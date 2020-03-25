Чем отличается изотонический раствор от гипертонического? Какой из них нужно использовать для промывания носа ребенку?

Изотонические растворы также называют физиологическими, помимо воды, они содержат в себе ровно то же количество солей, что и естественные жидкости организма. Гипертонические растворы — с повышенным содержанием солей. Для промывания носа подходят оба варианта. Все зависит от того, какие цели преследует процедура. Если с гигиенической целью (увлажнение, очищение от слизи и корочек) или в качестве подготовки слизистой перед применением лекарственных средств для носа, то более подходят изотонические растворы. Гипертонические же используют чаще для промывания при заболеваниях полости носа, облегчая их течение.