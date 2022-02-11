Награждаем победителей конкурса «Любовь-Морковь» и читаем стихи всех участников

11 февраля ровно в 11:00 закончилось онлайн-голосование за лучшее стихотворение. В нем приняли участие больше четырех тысяч человек.

По мнению большинства проголосовавших победителем поэтического конкурса «Любовь-морковь 2022» стал Артем Стойко со стихотворением «Я отправился в плаванье…».

Главный приз – романтический ужин в трактире «Сибирская трапеза» достался Артему… и двум финалисткам: Свете Астаповой и Наталье Шабуцкой. Спонсор конкурса ТВ2 решил подарить маленький праздник всем троим поэтам, вышедшим в финал.

Автор: Победитель конкурса - Артем Стойко. Автор: Победитель конкурса - Артем Стойко.

Автор: Финалистка конкурса - Света Астапова. Автор: Финалистка конкурса - Света Астапова.

Автор: Финалистка конкурса - Наталья Шабуцкая. Автор: Финалистка конкурса - Наталья Шабуцкая.

В этом году мы решили отметить спецпризами еще несколько работ. Одна из них принадлежит Марине Власовой. Ее признание в любви фисташкам завоевало сердца половины нашей редакции. Для поэтессы мы учредили свой собственный приз – кружку с символикой ТВ2, полную фисташек, и кепку.

Автор: Участница конкурса - Марина Власова. Автор: Участница конкурса - Марина Власова.

Люблю фисташки больше, чем орешки.

Держу их в вазочке всегда.

Орешки - беличьи потешки.

Фисташки - настоящая еда!



Люблю фисташки вместе

С квасом пенным,

С мороженым, с пирожными люблю.

В котлетный фарш добавишь -

будет офигенно!

А с семечками … не люблю. Марина Власова

Лариса Куташина и Татьяна Жданова получают сертификаты «Make Love Pizza», а Тамара Бакшт – сладкий подарок.

«Времена года» Какое это чудо! –

божественной весной

Желать и вдохновляться

с листвою молодой!

Какое это чудо! –

Быть иногда шальной

И падать в приключенья,

Как в омут, с головой. Какое это чудо! –

в несносный летний зной

Ловить всем телом солнце

напополам с водой.

Какое это чудо! –

дать жизнь семье большой,

И отпустить в полёт их,

взмахнув вослед рукой. Какое это чудо! –

осеннею порой

Лист, с дерева слетевший,

подкидывать ногой.

Какое это чудо! –

полвека быть с тобой,

Сливаясь воедино

и телом и душой. Какое это чудо! –

студёным ясным днём

Теплом сердец любимых

согреться, как вином.

Какое это чудо! –

На мой вопрос немой

Услышать: «Не тревожься,

Ты видишь, я с тобой!» Тамара Бакшт

Тебе со мной, наверно, очень трудно,

Тебя не замечаю я почти,

И выгляжу со стороны занудой,

Бубня под нос, ищу с утра очки.



Я для тебя, мой милый, сочиняю

Стихи, в них о любви сказать хочу,

И даже в переполненном трамвае

Слова рифмуя, про себя шепчу.



И вот я дома. Прямо от порога

Тебя, родной, порадовать спеша,

Открыла только рот, но взгляд твой строгий

Остановил. – Борща хочу, борща!



Стихами, дорогая, сыт не будешь!

Где пироги, салаты, где компот?

Я понимаю, что меня ты любишь,

Но на стихах не протяну и год!..



…Когда меню я утром сочиняла,

Вдруг сам собой явился мне сонет!

Но вспомнила, тебе сонета мало,

К сонету я нажарила котлет!... Татьяна Жданова

Слепая, я практически слепая,

И все вокруг об этом говорят,

Но в этой жизни я себя убогой не считаю

И увожу от всех свой непонятный взгляд. Я не люблю, когда мне лгут безбожно,

Я не люблю, когда жалеют слёзно,

Я не люблю, когда вдруг что-то не по мне,

Я не люблю жизнь проживать как будто бы во сне. Люблю любить и быть любимой,

Люблю гостей я щедро угощать,

Люблю я быть неповторимой,

Меня не надо повторять. Люблю я утром рано встать

И солнышко в окно встречать,

люблю готовить, убираться,

На море морем наслаждаться, Люблю я дом, люблю семью,

Люблю я жизнь и жить люблю. Лариса Куташина

Автор: Дочь финалистки Ларисы Куташиной Автор: Дочь финалистки Ларисы Куташиной

В этом году мы получили на конкурс 60 стихотворений. Возраст авторов очень разный: от 11 до 80-ти лет. Темы стихов и манеры стихосложения разнообразны. Конкурсанты писали о страстных чувствах и нежном отношении к детям. Признавались в любви Томску и России, собакам и кошкам. Благодарили друзей и учителей. Что удивило, было немало стихов о еде. Мы благодарим всех, кто не постеснялся признаться в любви на весь город. Как и обещали, публикуем стихотворения всех участников. Авторские орфография и пунктуация сохранены.

«Роман» Я открыла для себя... тебя.

Каждый день по странице читаю,

Углубляюсь в роман с головой

И все больше тебя понимаю.

Прочитать бы взахлеб сразу все,

Только трудно, шрифт мелкий размытый.

Понимаю тебя я без слов,

Хочу больше ... страницы закрыты.

