Добрые новости
06 февраля,
2021
Маска: необходимость
или модный аксессуар?
Модная экспертиза масок для лица
Маргарита Некратова
фэшн-обозреватель ТВ2
Сначала они вызывали протест, потом уныние. Модные каналы и сайты писали о них, как о фэшн-кошмаре. Скоро исполнится год всеобщей обязанности - в публичных местах носить на лице кусочек материи. Он препятствует разносу вредоносных бацилл и скрывает от окружающих нижнюю половину лица. Улыбки, накрашенные губы, холеные усы и бородки, - все это теперь достояние виртуальной реальности, украшающее странички в наших соцсетях. Маски налицо. Можно ли оставаться в них стильным? Давайте разберемся на модной экспертизе ТВ2.
Когда-то масочный режим обязательно отменят. Именно этого ждут уже много месяцев те, кто до сих пор не обзавелся многоразовой защитной маской для лица и пользуется одноразовыми - из аптеки или супермаркета. У них есть набившие оскомину ограничения: нельзя носить подолгу (хотя многие носят) и уж тем более стирать. С точки зрения моды, такая маска - уродство. Органично она вписывается лишь в профессиональные образы медицинских работников в соответствующей униформе. Главная проблема с одноразовыми масками не очевидна: они увеличивают количество мусора на планете. На конференции ООН по торговле и развитию были озвучены пугающие цифры - продажи одноразовых масок в 2020 году составили 166 миллиардов долларов по сравнению с примерно 800 миллионами в 2019 году. Поэтому о многоразовых масках стоит задуматься в первую очередь из-за глобального загрязнения пластиком, а уже во вторую - из-за своих представлений о прекрасном.
Маски в мужской коллекции 2021 японского бренда Йодзи Ямамото. Фото: https://theshopyohjiyamamoto.com.
Как откликнулась на пандемию индустрия моды
Нужно отдать модным домам должное: их руководство быстро сориентировалось в угрожающей банкротcтвом обстановке, и уже весной мир увидел первые многоразовые защитные маски от люксовых марок, а к лету аутфитами в дизайнерских масках Dior, Dolce & Gabbana, Phillipe Plein, Off-White начали щеголять селебрити. Сейчас свои маски выпускают все, кому не лень: масс-маркет концерны, локальные бренды, хэндмейд умельцы.
Ахроматичные маски украинского дизайнера Юлии Перекрёстовой. Фото: @juliyakros_official.
Тон носить маски на ответственные мероприятия задали первые лица государств и подхватили звезды красных дорожек. Необходимость бывать на публике в маске быстро породила и попытки адаптировать этот предмет к наряду "на выход". Например, подбирать маски в цвет верхней одежды или платья.
Королева Великобритании Елизавета II на Дне Памяти 2020 (слева), президент Словакии Зузана Чапутова. Фото: www.royal.uk, www.reuters.com.
Звезды шоу-бизнеса превратили маску из обременительной защиты в роскошный аксессуар. Так поступила, к примеру, главная скандалистка мировой поп-музыки Леди Гага на церемонии вручения премии MTV.
Фото: www.teenvogue.com.
Наконец, до масок дошли руки и у художников. Тому пример - коллаборация заслуженного художника РФ Никаса Сафронова с Mettle. Маски с нанесенными на них фрагментами известных работ Никаса можно купить в интернет-магазинах за цену в пределах тысячи рублей. В качестве описания к ним приводится необычное Я-сообщение от автора изображений:

"Мне, как художнику, важно разнообразие мира, красота и яркая индивидуальность окружающих меня людей. И сейчас мне особенно грустно от блеклых лиц, тоскливо скрытых под одинаковыми однотонными масками. Поэтому я решил раскрасить наш карантинный мир яркими красками... Сейчас нам с вами как никогда нужны позитив, красота и улыбки в глазах. Потому что только позитивные эмоции рождают вибрации души, несущие в мир волны добра и любви, которые потом как эхо сторицей возвращаются к нам".
Фото: nikas.ru.
