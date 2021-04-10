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10 апреля,
2021
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Майор полиции из Томска выступил в шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ

ТВ2
ТВ2
30 минут назад

39-летний уроженец Томска и майор полиции Виктор Никитин стал участником нового выпуска шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ. 

Виктор Никитин
Виктор Никитин

В новом выпуске капитанами команд стали Баста и Пелагея, а помогали им проверять свою музыкальную интуицию Гарик Харламов, Марина Федункив, Алексей Щербаков и Демис Карибидис.


Виктор Никитин майор полиции в отставке, и сейчас у него наконец-то появилось время на занятия творчеством.


Экс-полицейский настолько впечатлил членов жюри, что те попросили показать ещё и подробное видео про него. Тем самым команда Басты узнала, что Виктор начал играть на гитаре в 12 лет и всегда мечтал спеть на сцене ТНТ. После этого сомнений в том, что он – настоящий вокалист, у звёзд не осталось, и майор полиции Никитин вышел на сцену с песней группы «Нэнси» «Дым сигарет с ментолом».


«Я майор полиции, но сейчас на пенсии, поэтому полностью посвящаю себя творчеству. Занимаюсь актёрской деятельностью, работаю в театре, снимаюсь в кино. А ещё я ветеран труда и боевых действий. Но спеть на сцене ТНТ для меня всегда  было мечтой, ведь это мой любимый развлекательный канал, обожаю его звёзд. В жюри очень понравились Пелагея и Марина Федункив», – признался Виктор.


Новый выпуск шоу «Музыкальная интуиция» выйдет в эфир в субботу 10 апреля в 20:00. 


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