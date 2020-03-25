Детям разных возрастов нос нужно промывать одинаково
Процедуру промывания носа проводят даже для грудных детей с первого дня жизни. Важно правильно выбрать метод промывания. Неправильные действия могут вызвать отит и травмировать слизистую оболочку полости носа.
Существуют разные методики промывания носа. Наиболее часто используется метод орошения – к ноздре подносится баллон, из которого равномерно распыляется активное вещество (обычно это хлорид натрия или готовые аптечные спреи – «Аквалор», «Ринолайф» и другие). Аспирация — способ используется для грудных детей, которые не умеют сморкаться. Ребенку при помощи спрея или шприца заливается в нос лечебный препарат, слизь отсасывается грушей или специальным прибором — аспиратором. Назальный душ – в домашних условиях проводится с помощью специальной кружки или груши, а в условиях медицинского учреждениях при помощи оливы, которая устанавливается в преддверие носа, шланга и контейнера с раствором. Внутриносовое перемещение по Проетцу, в простонародье называется «кукушка», проводится только по показаниям и специально обученными специалистами.
Если промывание необходимо с лечебной целью, то его применяют только по назначению врача, также врач определяет и методику промывания для каждого конкретного пациента индивидуально.
Поэтому стоит читать надписи на упаковке средств для промывания носа, а перед применением внимательно изучить инструкцию, а лучше использовать те растворы, которые порекомендует врач.