«Модный Upgrade»: финал
Прическа, макияж, фотосессия и впечатления участницы бьюти-проекта
Мы подошли к завершающему этапу бьюти-проекта «Модный апгрейд». Готовиться к финальной фотосессии Елена Теплых отправилась в Центр моды и красоты «Подружка невесты», а мы проследили за преображением нашей героини и послушали советы парикмахеров-стилистов и визажистов о том, как выглядеть свежо и модно.
Первая встреча Елены Теплых с мастерами Центра моды и красоты «Подружка невесты» прошла еще до съемок. Потому что прежде, чем делать укладку «на выход», стилисты пришли к выводу, что ей нужно обновить цвет волос и подкорректировать прическу.
– Я давно не хожу в парикмахерскую. Часто сталкивалась с мастерами, которые совсем не слушали мои пожелания. В итоге, из парикмахерской выходила буквально в слезах. Теперь подравниваю волосы, крашусь и мелируюсь дома, – призналась участница проекта. – В последний раз цвет, которым я тонировалась, окрасил не только светлые пряди, в итоге появился слишком желтый оттенок. И это нам нужно было исправить. Мое главное условие было – не делать короткую стрижку. В остальном я доверилась мастеру. Если честно, это был самый волнительный момент в проекте: садясь в кресло, я боялась, что в итоге опять получится что-то не так. Но в этот раз, к счастью, я ошиблась. Все получилось даже лучше, чем можно себе представить.
– Я давно не хожу в парикмахерскую. Часто сталкивалась с мастерами, которые совсем не слушали мои пожелания. В итоге, из парикмахерской выходила буквально в слезах. Теперь подравниваю волосы, крашусь и мелируюсь дома, – призналась участница проекта. – В последний раз цвет, которым я тонировалась, окрасил не только светлые пряди, в итоге появился слишком желтый оттенок. И это нам нужно было исправить. Мое главное условие было – не делать короткую стрижку. В остальном я доверилась мастеру. Если честно, это был самый волнительный момент в проекте: садясь в кресло, я боялась, что в итоге опять получится что-то не так. Но в этот раз, к счастью, я ошиблась. Все получилось даже лучше, чем можно себе представить.
– Помимо желтого оттенка, волосы у Лены были сильно повреждены, – рассказывает парикмахер Центра красоты Алена Шуликова. – Мы немного убрали длину и сделали уход для светлых волос на профессиональной французской косметике. Затем – микромелирование и тонирование, которое не поднимает натуральную базу, то есть в дальнейшем основной цвет волос не будет желтеть.
Дома очень сложно достичь красивого блонда, считает Алена Шуликова. Во-первых, вы должны верно определить свой оттенок среди десятков вариаций, во-вторых, грамотно подобрать средства и в-третьих, правильно ими воспользоваться. Чтобы не ставить на себе экспериментов, лучше обратиться к специалисту. Да, блонд – это дорого. Потому что профессиональные мастера используют только качественные средства, чтобы не повредить волосы. А дома нужно постоянно поддерживать результат с помощью масок, кондиционеров и шампуней для блондинок. Выбрать то, что нужно вам, также поможет ваш мастер-парикмахер.
И вот, настал момент финального преображения. Сегодня Елене Теплых предстоит подвести итоги нескольких недель проекта и пойти на фотосессию. Чтобы выглядеть на все сто, в первую очередь, она отправилась к парикмахеру-стилисту Центра моды и красоты «Подружка невесты» Надежде Соболевой.
И вот, настал момент финального преображения. Сегодня Елене Теплых предстоит подвести итоги нескольких недель проекта и пойти на фотосессию. Чтобы выглядеть на все сто, в первую очередь, она отправилась к парикмахеру-стилисту Центра моды и красоты «Подружка невесты» Надежде Соболевой.
— Идеальной прической сегодня считается та, глядя на которую создается впечатление, что человек сделал ее себе сам, — поясняет Надежда Соболева. — Елене мы решили сделать легкий небрежный пучок. Чтобы он выглядел естественно, нам нужно подчеркнуть текстуру природной волны и добавить объема. Никаких начесов. Если волосы плотные, достаточно их правильно помыть. Если же волос тонкий, как у Лены, мы создаем на его поверхности шероховатости с помощью щипцов-гофре. Также для этой цели можно использовать сухой шампунь. Благодаря этим шероховатостям мы получаем пространство между слоями волос, а с ним — объем и воздушность. В итоге получаем универсальную укладку. С такой можно и на работу пойти, и на свидание, и в ЗАГС. При этом смотрится прическа очень естественно.
Естественность и натуральность сегодня в моде, рассказывает Надежда. Каждый выбирает тренды, отталкиваясь от своих данных. Например, если у вас волнистый волос, не нужно его выпрямлять, лучше подчеркните свой натуральный завиток с помощью стайлингов (средства, которые фиксируют и помогают создать объем) и стайлеров (плойки, утюжки, щипцы-гофре). И тех, и других сегодня большой выбор.
