«Мужик из Сибири»: люди объединились для очистки скал от вандалов в горах Алтая

Медиапроект «Man from Siberia» совместно с эко-проектом «Чистый Алтай» объединили местное население и российских блогеров, чтобы общими усилиями очистить алтайские горы от следов пребывания там вандалов.

В конце августа команда проекта совместно с «Чистым Алтаем» занялась очисткой скал от надписей вандалов на скалах в Горном Алтае. Инициативу поддержали блогеры-миллионники. Например, Елена Летучая, Миа Бойко, Константин Сидорков и другие блогеры федерального проекта TOPblog. Совместно они очистили скалы в районах Еланды, Чемала, Элекмонара и Усть-Муны.

Многие надписи на скалах были датированы 2003-2005-2012 годами. Представители проекта отметили, что чаще всего метки на скалах Горного Алтая оставляли Сибиряки, а именно жители Красноярска, Новосибирска, Омска, Новокузнецка, Кемерово, Томска, Бийска и Барнаула. С каждым годом на Алтай приезжает всё больше туристов, которые не против оставить «память для своих потомков», поэтому руководители социальных проектов договорились, что продолжат масштабные экологические акции, которые нуждаются в помощи общественности.

Помимо этого «Мужик из Сибири» встретился с представителями правительства Республики Алтай. В ходе встречи был поднят вопрос о возможном ужесточении наказания за вандализм на скалах, а также о возведении информационных стендов на въезде в республику.