Я читаю и этот роман

С каждой строчкой все ближе, роднее.

То я подаю в белый туман,

То гуляем с тобой по аллее,

То на самое дно в океан,

Погружаясь в любовь без остатка,

То на верх нас несет ураган

Счастья страсти безумного акта.

Я читаю и мне все равно,

Кто читал до меня эту книгу.

Прочитаю и спрячу ее

Как преступник прячет улику.

Чтоб никто никогда не нашёл,

Ни открыл, ни прочёл и страницы.

Ты роман моей жизни-поверь,

Только я им могу насладится. Светлана Горинова ∗∗∗ «Любовь» Как же хорошо что на свете есть "любовь". И серый не погожий день становится прекрасней. Когда в душе в глазах и в сердце всё замирает будто камень. Как же хорошо что на свете есть "любовь" от которой сносит крышу, Теряя разум мы как дети спешим раскрыть её сполна, Но не всегда любовь бывает сладкой, Бывает вовсе никакой, куда уходим с головой. Как же хорошо, что на свете есть "любовь" И много в этом мире прекрасного всего, Но та любовь, которой верен, которой все преграды нипочем, Такая чистая и светлая бывает не всегда.... Вячеслав Писарев ∗∗∗ Люблю свой Край до исступленья,

С сыновней нежностью люблю!

Природы дивное творенье

лелею и боготворю!



Люблю тайги зелёной волны,

В барашках белых небеса,

Покосов спелых дух медовый

И речек юрких голоса!



Люблю старинные селенья

И молодые города -

В них и покой веков минувших,

И новых веяний струя!



Люблю простых людей российских,

В своей извечной нищете, но

с достоинством лордов английских,

Радушных, щедрых, как нигде!



Родная, милая сторонка!

Просёлков пыль и сень берёз.

К тебе всегда я возвращаюсь

И не скрываю счастья слёз! Дмитрий Мартусевич ∗∗∗ "Ты"

Во сне я видела тебя так часто,

Но образ твой был иллюзорным счастьем.

Искала я тебя, ждала напрасно,

И вдруг ты проявился в дне ненастном.

Мы встретились, и я сияла,

Затем разлука и печаль настала.

Зачем ты показался на яву,

Разбив мою любовную мечту?! Маргарита Иванова ∗∗∗ Укутаться в пледе из тёплых объятий,

Наблюдать за блеском любимых глаз,

Отбрасываться сотни условий, понятий...

Нет никаких «Я»,

Есть «МЫ» и «НАС».



Можно жить в отдельном розовом мире,

Идеализировать вокруг всё и вся,

Но если ты знаешь, что не один в этих играх,

То тебе наплевать на все «нельзя».



Каждый ищет здесь очень много,

Пропуская за поиском жизнь свою.

В этой жизни важно говорить и слышать

По-настоящему, искренне слово «ЛЮБЛЮ». Юлия Куденко ∗∗∗ Эмигрантка… Скорей, интриганка. Не хотелось жизни умеренной. И теперь на два фронта гражданка, Я по жизни иду неуверенно. В сердце та же девчонка сибирская, А в прописке - британский туман. И натура моя пассажирская Снова прячет билетик в карман. На ближайший же рейс - и к родителям, И к любимым зелёным проспектам, Где меня целовал упоительно Бывший мой, не купивший билета. Поброжу по тайге вкусно пахнущей, Вспомню все уголки и дорожки. Я - британская приезжающая В Томск сибирский, на немножко. Юлия Чертоляс ∗∗∗ Присядь, послушай... Нет, послушай!

Я много времени не отниму.

Не буду рвать тебе я душу.

Пустых я тем не подниму. Я вновь ЛЮБЛЮ! Люблю.. Люблю...

Прошу простить, я повторяюсь.

И много раз я повторю.

Я ерундой не занимаюсь! Он для меня как Ангел с Неба,

Упавший с крыши комом снега.

Как вышедший из Ада Демон,

Так, между прочим, между делом. В его глазах тону как в бездне.

В тот миг и Небеса разверзлись.

И словно гром средь бела дня

Любовь ударила в меня! Да, да, ударила. С ног сбила.

ТАК никогда я не любила...

Ну что молчишь? Я жду ответа.

Ответа ждёшь? Вопросов - нету! Екатерина Бирючевская

∗∗∗ Я желаю жить лишь по любви! По любви выходить на работу, Даже если там сильный мороз Или надо тащиться в субботу! Возвращаться домой по любви! И готовить на ужин котлеты! Или взять, всем собраться в кино, По инету оформив билеты! И друзей выбирай по любви, В ритме жизни их так не хватает! Чтоб на выручку бы пришли! Это редкость, но все же бывает! Ведь когда все идёт по любви, На душе не бывает грустно, Только крепко его береги, Это хрупкое, нежное чувство! Елена ∗∗∗ Я хочу узнать, как ты морщишь лоб, Когда каша слишком соленая. Как глядишь на то, как психует кот На окне от синиц с воронами. Я хочу увидеть твои дела Без вопросов о грусти и радости, Как смеешься без шуток с собою сама И печешь новогодние сладости. Как молчишь в непогоду и злишься на дождь, Покупая зонты веселые, Как ты шепчешь, когда рядом стоишь, Времена что приходят новые. Я хочу узнать, так позволь узнать? Без обид, сожалений и жалости.. Твой реальный нрав завтра где-то в 5 На рассвете февральской храбрости! Кулеш Алексей ∗∗∗ Я надену синее платьице,

Подведу голливудскую бровь...

