На ТВ2 стартует поэтический конкурс «Любовь-Морковь»

Близится февраль, а это значит, самое время для традиционного поэтического конкурса Агентства новостей ТВ2 «Любовь-Морковь». Каждый год накануне Дня всех влюбленных мы приглашаем томских томские поэтов – начинающих и уже опытных – посостязаться. Писать можно не только о чувствах к второй половинке или романтических отношениях. Признавайтесь в любви родителям, детям, друзьям, питомцу, родному городу или работе, по которой скучали, сидя на самоизоляции.

Присылайте свое стихотворение о любви на lubovmorkovnatv2@yandex.ru или в группы Агентства новостей ТВ2 в соцсетях с пометкой «Любовь-Морковь». От одного участника принимается только одно произведение. В письме также нужно указать контактный телефон, фамилию и имя. Если вы хотите подписаться псевдонимом, скажите об этом.





Работы принимаются с 15 по 31 января включительно. 1 февраля мы выберем три лучших стихотворения по мнению редакции и сделаем видеозарисовки. Победитель будет выбран путем онлайн-голосования, которое пройдет на сайте Агентства новостей ТВ2 с 8 по 11 февраля. Итоги конкурса и награждение победителей — 12 февраля.





Главный приз — романтический ужин для двоих в трактире «Сибирская трапеза» 14 февраля.





Желаем творческих успехов и ждем ваши стихотворения. А это – для вдохновения – видеозарисовки победителей конкурса «Любовь-Морковь» 2019 и 2020 года.