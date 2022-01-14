На ТВ2 стартует поэтический конкурс «Любовь-Морковь»

Как только все новогодние встречи и праздники заканчиваются, на ТВ2 стартует традиционный поэтический конкурс «Любовь-Морковь». Каждый год в преддверии Дня всех влюбленных мы приглашаем томских мастеров слова — опытных и тех, кто только учится писать стихи — принять участие в поэтической битве. Главная тема конкурсных стихотворений — любовь во всех ее проявлениях. Писать можно о чувствах к супругу или супруге, парню или девушке, об интересных моментах в романтических отношениях и любимых чертах дорогого человека. Признавайтесь в теплых чувствах родителям и детям, друзьям и питомцам, родному городу и путешествиям, по которым соскучились за время пандемии.

Условия конкурса

В конкурсе могут принять участие томичи и жители Томской области, которые в случае выхода в финал готовы приехать в город по согласованию с организаторами. Возраст участников значения не имеет.

Присылайте свое стихотворение на lubovmorkovnatv2@yandex.ru или в группы Агентства новостей ТВ2 в соцсетях с пометкой «на конкурс» или «Любовь-Морковь». От одного участника принимается одно произведение. В письме также нужно указать свой контактный телефон, фамилию и имя автора. Если вы хотите подписаться псевдонимом, сообщите об этом.

Работы принимаются с 14 по 31 января включительно. 1 февраля мы выберем три лучших стихотворения по мнению редакции и сделаем видеозарисовки. Победитель будет выбран путем онлайн-голосования, которое пройдет на сайте Агентства новостей ТВ2 с 7 по 10 февраля. Итоги конкурса и награждение победителей — 11 февраля.

Победителя и финалистов по традиции ждут приятные подарки.

Всем желаем творческих успехов и ждем стихотворения. А пока вы только вдохновляетесь, смотрите видеозарисовки победителей конкурса «Любовь-Морковь» 2019 - 2021 годов.