Я хочу, я люблю тебе нравиться,

Чтоб влюблялся ты вновь и вновь.



Поцелуем касаешься трепетно.

Нежно гладишь колени и волосы...

Чтоб сказать, как ты дорог и нужен мне,

Не хватает ни слов, ни голоса.



Ты в глаза мои смотришь пристально.

И мне кажется в мире бешеном

Не смогла б полюбить так искренно,

Если б сердцем с тобой не встретилась. Эльвира Остапенко ∗∗∗ В чьём сердце есть любовь, нет места скуке!

Любовь бывает к мужу и жене,

К бабуле и дедуле, сыну, внуку

И сильная любовь, конечно же, к еде!



Любовь в мороз позволит нам согреться!

Я с любопытством вопрошаю вновь:

Какая поселилась в твоём сердце?

В моём-к родному городу любовь!



И хоть корнями я из Ярославля:

Там дедушка и папа родились,

Мой милый Томск! Родной, уютный, славный,

С рождения здесь моя проходит жизнь.



Другие города и страны посещаю,

В какой бы ни была я стороне,

Любимый Томск! К тебе я возвращаюсь!

Всё потому, что я скучаю по тебе.



Сибирский климат-батюшка суровый!

Но ты не кисни и не унывай!

Не мёрзни, друг, и будь всегда здоровый:

Ушанку, валенки и шубу надевай!



Я удивлю вас фактами, однако,

Ведь спорим, этого не знали вы,

Что площадь Томска больше самого Монако

Примерно раз так в сотни полторы!



А возраст Томска? Лет прошло немало,

Как камень города воздвигли на горе,

Оттуда Томск берет своё начало

Уже четыреста семнадцать лет!



И город этот точно не для грусти,

Шедевров скульпторов здесь всех не перечесть!

Есть памятники счастью и капусте

И волк из «Щас спою» тут даже есть!



Неимоверным пользуется спросом,

Легко заметишь даже в суете,

Стоит босой мужик с огромным носом

И это памятник Антоше Чехонте!



Большие ноги, словно хоббит это,

Увидеть надо, чтоб без лишних слов.

За что же так великого поэта

Изобразили Усов и Петров?



Наверное за то, что говорил такое,

Мол, город медного гроша не стоит!

И в бронзе Чехова запечатлели неспеша

Глазами вечно пьяного в канаве алкаша!



Студенты нос до блеска натирают,

Чтоб без «хвостов» всю сессию закрыть,

А я, как Чехов, шляпу надевая,

Стих новый свой желаю сочинить!



Архитектура Томска покоряет!

На стареньких домах резные кружева...

Таланты русских мастеров нас удивляют,

История в сердцах людей жива!



А конь? Какая связь с гербом?

Такая: хоть город весь пропахший был навозом,

Никто простым не брезговал трудом

И каждый зарабатывал извозом.



Про Томск двухтомник можно сочинить,

Но я, пожалуй, буду закругляться!

Вас в гости приглашаю - посетить

Томск - лучший город, без сомнения, братцы! Александра Белоусова ∗∗∗ Когда влюблен твои глаза чисты Настолько, что в минуты озаренья Божественный избыток красоты Находишь в каждом сумрачном виденье. Твой слух волнует каждый писк и стон, И радует, лаская подсознанье. И карканье дерущихся ворон Звучит как верное посланье мирозданья. Посланье всё! И что не назови: Шаль окуня иль баба с коромыслом В лихой интерпретации любви Приобретает очень яркий смысл. Владимир В. М. ∗∗∗ «Любовь» Словно голубика, глупенькие глазки Ловят изумлённо солнечные пляски. И гуляют в люльке ласковые пальцы, Ловко поправляя волны одеяльца, И лелеют сладко складки в изголовье... Для любви малютку нарекли Любовью! Татьяна Самохвалова

«Навсегда тебе от меня» Спаси тебя Бог от нужды и несчастья, От горьких обид и волнений души. Води себя в парк на качелях качаться, И письма любимым рукою пиши. Проси о прощении, как удаче! А верность свою сохрани, как себя. Дела завершай, если ты их начал. Люби себя сам от макушки до пят! Долги - под запретом, кредиты - в опале. Богатства разумным наполнят карман. Если без денег тебя здесь не ждали, Это не дружба, а самообман. Неси себя гордо по нашей Планете, И сладкое счастье внутри ощущай. Большой добротой тебя Бог отметил… Моё восхищенье! Люблю. Не скучай. Софья Павловская ∗∗∗ «Помни, счастье оно в мелочах» Знаешь, счастье оно в мелочах,

В двух зажженных сердцами свечах,

В двух бокалах, наполненных страстью,

Опьяняющей вечер и нас.



Знаешь, счастье оно в тех звонках,

Что улыбкой лицо озаряют,

И слух голос знакомый ласкает,

И приводит в томящий экстаз.



Знаешь, счастье оно в трёх словах,

Что порою сказать очень сложно,

И казалось, когда невозможно...

Всё прочесть в милых сердцу глазах.



Знаешь, счастье оно в двух руках,

Что друг друга касаются нежно,

И становится всё безмятежным

В этом мире... он теперь только наш.



