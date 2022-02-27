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Стиль жизни

Как сербский инженер-строитель стала делать украшения из керамики

ТВ2 Татьяна Бемлер

Любой недостаток можно превратить в достоинство, считает Катица Лишка. Сербский керамист, по совместительству инженер-строитель, 25 лет живет в русском селе: поет в хоре, мастерит тарелки и создает украшения из керамики, которые берут призовые места на международных конкурсах. В рамках Сибирского фестиваля керамики Катица приехала в Томск с мастер-классом. Там мы и встретились.

В одном из залов Первого музея славянской мифологии слышится смех и шутки. Здесь проводит мастер-класс по росписи украшений сербский керамист Катица Лишка. Советы по технике она чередует с житейскими советами.

– У всех есть какие-то недостатки. Но мы всегда можем превратить их в достоинства. Чем больше вы что-то скрываете, тем больше на это обращают внимание. А если я скажу: обратите внимание, какая у меня попа царская. И люди скажут: да! Все зависит от того, как мы сами на себя смотрим: если я себя люблю и считаю красивой, то и все так будут думать. У каждого человека – своя черешня на торте.
Катица Лишка, мастер-керамист из Сербии

В Россию Катица приехала по рабочему контракту на три месяца... 25 лет назад. Сербского инженера-строителя пригласили строить Экспоцентр. 

– После Экспоцентра мне предложили еще контракт – я согласилась. А потом я строила Макдональдсы. 18 штук. И как-то мне понравилось тут. Я и русский выучила во время работы. Правда, сначала это были только слова, которые чаще всего звучат на стройке. Затем пошла деловая лексика, необходимая для заключения договоров. А потом я как-то оказалась в кругу друзей и поняла, что не могу ничего толком сказать. Стала серьезно учить язык.

Катица Лишка живет в Подмосковье, в селе Перхушково. Ездит в Юдино по соседству на репетиции, любит затянуть с местным хором русские народные напевы. Там часто проходят фестивали, на которых она выставляет керамику. В общем, сельская жизнь сербскому мастеру нравится, природа ее вдохновляет.

– Особенно меня вдохновляют листья. В любое время года: зеленый он, желтый, красный или почти сухой, — он всегда полон жизни. Я вижу здесь такую философию: все в мире обновляется. И как символ этой философии делаю украшения в форме листьев. В какой цвет его ни покрась – получается красиво.

До того, как заняться украшениями, Катица делала тарелки. Чаши всех форм и размеров в форме листьев и не только разлетаются по России и за ее пределы и сегодня.

Фото: 
Автор: 
страница Катицы в Instagram -
страница Катицы в Instagram -
страница Катицы в Instagram -
страница Катицы в Instagram -
страница Катицы в Instagram -
страница Катицы в Instagram -
страница Катицы в Instagram -

Никогда не знаешь, что ты можешь, пока не попробуешь, считает Катица. И она пробует все: в детстве научилась шить в мамином ателье, получив архитектурное образование, пробовала делать люстры. Затем увлеклась керамикой. Главное, что керамист поняла для себя: чем бы ты ни занимался, не надо гнаться за модой. В своей жизни Катица только раз обратилась к тенденциям – оформила квартиру по последней моде. И сразу поняла, что это ей не нравится. Мастер уверена: всегда нужно идти за ощущениями.

– Когда я решила делать украшения, мне сказали: «Керамика – это же земля! Кто у тебя будет это брать? Кто будет на это смотреть?». Я сказала: «Достаточно, что я буду на это смотреть». А один ювелир мне сказал, что если и делать украшения, то обязательно блестящие. Я его послушала и сделала так, но только одну бусину. Остальные оставила матовыми. Потому что ценность керамических украшений не в блеске, а в том, что каждая бусинка, каждая деталь проходит через мои руки шесть-восемь-десять раз. И такое украшение будет в единственном экземпляре. Даже если я захочу сделать копию – не получится. Мои украшения – это обмен энергиями: я делаю их с любовью, а люди с любовью носят. Когда я вижу счастливые глаза, мне хочется делать больше. И люди понимают это. Сегодня иногда бижутерия стоит дороже, чем золото. И покупают ее те, кто смотрит шире.

Свои украшения Катица делает из высокотемпературной глины. Каждое из них сначала покрывается ангобом, затем – глазурью, после – краской для придания нужного оттенка, и несколько раз проходит обжиг. Мастерица рассказывает: на таможне часто интересуются – что за камни она везет. Ей приходится пускаться в долгие разъяснения, чтобы доказать, что это – глина.

Украшение, за которое Катица Лишка получила награду на VII Международной биеннале «Балтийский дизайн`2018» в Калининграде
Украшение, за которое Катица Лишка получила награду на VII Международной биеннале «Балтийский дизайн`2018» в Калининграде

В зависимости от цвета, размера и формы керамических элементов мастер экспериментирует: подвешивает украшения на шелковую ленту или веревочки, соединяет с жемчугом. Порой в украшениях Катицы можно встретить уникальные детали, которые керамические бусины лишь оттеняют.

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– Как-то я участвовала в международном конкурсе в Калининграде, где представляли национальные костюмы и культуру. Я делала украшение по сербским мотивам. В основу взяла реплику амулета седьмого века. Этому кусочку дерева больше тысячи лет, его вытащили из реки Савы. В Сербии из этой древесины сделали очень дорогую мебель, а кусочки – остатки мне прислали. Нужно было только форму им придать.

Что до сих пор удивляет Катицу, так это когда русские женщины говорят: «Вам так идут все ваши украшения!». «И вам также пойдет!», – говорит сербская мастерица. Не важно, в чем вы одеты: в платье, джинсах, рубашке или свитере, – надеваете и носите. Для того, чтобы надеть что-то красивое, не нужно ждать подходящего случая или какого-то особенного момента. Он – сейчас.

Посмотреть на украшения сербского мастера можно в Первом музее славянской мифологии. Международный сибирский фестиваль керамики продлится до 17 апреля.

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