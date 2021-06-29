«Нелегальная закрытая вечеринка»: как проходят выпускные в эпоху ковида

В Санкт-Петербурге прошел массовый праздник выпускников «Алые паруса». Несмотря на комментарий пресс-секретаря Дмитрия Пескова о том, что все рекомендации Роспотребнадзора на празднике были учтены, многие раскритиковали проведение такого массового мероприятия в разгар третьей волны ковида. В Томске, например, власти распорядились проводить выпускные отдельно для каждого класса. Мы поговорили с выпускниками и их родителями о том, как коронавирус сказался на праздниках.

Олег Журавлев, Комсомольск-на-Амуре

«У нас были серьезные планы на выпускной. После вручения аттестатов мы собирались пойти на парад выпускников, который проходит ежегодно в нашем городе, затем прогуляться по набережной и поехать в ресторан, чтобы продолжить праздник. Но из-за новых ограничений смогли осуществить только последний пункт. Договориться о проведении мероприятия оказалось сложнее, чем в доковидное время. Многие владельцы заведений не хотели рисковать. В итоге нам удалось выбрать место. Там мы провели весь вечер: общались, праздновали и даже смогли станцевать вальс, который готовили на последний звонок (его тоже отменили). Ко мне пришли только родители, но некоторые мои одноклассники позвали больше близких людей, потому что количество посетителей в заведении не было ограничено. Я могу сказать, что выпускной удался, во многом благодаря нашему классному руководителю, она создала атмосферу и помогла договориться, нам было весело, и несмотря на ограничения, все прошло четко. Единственным минусом оказалась наша изоляция в ресторане — мы никуда не выходили, не пересекались с выпускниками других школ».

Анна Вульф, Томск

«Я бы оценила свой выпускной на пять баллов из десяти. Мы забронировали заведение достаточно далеко от центра города, хотя до пандемии планировали праздник в центре в красивом месте с панорамным видом на город, но нам не удалось туда попасть. Одним из условий торжества было то, что мы стараемся сильно не шуметь, чтобы не привлекать к себе внимание и чтобы у заведения не возникло лишних проблем и штрафов. В течение выпускного вечера мы не соблюдали никаких ограничений: не носили маски, перчатки, не сохраняли дистанцию, за этим никто не следил. А вот на вручении аттестатов нас расставили на разрешенном расстоянии друг от друга, попросили надеть маски и так выдавали нам документы. Можно было прийти с родителями и на вручение, и на выпускной в ресторане. В школу пришла мама, а в выпускной вечер она осталась дома (ей там было бы неинтересно). Но моя семья не была против проведения праздника, ведь выпускной – важный завершающий этап школьной жизни. А вот некоторые одноклассники решили не идти, потому что переживали из-за сложившейся обстановки».

Светлана Привизенцева, Нерюнгри

«У меня в 2020 году выпускалась дочь из детского сада. Конечно, мы заранее планировали, как и где проведем этот день, думали над тем, какие подарки дарить маленьким выпускникам, воспитателям. Мы с нетерпением ждали дня, когда сможем в стенах сада последний раз полюбоваться своими повзрослевшими детьми. Еще в феврале мы выбрали платье, никто и подумать не мог, что в марте нас закроют. Когда мы поняли, что в садике мы точно не сможем провести торжество, стали выбирать новое место. В нашем городе была всего одна организация, которая могла организовать детям выпускной. Было ограничение по количеству родителей в помещении, и стоял рециркулятор, но в целом это была нелегальная закрытая вечеринка. Некоторые родители боялись проводить мероприятие и хотели отказаться от праздника, но были и те, кто настаивал на том, что это важный этап в жизни ребенка и его обязательно нужно зафиксировать в памяти. Несмотря на опасения, выпускной состоялся, дети остались довольны, но сложилось впечатление, что если бы мероприятие отменили, дети бы не сильно расстроились, может, в силу возраста. Осталось впечатление незавершенности, нет осознания, что мы попрощались с садиком. По опыту с выпуском старшего сына могу сказать, что когда ты уходишь из садика и понимаешь, что больше сюда не вернешься, это совсем другие впечатления. У нас как будто отняли что-то важное в эмоциональном плане».

Екатерина Кичкина, Томск