Для начала оговоримся, что мы обсуждаем фасоны тканевых масок - это тип многоразового средства индивидуальной защиты наряду с медицинскими масками, респираторами и масками с клапанами. Как показали исследования ученых Кембриджского университета
, маска из ткани способна задерживать 50-80 % патогенных микробов
. Наименьшей степенью защиты характеризуется шелк, наибольшей - плотная хлопчатобумажная ткань.
К тканевым относятся и неопреновые маски с фильтрующими элементами. Производители сообщают, что по эффективности такие маски не уступают медицинским, хотя и последние оцениваются экспертами по-разному. В отличие от медицинских масок, фильтрующий элемент неопреновых масок используется повторно и подвергается стирке, так что логично со временем ожидать снижения степени защиты такой маски.