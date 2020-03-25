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25 марта,
2020
8 мифов о промывании носа
С началом эпидсезона большинство людей начинают активно промывать нос. Практически у каждого дома есть для этого средство, особенно если там ребенок. Тот ли препарат вы используете? Уверены, что правильно промываете нос себе и малышу? Знаете, что если делать это неверно, можно вызвать отит и другие заболевания? С простой, на первый взгляд, процедурой связано много заблуждений.
Развеет их и даст полезные советы врач-эксперт, доцент кафедры оториноларингологии СибГМУ, кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей категории центра инновационной оториноларингологии «ЛОР клиника» Наталия Щербик.
Оксолиновая мазь лучше защищает от вирусов, чем промывание носа солевым раствором
Не могу ответить однозначно. С одной стороны, она цепляет на себя вирусы и бактерии, задерживает и не пропускает их дальше на слизистые ВДП. С другой — собирает эти же самые вирусы и бактерии, что создает предпосылки для их размножения. Поэтому рекомендуется периодически старую мазь промывать солевым раствором.
Промывать нос солевым раствором можно всем
Да, это так. Особенно в зимнее время: воздух в помещениях пересушен за счет работы радиаторов и отопительных приборов. А при процедуре увлажняется слизистая оболочка носа. Это не дает ей истончаться под действием сухого воздуха. Промывание сдерживает развитие воспаления в полости носа, уменьшает отечность и облегчает дыхание при ОРВИ. Также промывание носа уменьшает симптомы аллергического ринита. Например, при сезонной аллергии на пыльцу растений, поскольку вымывает из носа частицы-аллергены. Снижает риск вирусных и бактериальных заболеваний. А если у человека ОРВИ с насморком, то промывание показано, если он хочет побыстрее выздороветь. Промывание носа проводят для размягчения корочек из засохшей слизи в носу и их удаления.
Противопоказаний к промыванию носа солевым раствором нет
Противопоказания есть.
Бывают случаи, когда промывание как минимум бесполезно, как максимум — вредно.

Промывание носа противопоказано, когда:

— имеет место резкая заложенность носа, такая, что человек совсем не может им дышать. Попытавшись «пробить» заложенность струей воды с большим напором, вы можете вместе с жидкостью занести возбудителя заболевания в среднее ухо
— имеется искривление перегородки, в этом случае раствор для промывания может задержаться в носовых ходах и стать питательной средой для размножения бактерий
— в полости носа есть есть полипы — доброкачественные образования на слизистой оболочке носа
— имеют место частые носовые кровотечения
— есть отит или предрасположенность к воспалению среднего уха

Кроме того, нельзя промывать нос непосредственно перед выходом на холодный воздух.
«Аквалор», «Аквамарис» и другие аптечные средства ничем не отличаются от обычного физраствора
«Аквалор», «Аквамарис», «Маример» и другие аптечные средства – готовые растворы. И это очень удобно. Можно закапывать в нос простой физиологический раствор — раствор хлорида натрия 0,9%. Можно приготовить солевой раствор самостоятельно. «Аквалор», «Аквамарис» и прочие отличаются от самостоятельно приготовленных солевых растворов наличием в составе микроэлементов: магния, калия, селена, йода и прочих. Они обеспечивают полноценное питание слизистой, увеличивают лечебный эффект от других средств для носа, применяемых после промывания. А также имеют оптимальный безопасный напор струи.
Чем отличается изотонический раствор от гипертонического? Какой из них нужно использовать для промывания носа ребенку?
Изотонические растворы также называют физиологическими, помимо воды, они содержат в себе ровно то же количество солей, что и естественные жидкости организма. Гипертонические растворы — с повышенным содержанием солей. Для промывания носа подходят оба варианта. Все зависит от того, какие цели преследует процедура. Если с гигиенической целью (увлажнение, очищение от слизи и корочек) или в качестве подготовки слизистой перед применением лекарственных средств для носа, то более подходят изотонические растворы. Гипертонические же используют чаще для промывания при заболеваниях полости носа, облегчая их течение.
Детям разных возрастов нос нужно промывать одинаково
Процедуру промывания носа проводят даже для грудных детей с первого дня жизни. Важно правильно выбрать метод промывания. Неправильные действия могут вызвать отит и травмировать слизистую оболочку полости носа.

Существуют разные методики промывания носа. Наиболее часто используется метод орошения – к ноздре подносится баллон, из которого равномерно распыляется активное вещество (обычно это хлорид натрия или готовые аптечные спреи – «Аквалор», «Ринолайф» и другие). Аспирация — способ используется для грудных детей, которые не умеют сморкаться. Ребенку при помощи спрея или шприца заливается в нос лечебный препарат, слизь отсасывается грушей или специальным прибором — аспиратором. Назальный душ – в домашних условиях проводится с помощью специальной кружки или груши, а в условиях медицинского учреждениях при помощи оливы, которая устанавливается в преддверие носа, шланга и контейнера с раствором. Внутриносовое перемещение по Проетцу, в простонародье называется «кукушка», проводится только по показаниям и специально обученными специалистами.

Если промывание необходимо с лечебной целью, то его применяют только по назначению врача, также врач определяет и методику промывания для каждого конкретного пациента индивидуально.

Поэтому стоит читать надписи на упаковке средств для промывания носа, а перед применением внимательно изучить инструкцию, а лучше использовать те растворы, которые порекомендует врач.
После промывания носа нужно хорошо высморкаться
Да. Но делать это нужно правильно. Поэтому даже если ваш малыш в четыре-пять лет умеет сморкаться сам, родителям лучше контролировать этот процесс и каждый раз повторять правила сморкания. Детям до трех лет рассказывать об этом бесполезно, поэтому до этого возраста малышам при насморке просто промывают носовые проходы.

Правила сморкания:

— Сморкание выполняется каждой ноздри поочередно. При необходимости перед сморканием можно промыть носовые ходы специальными аптечными солевыми растворами или физраствором.
— Высмаркиваться лучше в платки, причем одноразовые (оптимальный вариант – влажные салфетки).
— Не рекомендуется высмаркиваться сразу после пробуждения. Стоит подождать хотя бы 10 минут, пока скопления слизи не переместятся в носовую полость под действием силы тяжести после принятия вертикального положения. Это позволит при наименьших усилиях вывести максимальное количество выделений, скопившихся за ночь.
— Нельзя сморкаться сильно! Это может способствовать проталкиванию слизи в околоносовые пазухи и вызвать синуситы. При интенсивном сморкании в них могут образовываться разрывы и локальные повреждения сосудов слизистой носа, что может сопровождаться носовыми кровотечениями.
Насморк у ребенка — это нормальное явление. Сопли могут бежать месяц и больше. В этом нет ничего страшного
Нет, это не так. Причин затяжного насморка много: запыленный или сухой воздух, аденоиды, искривление перегородки носа, инородное тело носа, инфекционный или аллергический ринит, не получившие надлежащего лечения, и другие. Определить причину и назначить адекватное лечение может только врач. Поэтому, если насморк у вашего ребенка длится больше месяца, запишитесь на прием к специалисту.
Не занимайтесь самолечением и тем более не пытайтесь сами лечить детей. При любом заболевании необходима консультация специалиста.

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25 марта 2020
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