Помни, счастье оно в мелочах… Вадим Смоляков ∗∗∗ «Любимой» В бескрайней пустоте вселенной,

Средь бездны мириад миров

Нам повезло в одном родиться

Не разминувшись в тьме веков! Каков был шанс, что половинки

Найдут друг друга в пустоте

И сумма станет чем-то большим

Назло природе и судьбе Года слагаются в декады

Что мы живем вдвоем с тобой

Худеет кот, растет ребенок

Заботы кружат день деньской. Туда смотаться – то доделать

Везде успеть: и тут и там

Работа, дом и вновь работа

А в детской – как всегда бедлам!



За бегом дней неумолимым

Средь вьюг морозною зимой

Одна лишь радость – быть любимым

Не абы кем – а лишь тобой



Мне повезло – я это знаю!

Другим не часто так везет….

Есть дома тот, кто понимает

Кто любит, и конечно ждет Ты лучшая на свете мама

И ты прекрасная жена

Тебя люблю, ты знаешь это

В душе навеки ты одна. И пусть вокруг все полыхает

Цветет КОВИД, растет бензин

С тобою – сердце отдыхает,

С тобой я вовсе не один Есть смысл жить, есть смысл биться!

Противясь хмурости судьбы

Вдвоем мы через все прорвемся

Мы все осилим: я и ты! Давно не брался я за рифму

Чтоб «не шутя на злобу дня»

А так : про чувства, что зарыты

Так глубоко внутри меня Сказать люблю – довольно просто

Два слога и всего пять букв

С годами как-то привыкаешь

И исчезает тот испуг Когда впервые с губ сорвавшись

Летит признание вперед

Когда не знаешь как ответят

Когда мандраж всего трясет…..



Чем дольше я живу на свете,

Чем дольше я живу с тобой

Тем радостней, счастливей ветер

Что в льдинах дует над рекой.



Тем зеленее лапа ели

Тем слаще щебет воробья

Что с голубем сейчас дерется

За корку хлеба у окна С тобою с радостью состарюсь

В тени сирени под окном

С тобой в далекий путь отправлюсь

Ведь без тебя и дом – не дом. Иван Левин ∗∗∗ ~Двое Нас грело во тьме негрони Как мантру твердил "малышка..." Украдкой касаясь ладоней, Дарил мне вспышку за вспышкой. Слетались на пламя чувства И жестов язык на грани. В пылу нам так терпко-вкусно, Что хватку свою не ослабим... Ирина Гончарова ∗∗∗ Не скажу, что будет легко И получится всё у нас сразу, Но попробую не повторять Годами избитые фразы. А тебе, со своей стороны, Запастись придётся терпением, Чтоб с тобою мне обрести Спокойствие и доверие. В мире много красавиц других; Если скажешь ты: "нет", не поверю, Но хочу, чтобы в жизни твоей Я была красавицей первой! Чтоб с работы приехав домой, Твоё сердце сильнее забилось, Озарилось улыбкой лицо, Тело ко мне устремилось. На пороге я встречу тебя И свои раскрою объятия; Ты прошепчешь мне нежно: "Люблю!", Я подумаю: "Вот оно, счастье!" Попова Юлия ∗∗∗ «Единение» Бесценно душу вкладывать в родное.

Все замечать, хранить, оберегать.

Тепло сильнее луча солнца золотого -

С тобою единение разделять. Я разделяю твои взгляды в глубине

И чистоту поднятия на поверхность.

Тебя открыто нахожу в себе.

Мгновения, что могут длиться вечность. Я разделю с тобой и радость, и печаль

Привычных грез. Тоску и вдохновение.

Ведь для тебя мне и себя не жаль.

Я за тебя. И в этом нет сомнения. Я разделю с тобою звук и тишину,

И в интонациях твоих услышу песню.

И в смысле слов привычных глубину

Значений, что составят равновесие. Я разделю с тобой и счастье, и любовь.

Пусть ярче звезд глаза твои сияют!

И чувство счастья крепнет вновь и вновь!

И вдохновением жизни наполняет! Я разделю с тобою вечер, небо звезд.

Дыхание ночи и лучи рассвета.

Раскрашу радугой вдали далекий мост.

И в краски жизнь, не пожалев об этом. Я разделю себя с тобой один лишь раз.

Тебя наполню светлым созерцанием.

Чтоб ярче солнца видеть радость твоих глаз!

Как звезд, искрящихся безудержным мерцанием! Я разделю себя с тобою навсегда.

Печали прошлого собой навек закрою.

Со мной о них не вспомнишь никогда.

Я за тебя с тобой буду стеною. Анна Завьялова ∗∗∗ "Дочке" Хохот твой заливистый и звонкий,

Ты бежишь ко мне, раскинув​ руки -

Как приятно обнимать​ ребенка,

Пусть и после небольшой совсем разлуки. Кудри вьются, стали гуще завитки,

Ты умнеешь с каждым днем и с каждым часом.

Наблюдаешь, как смешные мотыльки

Копошатся, над тобой пролитым квасом. Мило морщишь нос, смешно танцуешь,

Ловко с ложкой управляешься в обед.

Где нельзя - ты обязательно рисуешь,

А, проснувшись, машешь ручками привет. Станешь взрослой - не успею оглянуться,

Будешь ты самостоятельная дама.

