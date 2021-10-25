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Стиль жизни

Мистические мотивы и прогулка по подземелью: в Томске пройдет благотворительная выставка-продажа

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4 ноября в Томске откроется благотворительная выставка-продажа «По ту сторону мистики». Все вырученные средства пойдут на помощь частному приюту для кошек «Мягкие лапки». Проходить выставка будет в Центре татарской культуры по адресу: ул. Максима Горького, 35 до 4 декабря.

Церемония открытия – 4 ноября с 12:00 до 17:00 часов. Гостей ждет мистическая атмосфера, интересные экспонаты и прогулка по подземелью.

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Посетители смогут посмотреть картины томских художников, флористические композиции, коллекцию валяных игрушек, свечи ручной работы и фотографии, сделанные в креативном пространстве «Тайный Томск». Большинство экспонатов можно будет купить. 

В программе открытия примут участие солисты Томской филармонии и творческие коллективы Центра татарской культуры. Желающие смогут принять участие в мастер-классе по рисованию и посмотреть показательное выступление по рубке шашкой.

Также в день открытия гости выставки смогут прогуляться с гидом по подземелью знаменитого дома купца Карима Хамитова, одного из самых авторитетных и богатых жителей Томска конца XIX - начала XX веков. Экскурсия в подземелье будет стоить 200 рублей. Начнется около 14:00.

Автор:  работа с выставки "По ту сторону мистики"

Если вы тоже – человек творческий и хотите принять участие в благотворительном мероприятии, выставив свои работы, звоните организатору Ларисе Прохоровой по телефону 8-913-861-67-97. На выставку принимаются работы, выполненные в любом жанре и на любую тему.

– 4 ноября мне исполняется 55 лет. Свой юбилей я решила отметить не застольем, а организацией благотворительной выставки. Друзьям и знакомым говорю, что не нужно тратиться на букеты. Лучше эту сумму отдать в пользу питомцев, которые живут в приюте «Мягкие лапки». Помещение еще не готово к зиме, его нужно срочно утеплять, ведь морозы уже скоро. Буду рада, если неравнодушные томичи присоединятся к этой доброй инициативе. На выставке будет стоять куб для сбора.
Лариса Прохорова, организатор выставки и зооволонтер

Весь месяц в зале выставки будет лежать альбом с фотографиями бездомных кошек и собак, которые живут в частных приютах Томска в ожидании своего хозяина. Если вы ищете питомца и верного друга – приходите в Центр татарской культуры до 4 декабря. Вход на выставку свободный.

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