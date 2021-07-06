«Модный Upgrade»: финал

— Идеальной прической сегодня считается та, глядя на которую создается впечатление, что человек сделал ее себе сам, — поясняет Надежда Соболева. — Елене мы решили сделать легкий небрежный пучок. Чтобы он выглядел естественно, нам нужно подчеркнуть текстуру природной волны и добавить объема. Никаких начесов. Если волосы плотные, достаточно их правильно помыть. Если же волос тонкий, как у Лены, мы создаем на его поверхности шероховатости с помощью щипцов-гофре. Также для этой цели можно использовать сухой шампунь. Благодаря этим шероховатостям мы получаем пространство между слоями волос, а с ним — объем и воздушность. В итоге получаем универсальную укладку. С такой можно и на работу пойти, и на свидание, и в ЗАГС. При этом смотрится прическа очень естественно.