Только помни, как совсем еще малышкой

Тебя крепко-крепко обнимала мама! Яна Зильберман

«Колыбельная для тебя» Вновь не спишь? От того я грустна,

Тебя мучат опять кошмары.

Ляг, родной, и послушай меня:

Расстояние - не преграда. Вот.... Я когда закрываю глаза -

Вижу, чувствую, знаю - ты рядом

Мне совсем не нужны слова,

Без того уже стал самым-самым. Так закрой же скорей глаза,

Вмиг поймешь, я с тобою рядом,

Что в ладони моя рука,

Что ласкаю тебя своим взглядом. Не грусти, милый мой, засыпай,

Баю-бай, баю-бай, баю-бай...

Пусть приснится тебе Аюдаг,

Где лучи, пробираясь сквозь мрак, Озаряют деревья, холмы

Горы Крыма, и бегущие вдаль ручьи...

Среди этих долин в тени,

Мое детство дремлет в тиши. Тссс…

Не буди, ты его,

Не буди... Пусть присниться тебе Астана,

Где я тоже когда-то жила.

Там красиво. Не веришь? А зря...

Будь метель то, иль зной, иль гроза... Здесь осталась моя душа,

Она ждет одного тебя...

Забирай же! Теперь твоя,

Только помни, как та хрупка... Сбереги еë без греха. Спи, мой милый, мой друг, сладко спи,

Пускай ночь охраняет сны,

Где бегу я, а ноги босы,

Утопая в травах весны. Мне еще лет так пять или шесть,

Но я знаю, что ты где-то есть,

Что ты сможешь меня согреть,

Но а я буду песню петь. Встанешь утром другого дня,

Лишь проснувшись – возьмёшь гитару,

И струна, как слова для меня,

Станет петь, а я слушать стану. Ну пока... Спи, *имя (Иванушка, Егорушка, Алёшенька), засыпай,

Баю-бай, баю-бай, баю-бай. Ваша П. ∗∗∗ «Белый танец» Я хотела от чистого сердца

Белый танец тебе подарить,

И не просто как ветер вертеться,

А как птица в полете парить.



От смущения сильно робея,

Продвигаюсь все дальше вперед,

Пригласить тебя первая смею,

Смею сделать рискованный ход.



Ты стоишь у стены очень скромно,

В черном фраке, красивый такой,

Наблюдаешь, как в зале огромном

Кружит в вальсе восторженный рой.



Вот уже пред тобой я склоняюсь,

Женский страх не сумев погасить,

Глаз твоих и их блеска стесняюсь,

И шепчу: - "Можно вас пригласить?.."



Ты притопнул, ногой, ловко шаркнув,

И согласно кивнул головой,

А в груди моей стало так жарко,

Словно в летний полуденный зной.



Я стою и сверкаю от счастья

Ярче страз, что на платье моем,

Ты сейчас мне целуешь запястье,

А меня прожигает огнем!..



Я кладу тебе руку на плечи,

Ты за талию нежно берешь,

Вот бы вальс закружил нас навечно

Как меж нами сердечная дрожь!..



Мне тот вальс ураганом казался!..

Растрепались все пряди волос!

Мы кружимся в безудержном вальсе,-

Как земная не кружится ось!..



Разгораются щеки румянцем,

Ты прильнул, пламя чтоб разделить.

Я навеки больна этим танцем,

И лишь ты в силах все исцелить!



Я не знаю, как это случилось,

Поцелуй вдруг родился у нас!..

Наши губы воссоединились,

Они тоже танцуют свой вальс!



Обхитрил Купидон, что ж поделать!

Да и нечего тут говорить,

Вот и губы мои танец белый

Захотели твоим подарить! Дарья Павлова ∗∗∗ Никогда никому не верить,

Только ты всегда впереди.

Только тобою бредить,

Потому что с тобой по пути. Скучать невозможно - можно.

И ждать не зная конца.

Просто поверить не сложно,

Когда друг для друга сердца. Скучаю, люблю, обожаю.

Ещё будет все сказано мной,

Я тебе вновь и вновь обещаю-

Мы всегда будет вместе с тобой! Ольга Салос ∗∗∗ Когда в кромешной тьме потерян путь -

Закрой глаза.

Спокойной, тихой будь.

Луч света разорвет суровый мрак.

И ты увидишь вдалеке маяк.

И как бы далеко ты ни зашла случайно,

Он будет тени разгонять отчаянно.

Он будет звать тебя и будет начеку

На том же месте. На знакомом берегу.

Внутри него всегда тепло и свет,

Он в ожидании томился сотни лет,

Десятки шхун разбились о колючий берег,

Но ждал он ту, которой будет верен.

Искали многие спасения во мгле.

По скользкой вверх карабкались скале.

Так близко, так заманчиво маяк

Стоял во тьме не разжигая мрак.

Но предначертано так было: Ни одной

Не выжить под холодною водой. Вдруг в воздухе повисла тишина.

И расслоилась неземная глубина.

От темных туч не стало и следа,

Остановилась в воздухе вода,

Раздался рев и запустился механизм

Взлетел багровый луч, пронзая жизнь,

По кругу свет направил тот маяк

И отступил во страхе томный мрак. Тот свет - он ждал. Оковы сбросил он.

