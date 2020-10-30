«Мясная голова», «Зубы вампира», «Ведьмины пальчики»: меню на Хэллоуин
Если вы решили устроить дома небольшую вечеринку на Хэллоуин, не забудьте и о стилизованных угощениях. Здесь главное — не оригинальный состав блюда, а его оформление. Из самых обычных продуктов, которые есть у каждого в холодильнике, можно соорудить мистический шедевр. Мы прогулялись по просторам интернета и нашли несколько интересных вариантов.
«Мясная голова»
Украшением мистического стола может стать «Мясная голова». Однако, это – не только декоративный элемент. Это еще и полноценный обед из мяса с гарниром. Так что если вы еще не планировали, что приготовить 31 октября, берите на заметку.
«Осьминожки» из сосиски
Если вы не сторонник сладостей и предпочитаете что-то существенное, предлагаем очень простой рецепт закуски, который точно оценят дети. Сосиски в кляре подойдут и для завтрака, и для обеда, и для ужина и, конечно, для праздничного стола.
Фаршированные перцы по-мистически
Даже самые привычные блюда можно оформить по-страшному. Например, фаршированный перец. Не важно, что вы используете в качестве начинки – мясо, рис или овощи. Сделайте на перцах вырезы, чтобы получились мордочки и обычный ужин станет необычным.
«Спагетти-монстр»
Еще один пример того, как самое обычное блюдо может приобрести оригинальную форму благодаря одной лишь фантазии. Если ваш ребенок любит спагетти, подайте ему к столу на самый страшный праздник «Монстра». Рецепт ЗДЕСЬ.
Капкейки «Приведения»
Любителей мистики-сладкоежек можно дивить кексами или капкейками. Готовьте по любимому рецепту и украшайте так, как захочется: летучими мышками, пауками или мармеладными червяками. А ЗДЕСЬ можно найти инструкцию – как сделать капкейки с приведениями из белого шоколада.
Печенье «Ведьмины пальчики»
Такой десерт – зрелище не для слабонервных. Но печенье получается нежным и вкусным. Так что если у вас намечается вечеринка, попробуйте угостить близких «Ведьмиными пальчиками».
«Зубы вампира» из яблок и конфет
Быстрый десерт, который украсит тематический стол со страшилками. Яблоки, джем, маршмеллоу – и больше ничего. Помочь в приготовлении необычного угощения могут и дети. Пошаговый рецепт ЗДЕСЬ.
Тыквенный суп
Для тех, кто готовил большой традиционный светильник из тыквы, этот рецепт как нельзя кстати. Извлеките тыквенную мякоть и приготовьте из нее суп. Первый вариант — суп с фаршем. Второй вариант подойдет и вегетарианцам.
Хрустящая «Ведьмина шляпа»
Если у вас в шкафу стоят несколько открытых пачек сухих завтраков, можно пустить их в дело, приготовив необычный десерт. Конструкция в виде ведьминой шляпы украсит тематический стол и порадует вкусом. Рецепт ЗДЕСЬ.
«Напуганные шпроты»
Для тех, кто любит попроще – рецепт «Напуганные шпроты». Продукты, которые есть практически в любом холодильнике, за 15 минут превращаются в оригинальную закуску. Пошаговая инструкция ЗДЕСЬ.
Мистические напитки
Любой стол будет не полным, если на нем нет напитков. ЗДЕСЬ вы найдете рецепты и способы украшения ужасных коктейлей, киселей, морсов и лимонадов.
А вот еще несколько интересных мастер-классов по приготовлению мистических блюд и сервировке праздничного стола на Хэллоуин. Черпайте идеи и весело проводите время дома в кругу семьи.
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