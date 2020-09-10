Модные цвета в интерьере. Руководство по обновлению

Стиль жизни

Словосочетание «базовый гардероб» подходит не только к одежде, но и к интерьеру. Если посчитать, то площадь стен по величине занимает самую большую долю пространства, поэтому, выбор обоев, по сути, и есть выбор базового гардероба вашей квартиры. Он дает направление, от которого вы отталкиваетесь, дополняя жилое пространство аксессуарами и мебелью в соответствии с задуманным стилем.

Фото: pxhere.com

Специалисты магазина «ОбоиНА» готовы дать несколько простых и эффективных рекомендаций для организации цвета в пространстве. Рассмотрим самые частые ситуации при выборе обоев:

1. Когда в квартире есть мебель и напольное покрытие 2. Пока ничего нет, свежий ремонт 3. В доме готовое напольное покрытие, мебели нет или есть только диван.

Алгоритм действий и совет от «Обоины» в ситуации №1: «Есть мебель и напольное покрытие - нужны обои»

Определяем вес или долю цвета мебели в общем пространстве интерьера:

На фото в прихожей есть шкаф-купе темно-коричневого цвета и напольное покрытие в бежевых тонах. В общем объеме стены занимают довольно большую долю, они открыты и способны цветом либо подчеркнуть стиль, либо испортить все.

Определяем цвет обоев. Заходим в любой поисковик (Яндекс или Google) набираем «сочетание цветов». Получаем палитру сочетания цветов с примерами. Выбираем те оттенки, которые уже есть в интерьере. Остальные распределяем на цвет обоев и аксессуаров. Показываем на примере нашей картинки: в интерьере есть коричневая мебель и бежевое напольное покрытие. Мы сделали цветовое распределение:

Цветов в палетках ограниченное количество. Можно применять и близкие к ним оттенки, найти их поможет методика Иттена.

Определяем, какой стиль мы хотим и идем в «Обоину». Консультанты-дизайнеры помогут с выбором обоев. Для того, чтобы составить полное представление, можете захватить фотографии помещения.

Важно: если вы определились с цветовой палитрой, старайтесь не выходить за ее рамки. Включение других цветов создаст хаос.

Алгоритм действий и совет от «Обоины» в ситуации №2: «Ничего нет, свежий ремонт»

Вдохновиться и почерпнуть идеи оформления интерьера можно из интернета. Много интересных решений, например, можно найти здесь. И лучше всего начинать со своего внутреннего «хочу»: чтобы пол был красным, потолок желтым и так далее. Только потом рассматривать варианты обоев, понимая, что они будут занимать большую часть пространства интерьера. Кстати, функционал этого пространства тоже лучше продумать заранее.

Далее вступает в силу сочетание цветов, в котором нет ограничений в виде мебели и всего остального. Есть только чистый лист и вы —художник декоратор. Информацию о сочетании цветов вы найдете выше, в алгоритме №1.

Просматривая примеры интерьерных решений вы, скорее всего, уже отметили для себя то стилистическое оформление, которое ближе по духу. Осталось прийти в «Обоину» за обоями и бесплатными рекомендациями от консультантов-дизайнеров, — если нужно. Эта сеть магазинов знакома томичам и северчанам довольно необычным, стильным ассортиментом и низкими ценами.

Алгоритм действий и совет от «Обоины» в ситуации №3: «Есть напольное покрытие, мебели нет, или есть один диван»

Первый вопрос, который задают консультанты-дизайнеры «Обоины» клиенту: какого цвета напольное покрытие и диван. Затем выясняют: как расположены окна в соответствии со сторонами света, есть ли дома дети или животные. И уже на основе полученной информации делают предложение по цвету и фактуре обоев.

Если вы предпочитаете делать выбор самостоятельно, то нужна подготовка в определении цветовой палитры интерьера. Как в алгоритме №1 смотрим сочетания в интернете. В предложенных таблицах, ищем цвета напольного покрытия и дивана. К примеру, у нас базовый интерьер такой:

Выбираем палитру сочетания цветов на которой мы уже отметили оттенок дивана и напольного покрытия:

Выбираем цвет обоев. Цветом обоев может быть любой, из оставшихся четырех. Мы покажем вам два.

Первый:

Второй:

В выбранной палитре остались три «свободных» цвета. Их нужно распределить на будущие аксессуары: шторы, люстра, постеры, подушки для дивана, вазы, цветочные горшки и так далее.

В результате всех действий в рамках выбранной палитры у вас получится вот такой стильный букет цветов.

Надеемся, вам пригодятся эти небольшие рекомендации для создания своего стильного дизайнерского пространства. Пока за окном листопад, в «Обоине» — ЦЕНОПАД на обои для кухни или коридора в сентябре. Если вы покупаете обои для кухни ИЛИ коридора — скидка 10%, если берете обои для кухни И коридора – 15%. Тем самым, стоимость метровых виниловых антивандальных обоев «падает» до 500-800 рублей.

Как получить скидку? Достаточно сказать, что вы прочитали эту статью на ТВ2.

Не ограничивайте себя бежевыми или серыми гаммами. Будьте смелее. Ведь современные обои клеятся легко. А с ценами от «Обоины», их можно менять хоть каждый месяц.

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