Забылось, что прошло, как страшный сон.

Когда в кромешной тьме потерян путь -

Закрой глаза. Спокойной, нежной будь.

И двери для тебя раскроет мрак.

Впуская в дом. Туда, где ждет маяк. Илья Осипов ∗∗∗ Я люблю по утрам просыпаться

С тобой вместе на нашем ложе.

И во сне тебе улыбаться,

Потому что во сне ты мой тоже. Даже если нет тебя рядом,

Я с тобою всегда мысленно,

И я буду твоей наградой,

Потому что люблю тебя искренне! Нам любовь не даётся даром,

Мы идём за ней как солдаты.

И меняем года и страны,

Остаются лишь только бушлаты... По сакральным одеждам-душам

Я узнаю тебя из тысячи,

И когда мне на сердце душно,

Попрошу любовь меня вылечить! Марина Рудая ∗∗∗ Кто бы знал,

Кто бы предполагал

Что скажу я ЕМУ,

Лишь одну фразу,

Я тебя люблю!

И стало мне тепло когда я говорил,

Боже мой, люблю тебя Кирилл!

Но минус был один,

Да ещё какой,

Не подумал, я кретин,

В армии же он- ой.

Я ждал, ждал и не мог понять,

А вдруг он захочет что-то поменять?

Расстояние – врагом было нашим,

Но встреча с ним стала куда краше.

Я дурачился, и шутил,

Но осмелившись спросил,

Давай будем вместе, дорогой Кирилл?

И сказал он заветное ДА.

Не мог я в удачу поверить тогда.

И стали мы парой, и любовь наполняет нас,

И счастливы мы, впервые, без всяких прикрас. Сергей Костров ∗∗∗ Щупал сердце душевный калека, Ужасаясь, разыскивал тумблер. Думал: если б я был Алеко, То убил бы, а не умер. Ну и что мне, трупному, в паб идти, По знакомой тропе волоча коченелые ноги? Знать бы, у какой паперти Толпами шарятся боги. Нагло на ней рассесться И тянуться трясущей рукой: Мол, верую от всего сердца, Не жлобитесь, дайте покой! А коли никто не подаст, Равнодушием разум взрезав, Тут же, бешенством изведясь, Я - разгневанный маджахет, Взлезу На парапет, Под крики толпы, И, притворяясь горгульей, Богохульством на все лады Сотрясу этот божий улей. Как забыться? С другою тесно - Слишком мучат фантомные боли Верности, неуместной, Как Иисус в первичном бульоне. Предала! Дикий марш бьют Барабаны моих перепонок. Выбирай хаотичный маршрут, Мысль, жестокая как ребенок: "Я настолько нищий, раз ты Ценнее всего, что было". Подходите, уже остыл, Отмахайте меня кадилом. Алексей Лойко ∗∗∗ «Я с тобою хочу помолчать»



Я с тобою хочу помолчать

Обо всём, что душе моей ценно,

Что порой невозможно понять,

Что во все времена неизменно.



Помолчать обо всём, что вокруг.

Пусть другие о чем-то болтают,

Я с тобой, мой любимый, мой друг,

Помолчать только лишь и мечтаю,



Понимать чуть заметный твой вздох,

Осязать твои мысли и чувства...

Кто-то спросит: "А в чем тут подвох?"

Нет подвоха, зато есть искусство.



Есть в молчании то, что в слова

Облачить для двоих невозможно.

Вместо фраз – тишины глубина,

В ней читается всё осторожно



Я безумно хочу помолчать

О большой, бесконечной Вселенной,

И о тайнах, что вслух не сказать.

... но молчать лишь с тобой, непременно!



Дарья Палтавцева ∗∗∗ «Любовь» Без тебя - совсем другое дело,

Без тебя - я не живу совсем

Вот теперь я знаю твёрдо, смело,

Знаю, что люблю – всё ясно всем!



Знаю, не найду тогда покоя,

Когда рядом нет твоей руки.

Знаю, счастье хрупкое такое,

Ты его получше береги!



Не криви душою, не ломайся!

Не кичись ты - гордостью своей!

Слабостям души не поддавайся,

Нежной ласкою меня согрей!



Я же знаю, что это такое –

Ласка, нежность – в мире нет родней!

Это что – то чистое, святое,

Дорогое, связанное с ней!



С ней, с любовью нашей быстротечной,

Что годами нам с тобой нести,

Чтобы не сломить о камень встречный,

Чтоб не уронить, не растрясти.



Чтоб не потерять её в дороге.

Чтоб не задушить, не заболеть,

Чтобы не приделали ей ноги,

Надо всё с тобой преодолеть!



Надо нам детей поднять на ноги.

Надо пронести её со дна.

Чтобы удивились даже Боги-

Вот зачем дана она одна! Владимир Кротов ∗∗∗ Эх, рука моя рука, напиши,

Мне стишок такой необыкновенный.

Чтобы был он от души для души,

И от сердца моего, откровенный! Напиши про отца и про мать,

Что дороже их нет никого,

Что роднее людей мне не знать,

Было в жизни мне с ними легко. Про сестёр мне родных расскажи,

Всё же разных, но равно любимых.

Как скучаю без них я в тиши,

Как обнять я хочу их родимых! Про друзей пару слов набросай,

Про бессонные ночи веселья.

