Вот уж не думали нынешние модники и модницы, что когда-то им доведется читать текст с таким подзаголовком. Одинаковые маски уже целый год вгоняют в депрессию. А люди изобретательные прилагают усилия к тому, чтобы внести хоть толику привлекательности в то, что, по идее, привлекательным быть не призвано. Не будем обсуждать народные промыслы а-ля "маска из носка" или "маска из плавок". Отметим лишь, что любая вещь, вторичная по своему происхождению и очевидно выдающая источник материала, вносит комичность в ваш образ. Если у вас такой задачи нет, лучше потратить не время на изготовление, а немного (или много, в зависимости от ваших амбиций) денег на приобретение уже готовой маски у опытного производителя.