Фасоны многоразовых масок
Вот уж не думали нынешние модники и модницы, что когда-то им доведется читать текст с таким подзаголовком. Одинаковые маски уже целый год вгоняют в депрессию. А люди изобретательные прилагают усилия к тому, чтобы внести хоть толику привлекательности в то, что, по идее, привлекательным быть не призвано. Не будем обсуждать народные промыслы а-ля "маска из носка" или "маска из плавок". Отметим лишь, что любая вещь, вторичная по своему происхождению и очевидно выдающая источник материала, вносит комичность в ваш образ. Если у вас такой задачи нет, лучше потратить не время на изготовление, а немного (или много, в зависимости от ваших амбиций) денег на приобретение уже готовой маски у опытного производителя.
В Маске Burberry использована геометрия крупного принта для того, чтобы привлечь внимание к взгляду. Часть линий продолжает очертания носа, акцент из их пересечения находится в области рта. Это хороший пример того, как дизайнерам удалось избежать впечатления пустого пятна на лице.
Фото: us.burberry.com
Для начала оговоримся, что мы обсуждаем фасоны тканевых масок - это тип многоразового средства индивидуальной защиты наряду с медицинскими масками, респираторами и масками с клапанами. Как показали исследования ученых Кембриджского университета, маска из ткани способна задерживать 50-80 % патогенных микробов. Наименьшей степенью защиты характеризуется шелк, наибольшей - плотная хлопчатобумажная ткань. К тканевым относятся и неопреновые маски с фильтрующими элементами. Производители сообщают, что по эффективности такие маски не уступают медицинским, хотя и последние оцениваются экспертами по-разному. В отличие от медицинских масок, фильтрующий элемент неопреновых масок используется повторно и подвергается стирке, так что логично со временем ожидать снижения степени защиты такой маски.
Другой подход к использованию принта в маске. Яркая расцветка символизирует праздник, а банты, которыми крепится маска, усиливают это впечатление.
Фото: @collinastrada.
Самые распространенный фасон маски - маска со складками. Они формируются определенным образом, чтобы вмещать нос и подбородок практически любого размера. Простота изготовления и универсальный размер и есть главные преимущества такой маски. Ее можно смело заказывать в интернет-магазине без страха, что она не подойдет. Единственным ограничивающим элементом остаются резинки для ушей. Иногда, видимо для большей надежности, а, может, и для экономии материала, их делают чересчур короткими.
Примеры масок со складками. Маска слева оснащена декоративной цепочкой, которая едва успела стать трендом для солнечных очков, а теперь делает ношение маски чуть более удобным. Перед стиркой цепочка отстегивается, после - надевается снова. Фото: nymag.com , etsy.com.
Другой популярный фасон - маска-намордник. Это обычно сшитое из двух половин изделие, внутренняя сторона которого довольно плотно прилегает к лицу. Соответственно, такие маски производятся разных размеров, чаще в S-M-L) сетке, и при выборе нужно ориентироваться на индивидуальные черты лица будущего владельца. Их дизайн варьирует по степени закрытости скул и переносицы, а также форме краев. В некоторых моделях для более плотного прилегания к лицу есть специальные фиксаторы краев маски для обеспечения лучшей защиты. При покупке нужно внимательно читать отзывы. Часто там пишут, насколько душно находиться в маске и как садятся разные размеры.
Маски-намордники. Фото: @fashionmasks.ru, etsy.com.
Менее очевидный, но куда более многофункциональный вариант средства защиты - это маска-бандана. Прелесть ее в том, что она как будто не совсем про пандемию. Скорее, про стремление к анонимности. Причем от расцветки платка, закрывающего лицо, зависит ее оттенок скрытности: спокойные неяркие расцветки отсылают к восточной культуре ("Гюльчатай, открой личико!"), яркие и классические рокерские банданы с контрастными принтами смотрятся более романтично, по-пиратски.
Маски-банданы. Фото: hawtcelebs.com,
celebinspire.tumblr.com, wildberries.ru, @alexanderwangny.
Удобный для людей с короткими стрижками фасон маски - маска-труба. Она хороша тем, что в холодное время года легко заменяет шарф. Летом, правда, в такой маске может быть жарковато. Труба плотно прилегает к голове и может испортить прическу с длинными волосами. Настроение и стилевую окраску маске-трубе задают цвет и иногда изображения. Основная нота образа с такой маской - подчеркнутая анонимность. В спокойных вариантах трубы смотрятся сдержанно и вызывают воспоминания об американских блокбастерах про ограбления и всевозможные захваты. Акцентные геометрические расцветки создают образу спортивный уклон. Яркие изображения, как бы продолжающие собой лицо, но сильно от него отличающиеся обеспечивают ощущение карнавала.
