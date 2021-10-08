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Стиль жизни

Музей истории пожарной охраны в Томске теперь можно посетить онлайн

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Теперь на сайте Всероссийского добровольного пожарного общества для всех желающих доступен тур по музею «Истории пожарной охраны Томской области». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Пожарно-техническая выставка — интерактивный специализированный интернет-портал, который создан при участии МЧС России и поддерживается Всероссийским добровольным пожарным обществом. Он сочетает в себе функции образовательного портала и справочного сервиса, ориентируясь на максимально широкую аудиторию, которая включает как население, так и специалистов в области пожарной безопасности. На портале уже собраны цифровые копии пожарных музеев с разных уголков России и постоянно появляются новые экскурсии.

Областной музей истории пожарной охраны Томской области был открыт 30 апреля 2009 года и располагается в бывшем здании пожарной части № 1 на площади Ленина. Постоянная экспозиция включает в себя старинные документы и фотографии, каски старого и нового образцов, современное обмундирование пожарного. В одном из залов сотрудники музея воссоздали пожарную каланчу, на которой бессменно стоит дозорный. Здесь же можно увидеть и самый старинный пожарный транспорт – конно-бочечный ход. Во втором зале посетители могут ознакомиться с пожарно-техническим вооружением и просмотреть видеоряд на соответствующую тематику.

Автор:  пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области
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