Как ругались, но так в невзначай,

И мерились, на утро с похмелья. Черкани ты про дочку мою,

Про волшебное это создание.

И про маму её, я молю,

Про природное её обаяние! Вспомни тех, кого нет уже рядом,

Пусть им пухом будет земля.

Проводили туда мы их взглядом,

Их забыть невозможно, нельзя! Не забудь про родные края,

Без которых я сильно страдаю.

Как течёт речка Яя моя,

Как шумит там листва, опадая… Ты напишешь, а я прочитаю,

Эту прозу жизни моей…

Пророню я слезу вспоминая,

Но счастливым я буду, поверь! Сергей Носков ∗∗∗ "Возможно ли перестать любить?"



Возможно ли перестать любить?

Я полностью уверен - НЕТ!

Каким же идиотом надо быть?

Чтоб ДА, был правильный ответ.



Ведь если любишь ты на самом деле,

То это самый яркий в жизни свет.

Когда душа горит твоя, и на пределе.

Ты видишь лишь его, все остальное - бред.



Тот человек прекрасней и роднее всех,

И в сердце навсегда он оставляет след.

Его глаза, улыбка, смех. Не важен возраст, вес и рост.

Богатый он, или он беднее всех.

Во что он верит, соблюдает пост.



Моя любовь - это навечно!

А не вся эта сопливая фигня,

Когда уж в первый день беспечно,

Готовы крикнуть: я так уже люблю тебя.



Я однолюб, и этого не скрою.

Люблю одну. Всегда буду любить!

Живу, дышу я лишь тобою,

Пока часы мои будут ходить! Евгений Ушаков

∗∗∗ Я хочу целовать упоительно

Твои руки, ладони, глаза

Чтобы дни были все восхитительны

Не касалась лица чтоб слеза



Да и дети лишь радость дарили

Позабыв про смартфон навсегда

И из школы пятёрки носили

Не стремясь убежать в города



Что растут небоскрёбами выше

Чем летает орёл иногда

я люблю тебя, милая, слышишь?

И спасибо за все те года... Сергей Жуков ∗∗∗ Не уходи так надолго, прошу!

Хочешь, я душу перед тобой обнажу?

Моя жизнь лишь из слёз состоит...

Если нет тебя -- сердце болит, Если нет тебя -- нет во мне сердца!

Если нет тебя -- нечем согреться.

Если нет тебя -- мир исчезает,

Будто он со мной в прятки играет... Екатерина Мархель ∗∗∗ «Случайная встреча» Непостижима эта тайна;

Она касалась нас двоих:

Два взгляда встретились случайно,

Отсеяв тысячи других. Нам стала скучной вся округа

И полный звуками эфир;

Мы лишь глядели друг на друга,

Не замечая целый мир. Молчали... Нашими устами

Ещё не сказаны слова,

Но промелькнула между нами

Любовь как искра божества. Фёдор Акулов ∗∗∗ Полюбила тебя беззаветно -

Так случается только в кино.

Вдруг останется так без ответа

Мной написано в Томске письмо....

Мы гуляли с тобой, веселились,

В универе смеялись тайком.

Но боялась сказать я про чувства...

И уехала к маме потом....

То письмо я к тебе положила

В твой портфель, что у входа стоял.

Потихоньку тебя я любила,

Страх за твой ответ обуял.

Самолёт, я домой улетаю...

Через месяц к тебе прилечу,

И к тебе прибегу и заплачу

И скажу то, что сильно люблю....

Но мой город захвачен врагами.,

Столько мирных людей здесь лежат....

Всё заплакано ими, слезами

И так вороны страшно кружат.

Так скучаю по нашим прогулкам,

По красивым по Томским проулкам...

Скоро, милый, родной прилечу...

Крепко, крепко тебя обниму...

В Астане я стою у окошка

И в туман тот глубокий смотрю...

Вспоминаешь меня хоть немножко?

Как же милый тебя я люблю! Ольга Михайлова ∗∗∗ Ты появился так нежданно,

Любовью сердце озарил.

Я Богу очень благодарна,

Что он тебя мне подарил!

Не знаю, чем я заслужила,

Такого милого как ты

За что судьба мне приз вручила

Такой искренней доброты?

И чем должна я откупиться,

Какую цену заплатить,

Чтоб оставался лишь моим ты,

Чтоб я могла счастливой быть! Маргарита Стрелкова ∗∗∗ Как много лет назад, февраль опять холодный,

Сибирский, настоящий, с характером февраль....

Ты снова не один, такой красивый, модный...

Мне хочется к тебе....

Мне нестерпимо жаль....

Жаль, что, спустя года, тебя я не забыла.

И не простила тоже, и до сих пор грущу...

Что было столько слез, и так обидно было....

Но вот опять февраль и я тебя ищу!

В компаниях одних, в одном и том же клубе....

В кафе и ресторане, в театре и в кино....

Как много лет назад, я, в той же самой шубе...

Пришла на пять минут, а за окном темно....

И встретились глаза и прошептали губы....

Люблю.....тебя....люблю....а ты в ответ молчишь....

Но точно знаю я, с тобой мы однолюбы....

Поэтому сейчас ты, как и я - ГРУСТИШЬ!!!! Юлия Совалкова ∗∗∗ Вырос в Томске я родном,

Ни за что его не променяю,

Но рассказ будет не о том,

О взрослой жизни вам мысли отправляю!

