Мастер миниатюры из Новосибирска изготовил наперсток, помещающийся в игольном ушке

Год начинается с новых мелочей. По заказу Ольги Малышкиной, коллекционера и создательницы Новоуральского музея наперстка мне удалось изготовить самый маленький наперсток в мире, — написал на своей личной странице Владимир Анискин. — Наперсток внесли в книгу рекордов России. Диплом уже в пути. К сожалению, в книге рекордов Гиннесса нет позиции "самый маленький наперсток".

Владимир Анискин родился и вырос в Новосибирские. Учился в НГТУ на факультете летательных аппаратов, работает в Институте теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН в должности старшего научного сотрудника, доктор физико-математических наук. Научная деятельность Анискина сосредоточена на исследовании микротечений, разработке и использованию микродатчиков для аэродинамики и других областей наук. Микроминиатюрой ученый занимается с 1998 года.



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