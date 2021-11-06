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Стиль жизни

Небо, самолет, фотоаппарат. В чем особенность споттинга

ТВ2 Семен Вайсман

В наше время абсолютно легко найти себе занятие. Коллекционировать, вышивать, фотографировать. Но что можно фотографировать? Стрит, пейзажи, людей? А может быть самолеты?

Сегодня фотографирование самолетов переросло в отдельное направление, которое называется «споттинг». От английского слова «spot» — «увидеть», «опознать». Споттеры не просто снимают летательные аппараты, но и ведут своеобразный реестр, ведь каждый самолет уникален, так как имеет личный бортовой номер. На примере данной фотографии, вы можете увидеть, что этот самолет зарегистрирован под бортовым номером «RA-67607».

Главное для споттера определить, что за самолет, найти его особенности. Местом съемки служит аэропорт или мелкий аэродром. При самом распространенном виде съемки — садящихся самолетов — обычно выбирается место под глиссадой взлетно-посадочной полосы. Для того, чтобы сделать качественную фотографию объекта, который еще и движется с большой скоростью, необходим опыт, поэтому споттеры занимаются любимым делом как можно чаще. Многие отправляются в другие города, чтобы снимать в местном аэропорту.

Мы спросили томских фотографов-споттеров, что особенного в их увлечении.

«Как можно не любить самолеты? Ведь его полет — это удивительное и прекрасное зрелище»

Алексей Литвинов — известный в Томске авиафотограф. Говорит, что его увлеченность авиацией досталась по наследству — самолетами увлекались и его отец, и дед.

«На эту основу наложилось то, что я с младенчества много летал на самолетах. Да и вдобавок жил в месте, над которым пролетали самолеты, прибывавшие в Богашево. Можно сказать, что в широком, классическом понимании споттинга, я занимаюсь им с детства. Иногда я сидел на балконе и записывал в специальную тетрадку время и тип пролетавших над головой самолетов. В юности я так же продолжал много летать на самолетах, но целенаправленно снимать пока еще не ездил, ограничиваясь периодическими кадрами на пленочный фотоаппарат в различных поездках по стране и миру.  Регулярные выезды в аэропорт на фотоохоту для меня начались с весны 2009 года. Начал ездить чаще и чаще, старался искать новые точки съемки, разные ракурсы, подходящие под те или иные сюжеты. Поначалу все это было почти вслепую, в свободное время ехал в аэропорт в расчете на сезонное расписание и удачу», — рассказывает Алексей.

Он вспоминает, что изначально приходилось долго редактировать фотографию, чтобы она соответствовала качеству рецензируемых сайтов. Однако в дальнейшем в рамках их стандартов Алексею стало тесно. 

«Доказав себе, что я тоже могу публиковаться на любых рецензируемых сайтах, я стал снимать только так, как хочется мне и публиковать то и так, как хочется мне. В первую очередь, стараясь показать красоту и изящество полета. 

Что для меня споттинг? Возможность отдохнуть и понаблюдать за очень красивыми вещами. Помимо самих самолетов, есть ещё и такой аспект, что аэропорты, как правило, находятся за городом, а значит, в ожидании самолетов можно вполне неплохо поснимать и дикую природу. Например, за годы фотоохоты на самолеты, так же в кадр попадались зайцы, лисы, глухари, горностаи, совы и многие другие птицы, звери и насекомые. Специфика расписания томского аэропорта обуславливает выезды в аэропорт в раннее время и, как правило, летом. Это добавляет природных красот в виде красивых рассветов, туманов, капелек росы, цветов, облаков и всего многообразия окружающей жизни».

«Помню силуэты Ту-154 на фоне закатного неба Душанбе и запах горячих покрышек лайнера на перроне в Алма-Ате»

Другой томский авиафотограф, тоже Алексей, свои фотографии публикует редко. Говорит, что занимается споттингом исключительно для души.

«Самолеты нравились мне с детства. Шикарный ТУ-114 в Домодедово. Ночные переезды из Северного в Толмачево. Внуково, Борисполь, Домодедово. Потом был авиасалон МАКС еще с пленочным «Киевом», потом как-то сам собой и цифровой фотоаппарат появился, потом зеркалка, потом хороший телеобъектив...», — рассказывает он.

По словам Алексея, подобные съемки — это хороший повод встретиться с единомышленниками. 

«Я люблю аэропорты, несмотря на весь мрак, который иногда внутри них творится. А если кто-то  не понимает, как можно любоваться самолетами и кому самолет интересен не больше, чем автобус на автовокзале — слышал я и такое, — то на этот случай есть простой ответ: "Ты кто такой, давай до свидания". Для многих споттинг – это охота за номерами и маршрутами, и хотя я с уважением отношусь к этой стороне хобби, мне скорее интересно авиафото. Желательно иметь в наличии необычное место, необычные самолеты и красивое время суток. Одно из любимых развлечений на югах — засесть с камерой в один из вечеров до поздней ночи под глиссадой ближайшего большого аэропорта».

«Ранее утро, подъем в 4 утра и мой первый выход на перрон»

Я, автор этой статьи, увлекаюсь споттингом с 13 лет.  В свое время я попал в компанию споттеров, которая помогала и помогает по сей день мне развиваться. Первый же мой споттинг состоялся 7 сентября 2018 года.

Перед каждым споттингом аэропорт традиционно собирает заявки. Я безумно боялся, что мою не одобрят, так как у меня даже паспорта не было, но сотрудники пресс-службы пошли мне навстречу. 

Первый споттинг оказался весьма насыщенным: споттерам разрешили снимать не только на перроне, но еще и около взлетной полосы. Мы прошли пункт досмотра, сотрудники пресс-службы взяли еду в цехе бортового питания, сели в автобус и поехали к полосе. Примерно через час, загудели двигатели, в радиоэфире начались переговоры пилотов с диспетчером. Споттеры были наготове — объективы открыты, фотоаппараты включены, параметры выстроены.

И тут прямо в туман стали нырять один за другим московские рейсы.

Стоя в мокрой траве, глядя на взлетающие самолеты, я понял тогда, что самолеты — это самое прекрасное создание человечества. Многотонная машина, с невероятной мощью, которая смело взмывает в небо, достойна внимания любого человека!

К сожалению, трафик в нашем аэропорту не слишком густой. Зато споттинг становится причинами поездок в Москву или же в ближайший к нам город с хорошим трафиком – Новосибирск.

Но аэропорт Томска ежегодно проводит официальные споттинги. К сожалению, из-за коронавирусной инфекции последний споттинг проходил 30 августа 2020 года.

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