Маски-трубы. Фото: wildberries.ru.



Также появилось много промежуточных вариантов между фасонами. Отличный пример - работа дизайнера Рика Оувенса (@rickowensonline). Это маска-намордник с нашитым полотном шифона (смотрится, как бандана). Здесь же использованы декоративные длинные завязки. Такая струящая и колышащаяся маска составит хорошую компанию образам из мягких тканей и со свободной посадкой.

Попытки дизайнеров создать нечто принципиально новое пока увенчиваются производными от уже существующих фасонов. Так получились маска-борода от Ushatava и маска ниндзя японского художника Такаси Мураками. Правда, в нашей стране этому фасону больше подошло бы название маска-забрало.
Фото: ushatava.com, @takashipom.
Как выбирать и носить маски
Итак, маска - полноценный аксессуар. В образе она работает почти так же, как темные очки - символизирует закрытость и отчужденность (а также законопослушность, заботу об окружающих и нежелание быть узнанным). Если очки оставляют открытыми губы, явно выражающие чувства, маска открывает только глаза и лоб. Отключая сигналы об эмоциях, маски делают нас более сдержанными и волевыми внешне. И, как ни крути, маска встраивается в остальной образ с помощью тех же приемов, что и остальные аксессуары - с использованием сочетаний по цвету и принту. Но помним о том, что слишком много акцентов делают образ перегруженным, а их отсутствие - скучным. Самое простое - приобрести несколько масок в базовых цветах гардероба и чередовать их.
Когда маска хорошо встроена в образ, она перестает быть обузой и превращается в самостоятельное украшение. Фото: amazon.co.jp
Однотонные маски - повод поиграть с текстурами. Самый безобидный вариант декора - пайетки. Они смотрятся в меру нарядно, а в спокойных цветах вполне годятся для повседневной носки.
Дженифер лопес с люксовом варианте блестящей маски. Фото: vogue.com
Аккуратный блестящий декор смотрится хорошо, особенно в сочетании с однотонными неформальными и спортивными образами. Это уже бюджетные варианты с витрин интернет-магазинов. Фото: @fashionmasks.ru
А вот излишек украшений на маске, если владелец не прокачал свою модную мышцу, может испортить аутфит. Особенно трудно сочетать маски, декорированные оборками или выполненные под кружево или гипюр. Впрочем, некоторые созданы как раз для того, чтобы издалека кричать о своей цене с помощью фирменных принтов. Другие "громкие" варианты изготовлены из неожиданных материалов и украшены массивными металлическими элементами. Например, кожаные маски стоимостью около ста долларов стали символическим выражением событий 2020 в Беларуси от дизайнера Апти Эзиева. Кажется, нам тоже пора к ним присмотреться.
Фото: readsector.com, fr.louisvuitton.com, @aptieziev.
В великом разнообразии маски с изображениями. Чего только на них не увидишь! Обобщающая их черта - это юмор. Смех, как известно, продлевает жизнь. Стало быть, по такой маске издалека можно заприметить филантропа. Ведь улыбаются окружающие, а владелец маски, получается - почти благотворитель. Покупая маску с курьезным рисунком, нужно давать себе в этом отчет.
Фото: starhit.ru, wildberries.ru, @alexanderarutyunov.
Что касается цветовых решений маски, ориентир всегда - собственная внешность. Если она яркая и контрастная (светлая кожа, темные брови и глаза), можно выбирать глубокие и яркие цвета, не бояться контрастных принтов. Основной критерий: чтобы верхняя часть лица не побледнела и не потерялась на фоне маски.
Фото: etsy.com
Подытожим: маскам быть, и с ними можно существовать в относительной стильной гармонии. Мода одновременно податлива и инертна. С большой долей вероятности она будет воспроизводить рефлексию художников на тему пандемии еще много лет спустя после окончания обязательного масочного режима (если таковое предвидится). Не будем забывать о повсеместной цифровизации и внедрении систем видеонаблюдения для контроля граждан. Возможно, после отмены обязательного ношения масок не все захотят их снять, ценя свою приватность. И тогда маски из боевиков в стиле постпанк ознаменуют наступление того самого (не слишком заманчивого) будущего и войдут в историю как главный атрибут 21 века.

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