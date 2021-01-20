MuseumSelfie в Томске: фото в студенческой форме XX века, пышном платье и за столом академика Обручева

Например, в этот день в музее истории ТПУ можно увидеть первые зачетки и дипломы студентов вуза, тогда называвшегося ТТИ, а также сделать селфи на фоне экспонатов. Среди них, например, есть макет аппарата «Луна 24», который в 1976 году забирал на Луне образцы грунта, раритетная телевизионная камера КТ-178, уникальный портрет химика Дмитрия Менделеева, который написала его вторая жена Анна Попова с натуры, это один из последних прижизненных портретов ученого.

Отметим, Международный день музейного селфи проходит каждый январь по инициативе европейского проекта Culture Themes. В это время пользователи соцсетей публикуют фото из музеев мира, по желанию рассказывают о них и экспонатах.

«В мемориальном кабинете академиков В.А. Обручева и М.А. Усова у посетителей будет возможность сфотографироваться за столом и в кресле, в котором сидел за работой выдающийся исследователь Сибири и Центральной Азии, автор знаменитых научно-фантастических романов «Земля Санникова» и «Плутония» академик Обручев. Кроме того, можно будет сделать фото на фоне старинной мебели, изготовленной по спецзаказу, с глобусом, на котором еще нет Антарктиды, старинными микроскопом, компасом», — рассказали в пресс-службе ТПУ.





В музей нужно прийти сегодня, 20 января. При себе нужно иметь паспорт и соблюдать масочный режим.





«Всех желающих ждут в музее истории ТПУ (главный корпус, проспект Ленина, 30, аудитория 315) и мемориальном кабинете академиков В.А. Обручева и М.А. Усова (улица Советская, 73, аудитория 208) с 09:00 до 17:00», — уточнили в вузе.





Фото с акции можно опубликовать в любой соцсети с хештегами #MuseumSelfie и #tpumuseum.





Художественный музей также решил поддержать акцию. Всех желающих приглашают в среду, 20 января, с 11 до 18.30 провести фотосессию в «историческом» стиле в фойе музея (переулок Нахановича, 3). Там установили два манекена с нарядами, которые сделала сотрудница музея Галина Канаухова.