А именно рассказы о моей любви,

Любви, что долгие годы я искал,

Искал вдали и искал вблизи,

Почти все свои надежды потерял!

В поисках был обманут,

Много боли испытал,

Рубеж был на годы жизни растянут,

Обман, прячась, в себя меня влюблял!

Но беды ошибок прекратились,

Когда встретила её моя душа,

Сердце из осколков возродилось,

Возродились и о любви слова!

Я очень сильно сейчас влюблён,

Без неё схожу совсем с ума,

Ею на всю жизнь я покарен,

Ведь моя жизнь и есть - она!

Буду вечность ей кричать:

Я очень люблю тебя!

Рядом быть и крепко за руку держать,

Утром, вечером и всегда! Игорь Латыпов ∗∗∗ «Письмо любви для нелюбимой» Я не Евгений, не Онегин

Стихов не выпущу я в срок

Но есть слова и фразы без сомнения

Послужат целью "урок" Урок не отвергать на век

Того кто сердцу мил

Меня, красивый человек

Давно уже предупредил: "Войны страшнее не найти

Больнее боли не сыскать

Хоть будешь ты сидеть не взаперти

Но с места все равно не встать Не сравнимо это никому

И даже тем, кто душу продал

Они пол жизни посвятят ему

А ты впустую бедным отдал" И я жалею впредь давно

Не нужно было мне писать

Кровавые слова иль пусть письмо

Молю, не начинай его читать Не сладкие ручьи тепла

Не сказочные песни-серенады

Там есть лишь боль и пустота

Как выцветшие встречные сады Отдал бы и полцарства "за",

Но не вернуть назад минуты,

Отобранную почту у посла

Не портить ей то солнечное утро И лучше бы меня пронзили шпагой

Я так озяб от холода внутри

И если б можно было все исправить сагой

Я бы написал хоть целых три Терзаю душу, руки, небо

Не отходя от двЕри не на шаг

Молюсь, чтобы прислала мне ответно

Хоть весточку приколотую на ножах Я и не думал вовсе никогда

Что в жизни так бывает

Моя любовь мне не мила

А после в сердце факел зажигает И не погаснет тот огонь

Не потушить его простой водой

И я услышу вас: "не тронь.."

Одно лишь "Вы, к сожалению, не мой".. Не скоро ль это приключилось?

Так быстро не наступает даже лето

Та госпожа давно переключилась?

От слов "я ваша" до фразы "песня спета" Я голову ломаю, как дурак

Мне бы пойти в придворные шуты

Смешить людей и так и сяк

А не верить в сказки и мечты А может сам испортил все?

Не рассчитал погрешность времени?

Конечно, это горе страшное, мое

Я сам буду вариться в бремени И все же не понятно то

Почем же эта карма Бога

Зачем, откуда и за что

Ведь грешным был я так не много... Возможно стоит встретить лично

И рассказать о чувствах на яву

"Красивые слова ей безразличны?"

Я не поверю в эту чепуху Не может властная царица

Кто зажигает факел без огня

Держать любые чувства в той темнице

Простирая жизнь свою за зря А мне любые подойдут

И злость и гнев и доброта

Любовь она ведь "здесь" и "тут"

Мне весточка от Вас нужна Ответь добром на предложение

Прийти в мой зал, как будто в дом

И вам не нужно будет приглашение

Пропустят вас как королеву в нем На миг, прекрасное творение Бога

Хоть на секунду улыбнитесь

Я ведь прошу не так уж много

Руки и сердце. Повелитесь Станьте мне заклятою женой

Я без улыбки не оставлю Вас

Добрыми молитвами или войной

Мне нужен Ваш ответ сейчас Я знаю: я дурак, я глуп, я виноват

Но не стоит делать выводы поспешно

Да, я может врал и был неправ

Но без Вас мне больно безутешно И я готов хоть целый год прождать ответа

Мне жизни положить на все не жаль

Ведь главное, чтобы с заветом

Ко мне в палату и на голове вуаль Анфиса Каширина ∗∗∗ И почему мне не везет так в этом?

Ведь у меня есть право вето.

Не нахожу того я человека

С которым проведу пол века.



Мне повезет не завтра, так сегодня,

И встречу я тебя, В безумье бешеного дня!

И сразу я тебя узнаю,

Я это знаю, знаю, знаю…



И мне поможет кто-то свыше,

А я живу тобою, слышишь?

Тебя не знаю, но признаю-

Что о тебя сейчас мечтаю.



Звук из гитары извлекая,

И не кого не замечая,

Твой образ вспомнить я пытаюсь

Но не могу, я в этом каюсь.



Мне сон мой облик твой являет,

Во мраке тихо растворяет.

Лишь помню локоны твои

Прошу меня ты не мани…



Теперь и я поэтом стал,

Стихи тебе я написал.

По праву я считаюсь тем

Кто любит слог любовных тем! Денис Абаканский ∗∗∗ Нас познакомил Интернет

Мы вместе уже 20 лет.

Живём в любви и благости

Растим двух дочек с радостью.

Печали были, горести,

Но скажу я с гордостью:

Мы всё преодолели,

Друг другу не надоели.

В день Святого Валентина

Поздравляю я тебя, Любимый!

Желаю жить в любви и радости

Со мной до самой старости. Надежда Крутикова