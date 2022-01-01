Не только «Один дома»: топ новых фильмов про Рождество и Новый год

«Один дома», «Крепкий орешек», «Чародеи» и «Ирония судьбы»... Устали от просмотра одних и тех же фильмов и сериалов под Новый год? В редакции ТВ2 подумали и решили составить список новых рождественских фильмов. Кто знает, может фильмы из этого списка, тоже станут классикой.

Мальчик по имени Рождество

Переосмысление истории Отца Рождества, основанное на одноименной книге Мэтта Хейга. Обычный мальчик по имени Николас отправляется на заснеженный север, чтобы найти папу, уехавшего на поиски легендарной эльфийской деревни Эльфхельм. Вместе с упрямым оленем по имени Блитцен и верным ручным мышонком Николас пускается в необыкновенное приключение и встречает свою судьбу. Атмосфера фильма чем-то напоминает первые истории про Гарри Поттера. То же волшебство и чудеса, тот же наивный мальчик, который не забывает мечтать. Впечатление усиливает Мэгги Смит, исполняющая в этом фильме роль тетушки Рут.

Неуловимый аромат любви

Устали смотреть «Реальную любовь»? А как насчет истории, в которой герои смотрят эту «Реальную любовь» и пытаются переосмыслить свою жизнь. Главная героиня — Натали в исполнении Нины Добрев — писательница. Широкому кругу читателей она знакома по колонке в модном журнале, где рассказывает о своих неудачных свиданиях и провальных попытках выскочить замуж. Встретив идеального парня в приложении для знакомств, она из Лос-Анджелеса летит через всю страну, чтобы удивить его на Рождество, но узнает, что ее обманули. Завязка и финал фильма понятен. Но основное его преимущество в другом, в атмосфере Рождества. Смотрим и наслаждаемся.

Серебряные коньки

Российская историческая драма режиссёра Михаила Локшина, частично основанная на одноимённой книге Мэри Мэйпс Додж. 1899 год, рождественский Петербург. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Люди из совершенно разных миров, Матвей — сын фонарщика, его единственное богатство — доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса — дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого — своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.

Фильм вышел в прошлом году в кинотеатрах, получил высокие оценки в российской прессе; по данным агрегаторов, отрицательных рецензий на него не было совсем. Критики отмечали и атмосферу Петербурга, и социальный подтекст фильма. В итоге, «Серебряные коньки» — стали первым российским фильмом, вышедшем на платформе в категории Netflix Originals.

Соколиный глаз (Хоукай)

Да-да. Нашлось в нашей подборке и супергероике от Marvel. Впрочем, главный герой сериала Клинт Бартон — самый человечный из всех супергероев. И миссия у него в сериале тоже простая: успеть разобраться со всеми проблемами, чтобы успеть вернуться к своей семье к Рождеству. Рождественский Нью-Йорк — одно из преимуществ сериала. Продюсер Marvel Studios Трин Тран рассказала, что создатели шоу черпали вдохновение из «Крепкого орешка» и «Одного дома». «Стилистически точно что-то есть от “Один дома”, который я очень люблю. “Крепкий орешек”, разумеется, служил вдохновением для создания экшена. Мы во многом ориентировались на эти фильмы. Старались подобрать необычную Рождественскую музыку», — сказала она.

Семейство Клаус

Голландско-бельгийский фильм 2020 года. Жюль Клаус ненавидит Рождество! После того, как его отец умер в прошлом году, он больше не хочет иметь ничего общего с «самым прекрасным временем года». Пока мать работает, Жюль много времени проводит в магазине игрушек своего деда. Однажды он находит волшебный снежный шар, который волшебным образом переносит его в самые далекие уголки мира. Он обнаруживает кое-что очень странное: его дедушка — единственный настоящий Санта-Клаус! Традиция была в семье в течение многих лет, и теперь, когда его отца больше нет, дед снова взял на себя эту работу. Когда дедушка ломает ногу, Жюль решает ему помочь. Но прежде чем он сможет вызвать чувство Рождества, ему сначала нужно снова научиться любить самый чудесный пир в мире.

Рыцарь перед Рождеством

Еще один рождественский комедийный фильм. На этот раз 2019 года. Средневековый рыцарь сэр Коул переносится в современный Огайо, где знакомится со школьной учительницей Брук. Она поможет ему разобраться в хитросплетениях высокотехнологического общества и выполнить возложенную на него миссию, а он напомнит ей о силе любви.

Необыкновенное Рождество Зои

Полнометражное ответвление сериала «Необыкновенный плейлист Зои». После происшествия во время рядового обследования Зои получает невероятную способность: теперь она слышит чужие мысли. Однако перед Рождеством Зои не ощущает волшебства момента, даже процесс покупки подарков не доставляет ей удовольствия. Ведь в это время все вокруг поют песни, а это значит, что она снова столкнется с чужими переживаниями — ее дар слышать мысли других людей через музыку, которую они исполняют, никуда не делся.