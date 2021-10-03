«Я отменил работу в автосервисе, и мы поехали делать свой театр кукол»

Если вы когда-нибудь представляли ученого кота из Лукоморья, наверняка, он выглядел бы так, как Кот Боб. Хвостатая звезда нижегородского театра и сказки рассказывает, и на любую тему пофилософствовать может. Приехал в Томск кот со своим создателем актером и режиссером Сергеем Мавриным из Нижнего Новгорода. В рамках школы кукольника гости постигали технологию изготовления куклы на запястье и давали гастроли. На одном из спектаклей побывали и наши корреспонденты. О том, почему нужно мечтать в любом возрасте и как превратить мечты в реальность создатель театра кукол «Мабу» рассказал на своем примере.

Автор: театр "Мабу"

В детстве он мечтал стать клоуном: закрывался в ванной, откручивал красный колпачок с шампуня «Кря-Кря», примерял его на нос и «выступал на арене». Было это много лет назад, но Сергей Маврин помнит их так, будто это произошло вчера. Истории из своего детства актер и режиссер театра кукол «Мабу» собрал в спектакль «Сказки старого кота».

Когда я был маленький, смотрел по телевизору на «асисяй» Славы Полунина и спрашивал у мамы: «где можно на это учиться?». Бабушка говорила: «нет, вырастешь – будешь министром». Она меня постоянно называла министром. А мне нравились клоуны. Поэтому да, в спектакле про мечту стать клоуном – правда. И про взорванный унитаз – тоже, - было дело, неудачно петарду в новый год кинул. Вообще, весь этот спектакль соткан из историй моей жизни. Играть мне в нем ничего не надо. Сергей Маврин, актер, режиссер и создатель театра "Мабу"

Автор: театр "Мабу"

О том, что нужно делиться своими мечтами с людьми, Сергей задумался, когда у него появилась первая кукла на запястье. В то время он работал в Псковском театре кукол и готовил свой первый спектакль «Диалог животных». Для постановки нужен был актер. Никто из имевшихся в театре кукол не подходил на эту роль. И вот однажды в Интернете Сергей наткнулся на видео спектакля Владимира Захарова. – В этой пьесе кукла должна была стать частью актера, — рассказывает Сергей. — Я долго не мог ничего подходящего найти. Как-то вечером я посмотрел видео спектакля Владимира Захарова с Ежиком. И понял – это оно. Тогда я ничего не мог делать: ни паять, ни проволоку гнуть. В этот же вечер пошел на балкон, копался там, нашел какой-то кусок дерева, нож и начал вырезать. Через пару недель получился кот, какой-то он был несуразный. Но я так им гордился. Сразу написал Владимиру: «вот, смотрите, я сделал куклу!». Он, конечно, был не в восторге. Я через Интернет это почувствовал. А потом я немножко успокоился. Спектакль сразу не сделал. Решил попробовать еще раз сделать куклу на запястье. Так появился вот этот кот Боб. С ним я сделал «Диалог животных». Потом еще один спектакль – «Добрые сказки старого кота». В них я старался передать атмосферу томского театра, где не был никогда, но он меня сильно вдохновлял.

Автор: театр "Мабу"

Чтобы научиться управлять котом, Сергей выходил с ним на улицу, ставил чемодан и общался с людьми. Это, кстати, переросло в традицию, говорит режиссер нижегородского театра. Так он делает и до сих пор. Люди всегда воспринимали Боба прекрасно. Он может «держать» народ даже на улице и полчаса, и дольше. Все потому, считает актер, что у кота – своя история, своя философия. Год отработав в Пскове, Сергей с женой, дочкой и котом переехали в Рязань. Боб сразу стал звездой Рязанского театра и местной знаменитостью. Пять лет он общался с публикой, поздравлял губернаторов. Однажды кто-то даже предложил сделать кота символом Рязанского театра. Но не сделали, вдруг предположив: «а вдруг он уедет»? И Боб уехал. Вместе со своим создателем, в Нижний Новгород, делать собственный театр.

– В каждом интервью я говорил, что хочу свой театр. Потом как-то пересматривал их и подумал: да сколько ж можно хотеть? Надо брать и делать. Для меня было важно начать с чистого листа. Чтобы если что-то не получится, не было мысли, что я могу вернуться работать в театр. Я взял жену и двоих детей, посадил в старую машину, набитую вещами, и уехал из Рязани, хотя там у нас все было в шоколаде. Было не страшно. Меня очень вдохновлял опыт Владимира Захарова. Когда ехал в Нижний Новгород, у меня были такие крылья, я представлял, что все будут в восторге, скажут: «ну, наконец-то, Сережа, ты приехал!». Конечно же, все вышло наоборот. Мы никому были там не нужны. Прошли через ад, тотальную нищету. Только жена меня всегда поддерживала. Я себе тогда сказал, что если мы его пройдем, станем сильными, и тогда получится настоящий театр. Для его создания нужен основательный фундамент, а он может вырасти только из какого-то внутреннего состояния. Да, в какой-то момент было совсем невыносимо, у меня уже почти срыв был, я сказал, что пойду в автосервис работать. Но как только я это сказал, вдруг появился человек, который дал нам здание. На следующий день я отменил работу в автосервисе, и мы поехали делать свой театр.

Сейчас нижегородскому театру кукол «Мабу» 5 лет. У него есть свое здание. Семья Мавриных живет и работает только театром. Начался он с куклы на запястье. Сейчас в нем играют несколько десятков маленьких актеров: марионетки, петрушки, гапиты – тростевые куклы. Чтобы актер развивался, считает Сергей, он должен работать с разными героями.

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– В какой-то момент я подумал, что сильно привязался к Коту. Нельзя так любить одну куклу. И я его отодвинул от себя, переключился на других героев. Потом сложно было к нему вернуться. Если трепет уйдет, можно куклу выбросить. Я стараюсь чтить эти моменты. Вообще, у нас с Бобом странные отношения: мы с ним ругаемся, ссоримся. Иногда я его даже могу в багажнике оставить. Непонятно: то ли это кукла, то ли живое существо. Он какой-то магией обладает, впитывает энергетику зрителей. Ты потом с ним выходишь, и делать ничего не надо даже, только рядом постоять. А энергия расходится, его сразу все обнимают и целуют, прижать к себе хотят.

Также тепло кота и Сергея приняли в Томске. В «2+ку» нижегородские актеры играли «Диалоги животных» и «Добрые сказки старого кота». Боба обнимали и дети, и взрослые. Томская публика благодатная, отметил актер, зрители здесь всегда дают обратную связь.

– Когда я впервые показал спектакль «Сказки старого кота», решил, что сделал что-то не то. В зрительном зале не было никакого отклика. Но потом я приехал со спектаклем в Москву. Там так тепло меня приняли, кричали «Браво!». Тогда я понял, что дело не в спектакле, а в зрителях. Их просто надо воспитывать. У нас в Нижнем Новгороде зрители ленивые, они сложно воспринимают сказки. Может, это связано с тем, что город у нас купеческий и эта атмосфера чувствуется в зале. В Томске публика другая, воспитанная. Владимир внес в это большой вклад. Здесь даже взрослые так тепло реагируют. А знаете, когда я вижу взрослых, которые пришли на детский спектакль, я сначала теряюсь. Но потом они тоже включаются в это действо и забывают, сколько им лет. Многие не помнят, о чем мечтали, когда были маленькими, а тут вдруг вспоминают. И это так классно! Ведь даже взрослых детские мечты могут сподвигнуть на что-то важное, как меня, например.