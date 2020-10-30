«Мясная голова», «Зубы вампира», «Ведьмины пальчики»: меню на Хэллоуин

Стиль жизни

Если вы решили устроить дома небольшую вечеринку на Хэллоуин, не забудьте и о стилизованных угощениях. Здесь главное — не оригинальный состав блюда, а его оформление. Из самых обычных продуктов, которые есть у каждого в холодильнике, можно соорудить мистический шедевр. Мы прогулялись по просторам интернета и нашли несколько интересных вариантов.

«Мясная голова»

Украшением мистического стола может стать «Мясная голова». Однако, это – не только декоративный элемент. Это еще и полноценный обед из мяса с гарниром. Так что если вы еще не планировали, что приготовить 31 октября, берите на заметку.

«Осьминожки» из сосиски

Фото: 1000.menu

Если вы не сторонник сладостей и предпочитаете что-то существенное, предлагаем очень простой рецепт закуски, который точно оценят дети. Сосиски в кляре подойдут и для завтрака, и для обеда, и для ужина и, конечно, для праздничного стола.

Фаршированные перцы по-мистически

Даже самые привычные блюда можно оформить по-страшному. Например, фаршированный перец. Не важно, что вы используете в качестве начинки – мясо, рис или овощи. Сделайте на перцах вырезы, чтобы получились мордочки и обычный ужин станет необычным.

«Спагетти-монстр»

Фото: eda-offline.com

Еще один пример того, как самое обычное блюдо может приобрести оригинальную форму благодаря одной лишь фантазии. Если ваш ребенок любит спагетти, подайте ему к столу на самый страшный праздник «Монстра». Рецепт ЗДЕСЬ.

Капкейки «Приведения»

Фото: grandkulinar.ru

Любителей мистики-сладкоежек можно дивить кексами или капкейками. Готовьте по любимому рецепту и украшайте так, как захочется: летучими мышками, пауками или мармеладными червяками. А ЗДЕСЬ можно найти инструкцию – как сделать капкейки с приведениями из белого шоколада.

Печенье «Ведьмины пальчики»

Такой десерт – зрелище не для слабонервных. Но печенье получается нежным и вкусным. Так что если у вас намечается вечеринка, попробуйте угостить близких «Ведьмиными пальчиками».

«Зубы вампира» из яблок и конфет

Фото: russianfood.com

Быстрый десерт, который украсит тематический стол со страшилками. Яблоки, джем, маршмеллоу – и больше ничего. Помочь в приготовлении необычного угощения могут и дети. Пошаговый рецепт ЗДЕСЬ.

Тыквенный суп

Фото: 1000.menu

Для тех, кто готовил большой традиционный светильник из тыквы, этот рецепт как нельзя кстати. Извлеките тыквенную мякоть и приготовьте из нее суп. Первый вариант — суп с фаршем. Второй вариант подойдет и вегетарианцам.

Хрустящая «Ведьмина шляпа»

Фото: grandkulinar.ru

Если у вас в шкафу стоят несколько открытых пачек сухих завтраков, можно пустить их в дело, приготовив необычный десерт. Конструкция в виде ведьминой шляпы украсит тематический стол и порадует вкусом. Рецепт ЗДЕСЬ.

«Напуганные шпроты»

Фото: korolevnam.ru

Для тех, кто любит попроще – рецепт «Напуганные шпроты». Продукты, которые есть практически в любом холодильнике, за 15 минут превращаются в оригинальную закуску. Пошаговая инструкция ЗДЕСЬ.

Мистические напитки

Фото: ivona.bigmir.net