануне вышел в эфир, в скором времени его опубликуют на официальном YuoTube канала.

В каждой игре участвуют две команды. На то, чтобы полностью раскрыться в своей импровизации, у команд в запасе целых шесть раундов, которые будут отличаться по регламенту и количеству участников. Оценивают импровизацию два члена жюри, и за каждую удачную шутку они будут начислять той или иной команде по одному баллу. Причем происходить все будет в режиме реального времени.

За томскую команду под названием «Такие» выступают четверо импровизаторов: два Сергея, Евгения и Руслан. Импровизацией они занимаются больше шести лет, выступая в Томске с шоу «Так себе театр». Об опыте выступления на ТНТ, сложности импровизации и коронавирусе ТВ2 рассказал участник команды Руслан Мирзаханов.

Фото: предоставлено ТНТ

— Как узнали о проекте? Сложно ли было пройти кастинг и стать участником?

— Нас пригласили продюсеры проекта весной 2018 года. Мы с удовольствием согласились и отправились на первый- тестовый баттл с командой из Челябинска. Было не сложно, но волнительно. Мы знаем свои возможности, свои сильные и слабые стороны. Оставалось только прятать слабые и показывать сильные. В итоге добрались до ТВ-проекта, но работы еще много.

— Какие у вас впечатления от участия? Отличается ли московская площадка от томской?

— Впечатления остались только положительные. Сам процесс создания проекта вызывал только уважение ко всей креативной, технической команде. Все делают общее дело и нет ощущения “пираний” в аквариуме. Каждый занят своим делом, а участники снимаются на позитиве, никакого давления, как в других юмористических проектах.

Фото: предоставлено ТНТ

— А зрители отличаются? Или нет разницы, где веселить людей: в Томске, Саратове или Москве?

— Зритель везде одинаковый. Добавляется лишь местный колорит, актуальные темы и , возможно, возрастной ценз. Успеваешь взглянуть мельком на зрителя и понять на какие темы можно шутить: кто-то уже не знает Леонтьева, а кто-то еще не знает кумиров молодежи. Тут просто чувствовать надо, но зритель везде добрый. С тебя шутки, с них – смех. В Томске, конечно, проще, все свои, многие нас знают. Но и тут зрителя не обманешь и палец просто не покажешь. Мы относимся ответственно и всегда работаем , как на чужого зрителя, чтобы точно было смешно всем.

Фото: предоставлено ТНТ

— Первые записи о проекте в вашем Инстаграме датируются 2019 годом. Проект запускается осенью 2020. Можете сказать, почему это произошло? Повлиял ли коронавирус на запуск проекта?

— Говорить о проекте начали в марте 2018. За два года мы успели провести несколько сезонов в Москве, выступая в проекте «Импровизация.Команды» на сцене StandupStore. Коронавирус, конечно, сделал свое дело, но съемки не сорвались и мы в августе уехали.

— Как в целом сказался коронавирус на юмористической отрасли?

— Ужасно сказался. Вы сами все видите и знаете, мне нечего добавить. Только хочется, чтобы все закончилось, и зритель вернулся в зал. Без зрителя нет никакой юмористической отрасли по сути.

Фото: предоставлено ТНТ