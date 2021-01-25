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25 января,
2021
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Мастер миниатюры из Новосибирска изготовил наперсток, помещающийся в игольном ушке

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Новосибирский мастер микроминиатюры Владимир Анискин изготовил наперсток, помещающийся в игольном ушке. Книга рекордов России зафиксировала изделие как самый маленький наперсток в мире.

Мастер миниатюры из Новосибирска изготовил наперсток, помещающийся в игольном ушке
Фото: Владимир Анискин

Год начинается с новых мелочей. По заказу Ольги Малышкиной, коллекционера и создательницы Новоуральского музея наперстка мне удалось изготовить самый маленький наперсток в мире, — написал на своей личной странице Владимир Анискин. — Наперсток внесли в книгу рекордов России. Диплом уже в пути. К сожалению, в книге рекордов Гиннесса нет позиции "самый маленький наперсток". 

Мастер добавил, что наперсток выполнен из золота, а его высота — 0, 764 мм. Размер изделия определил Новосибирский Центр стандартизации, метрологии и сертификации. 

Мастер миниатюры из Новосибирска изготовил наперсток, помещающийся в игольном ушке

Владимир Анискин родился и вырос в Новосибирские. Учился в НГТУ на факультете летательных аппаратов, работает в Институте теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН в должности старшего научного сотрудника, доктор физико-математических наук. Научная деятельность Анискина сосредоточена на исследовании микротечений, разработке и использованию микродатчиков для аэродинамики и других областей наук. Микроминиатюрой ученый занимается с 1998 года.

Рассказываем об интересном. ПОДДЕРЖИ ТВ2!

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