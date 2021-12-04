Назад в советское детство: как томичка делает дома ватные игрушки

Они – в шубках и шапках, но от них веет теплом и немножко детством. Так сразу и не скажешь, что эти елочные игрушки сделаны из ваты. Кстати, именно потому же они могут украшать новогодние елки даже сотню лет. Об этом и других интересных моментах в производстве ватных игрушек мы узнали от Наталии Шведовой. Декабрь у томского мастера – самое «горячее» время. Потому что сейчас – самое время создавать предновогоднее настроение и готовиться к празднику.

Новый год – время, когда мы все вспоминаем что-то приятное и теплое. В декабре даже взрослым хочется верить в чудо. И мы вспоминаем, как ждали новогодней ночи, когда все елки были большими, а под ними лежали кульки с «Мишкой на Севере» и мандаринами. Наталия Шведова сначала тоже вспоминала. А потом пошла дальше: стала эти приятные эмоции будить в других людях через елочные игрушки.

– Они возвращают нас в то время, когда все было хорошо: мы верили в чудо, ждали новогоднего волшебства и подарка под елкой. Глядя на эти игрушки, взрослые вспоминают, как до темноты играли в снежки с друзьями во дворе, грызли на улице сосульки и хрустящую корочку хлеба, а потом приносили домой покусанную булку. А сколько радости было от кулька мандаринов под елкой! И когда вспоминаешь об этих эмоциях, они возвращаются. Наше детство для нас навсегда останется самым счастливым временем. Поэтому все образы моих игрушек идут оттуда. Наталия Шведова, мастер по производству елочных игрушек из ваты

Автор: Наталия Шведова

Автор: Наталия Шведова

Большинство игрушек Наталии изображают советских ребятишек, сказочных персонажей и Матрёнушек – так мастер назвала серию с русскими красавицами времен наших бабушек. Все они сделаны из ваты по технологии прошлого века.

– Расцвет ватной игрушки пришелся на 1930-е годы, когда стекло было дорогое. Тогда и выбор был большой, и умели это делать многие, наверное. Постепенно знания утратились. Когда я решила освоить эту технологию, информацию собирала по крупицам: как варить клейстер, вату обрабатывать. Потом нашла в Интернете старую книжку 1939 года «Технология изготовления советской игрушки», многое взяла оттуда. Пробовала, экспериментировала, училась. В общем, дошла до нынешней технологии методом проб и ошибок.

Ватное производство у Наталии дома началось лет 7 назад, когда она решила, что не хочет наряжать елку китайскими пластиковыми шариками, и стала собирать советские елочные игрушки. Среди симпатичных стеклянных фигурок и сосулек попадались и ватные, сделанные в начала 20-го века. Время их потрепало. А так как помыть ватные игрушки нельзя, Наталия решила попробовать сделать подобные самостоятельно. Затем – в подарок близким и друзьям, так и пошло.

– Мои первые игрушки были такие несуразные. Но это я сейчас так говорю, конечно. Тогда они мне казались замечательными. А посмотришь в сравнении – не то. Впрочем, ни одной из них у меня не осталось – все забрали. Материал для производства миниатюрных фигурок – вату – томичка покупает в аптеке. Материал недорогой, при этом благодатный и пластичный. Мастер говорит, что вате можно придать любую форму, даже самых мелких деталей: бахрома платков и шарфов, пушистые бубоны – все делается из ваты.

– Вата может быть разной по качеству: слишком рассыпчатая, комковатая, с примесями хлопка, мусора и палочек. На упаковке этого не пишут. Надо все пробовать. Причем бывает так, что взял одну – понравилось. Купил сразу пачек 20. Делаешь. Закончилась, пошел докупать, а уже не то. Хоть и производитель один. Отчего это зависит – не знаю. Из одной пачки ваты можно сделать игрушек восемь. В среднем, одна весит граммов 15. Очень легкие – это еще один плюс материала. Ватные игрушки подойдут для любой елки: даже если на вид они крупноваты, ветки прогибаться не будут.

Эскизов Наталия не рисует. Родился в голове образ – берется за работу. Сначала мастер делает «мумию» – на каркас из проволоки «набирает» сухую вату. Дальше – смазывает вату крахмальным клейстером и сушит. Расписывать готовую игрушку не нужно – она уже цветная, потому что Наталия заранее красит вату.

– Я сразу крашу много ваты в разные оттенки и раскладываю ее по пакетам. Использую для этого краски для ткани. Они не линяют. Когда начинаю собирать фигурку, беру то, что мне нужно. Вручную только расписываю личико из полимерной глины, рисую мелкие узоры на шарфе или шапочке и, возможно, какие-то детали тонирую. Все делаю красками, которые не боятся воды. Поэтому даже если готовую игрушку случайно уронить в воду и тут же достать, обсушить – ничего не случится.

Автор: Наталия Шведова

Уронить такую елочную игрушку не страшно, говорит мастер, — не разобьется и не сломается. Исключение – какие-то мелкие хрупкие элементы, лицо или ручки из глины. Боятся ватные игрушки только высокой влажности. Поэтому хранить их лучше в сухом помещении, куда не попадают прямые солнечные лучи. Тогда они будут радовать членов вашей семьи десятки лет.

Автор: Наталия Шведова

Автор: Наталия Шведова

– Некоторые считают, что елочные игрушки – не куклы, им не нужны имена и какие-то истории. Это ведь всего лишь украшение. Но я так не думаю. Вспоминаю свое детство: числа 2-3 января я любила ложиться под елку и снизу рассматривать украшения: сосульки и домики медленно покачивались и переливались на свету. Я лежала и фантазировала. Елка ведь не просто предмет декора. Это – волшебство. Ребенку должно быть интересно подходить к ней, трогать необычные игрушки, сочинять про них свои собственные истории, которые сохранятся на годы. И, возможно, потом своим детям ты передашь не просто коробку елочных украшений, а игрушки с историей. У меня до сих пор сохранились некоторые из детства: несколько шариков и шишка кедровая, которую дедушка подарил моим родителям. Я их берегу. Некоторыми вещами мы дорожим даже не из-за их материальной ценности, а потому, что они были в руках близких людей.

Наталия старается делать реалистичные елочные игрушки, уделяя внимание деталям, чтобы ребенок видел в них живых персонажей. В мастерской томского мастера появляются Золушка и Красная Шапочка, лесовичок и гномик, Матренушки с рождественскими украшениями и бубликами, мальчишки на лыжах и девчонки с сосульками.

– Девчонок, наверное, чаще делаю, чем мальчишек. Просто потому, что больше возможностей их нарядить. Можно пальтишко любого цвета сделать. С мальчишками в цветах ты все равно ограничен. Конечно, я говорю о советском времени. Вспомните, все было довольно скромно у нас: если платье могло быть ярким, то верхняя одежда, в основном, серая, коричневая, темно-зеленая. И шапки все однообразные кроличьи и мутоновые – пестренькие. Почти всем своим ребятишкам даю имена.