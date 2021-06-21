На ТВ2 начинается бьюти-проект «Модный Upgrade»

На ТВ2 стартует проект «Модный upgrade». Напомним, мы получили больше 40 заявок на участие в нем от жительниц Томска. Продавцы и воспитатели, домохозяйки и риелторы, медсестры и турменеджеры разного возраста в течение нескольких недель присылали в редакцию ТВ2 письма, где рассказывали истории о своей жизни и том, почему им нужна «перезагрузка». Выбор участницы проходил осенью 2020 года. Но нам пришлось отложить работу в рамках проекта из-за пандемийных ограничений. Сейчас мы готовы показать вам все этапы преображения нашей героини.

В финальном голосовании победила Елена Теплых. За томичку отдали свои голоса 42 % из всех участников. В своем эссе она написала:

«Мне 33 года. Несколько лет назад у меня случился сильный стресс – муж попал в тюрьму, ему дали 10 лет. На этом фоне у меня случились панические атаки. Я скинула 13 кг, стала очень худенькой. Сначала не могла найти работу из-за панических атак. Со временем начала с ними справляться, но страх все равно остался. Сейчас работаю, но времени на себя не хватает. Дочке 9 лет. Из-за всего этого я почти перестала за собой следить. Просто нет сил и настроения. Периодически случаются депрессии, которые убивают во мне все. А иногда смотрю на себя в зеркало и понимаю, что еще молодая, хотелось бы выглядеть лучше перед своим ребенком и окружающими. А еще хочется забыть раз и навсегда, что такое депрессия и панические атаки».