Следующий этап – макияж. Сначала небольшая беседа. Визажист Наталья Казанцева посоветовала Елене выбрать более увлажняющий уход, потому что увлажненная сияющая кожа — свидетельство здоровья и красоты. Молодость и естественное сияние всегда в тренде. И сейчас много средств, которые позволяют этого достичь.
Следующий этап – макияж. Сначала небольшая беседа. Визажист Наталья Казанцева посоветовала Елене выбрать более увлажняющий уход, потому что увлажненная сияющая кожа — свидетельство здоровья и красоты. Молодость и естественное сияние всегда в тренде. И сейчас много средств, которые позволяют этого достичь.
— Лена у нас типичная девушка-весна с прозрачными светлыми тонами, — комментирует визажист-стилист Центра моды и красоты «Подружка невесты» Наталья Казанцева. — Ей нужен легкий воздушный макияж, который просто подчеркнет прозрачность и глубину ее красивых глаз. Поэтому выбрали нежные бежевые, розовые оттенки и немного серого — для глубины. А свежесть нам придает румянец и небольшая коррекция кожи.
— Я не часто крашусь, в основном, только ресницы, — рассказывает участница проекта «Модный апгрейд». — Тональный крем и пудру не люблю за то, что их видно на лице. К тому же, у меня очень чувствительная кожа. После косметических средств обычно появляются высыпания и покраснения. Поэтому практически не крашусь. У визажиста никогда не была. Это мой первый визит.
— Я не часто крашусь, в основном, только ресницы, — рассказывает участница проекта «Модный апгрейд». — Тональный крем и пудру не люблю за то, что их видно на лице. К тому же, у меня очень чувствительная кожа. После косметических средств обычно появляются высыпания и покраснения. Поэтому практически не крашусь. У визажиста никогда не была. Это мой первый визит.
Участнице бьюти-проекта ТВ2 предстоит фотосессия на улице. Если для студийного света макияж делается более насыщенным и плотным, то для уличных съемок важны другие параметры: легкость, прозрачность и акцент на достоинствах лица.
— Как Лене быстро сделать себя красивой и эффектной: чтобы скорректировать небольшие проблемы с кожей или недочеты под глазами подойдет легкий тональный крем или консилер. Обязательно — тушь и небольшой корректирующий макияж бровей, чтобы сделать их чуть шире, потому что лоб достаточно высокий и форма лица позволяет. Глаза можно подчеркнуть акцентом во внешних уголках. Света и открытости взгляду придаст легкое сияние во внутреннем уголке.
— Как Лене быстро сделать себя красивой и эффектной: чтобы скорректировать небольшие проблемы с кожей или недочеты под глазами подойдет легкий тональный крем или консилер. Обязательно — тушь и небольшой корректирующий макияж бровей, чтобы сделать их чуть шире, потому что лоб достаточно высокий и форма лица позволяет. Глаза можно подчеркнуть акцентом во внешних уголках. Света и открытости взгляду придаст легкое сияние во внутреннем уголке.
Образ готов. Глаза у Елены блестят, она с восторгом смотрит в зеркало и признается, что никогда не ощущала себя такой красивой. Как тут удержаться от примерки нарядов.
— Если честно, я вообще не ожидала, что попаду в проект, — признается Елена Теплых. — Просто увидела, что идет конкурс, отправила заявку, решила рискнуть. А мне позвонили и сказали, что я прошла. И очень этому рада. Рада всему, что со мной произошло: походам к косметологу и психологу, встречам со стилистами и визажистами. Многое было в первый раз в жизни. Это такая встряска, приключение.
— Я стала чувствовать себя намного уверенней, отвлеклась от домашних забот, начала понимать, что надо больше времени уделять себе, посещать культурные места, отдыхать по-разному, — подводит личные итоги героиня бьюти-проекта. — Когда я увидела себя в зеркале с профессиональным макияжем, я обалдела. Другого слова не могу подобрать. Теперь стараюсь быть такой, какой вы меня сделали — красивой и женственной. Проект показал мне, что я на самом деле могу быть такой. В общем, слов нет. Спасибо вам большое. Если бы предложили еще раз принять участие – согласилась бы не раздумывая.
В качестве подарка участнице «Модного апгрейда» – фотосессия в нарядах от магазина «Модница». Один из образов, который больше всех понравился Елене, директор магазина Алена Забелкина и ТВ2 преподнесли ей в подарок. Но все же больше всего нам хотелось подарить Лене хорошее настроение, научить ее чаще думать о себе и прислушиваться к своим ощущениям. Надеемся, это получилось.
Из маленьких личных достижений, которые произошли во время проекта: Елена пару раз приехала на съемки на маршрутке, а не на такси, как это было последние годы. Желаем ей и дальше маленькими, но уверенными шагами двигаться вперед к своим целям.
Из маленьких личных достижений, которые произошли во время проекта: Елена пару раз приехала на съемки на маршрутке, а не на такси, как это было последние годы. Желаем ей и дальше маленькими, но уверенными шагами двигаться вперед к своим целям.
Партнерский материал.
Июль 2021 год.
Июль 2021 год.