«Мама, я рыцарь»
Как томичи живут на две эпохи: Россия XXI века и средневековая Европа
В боях Кирилл Луцан получил множество ушибов, ссадин и шрамов. И это несмотря на то, что реконструкторы сражаются в настоящих металлических доспехах с затупленными клинками. Кирилл — тренер томского реконструкторского клуба «Химера». В клубе учатся фехтовать, шьют ботинки и сумки по старым чертежам, сражаются на турнирах, познают раннее и позднее средневековье.
Кирилл Луцан — тестировщик в IT-компании, занимается созданием софта для музеев и архивов. В «Химере» он — знатный воин Готланда (так называется остров в ста километрах от Швеции), «почти конунг». Эпоха викингов для Кирилла началась 14 лет назад.
— Пошел однажды с друзьями на Буревестник. А там ребята сражались на текстолитовых мечах. Предложили попробовать. В итоге им понравилось, как я дрался — позвали на тренировку.
Профессионально заниматься современным и историческим средневековыми боями Кирилл начал с 2010. Спустя год уже выступал на соревновании в Красноярске.
— Еще больше и глубже уходил в историю и так в ней и остался.
В 2015 году Кирилл основал клуб реконструкции «Химера».
— Пошел однажды с друзьями на Буревестник. А там ребята сражались на текстолитовых мечах. Предложили попробовать. В итоге им понравилось, как я дрался — позвали на тренировку.
Профессионально заниматься современным и историческим средневековыми боями Кирилл начал с 2010. Спустя год уже выступал на соревновании в Красноярске.
— Еще больше и глубже уходил в историю и так в ней и остался.
В 2015 году Кирилл основал клуб реконструкции «Химера».
Сейчас занятия клуба посещает около 40 человек, из них почти половина — девушки.
Реконструкторы под руководством Кирилла занимаются четыре раза в неделю. Начинается тренировка с отжиманий, упражнений на пресс и разные группы мышц — комплект доспехов раннего Средневековья вместе с оружием весит около 12 кг, позднего — 30 кг.
Часто ремешки на доспехах, например, в бригантине (нагрудный доспех), расположены сзади. В Средневековье рыцари брали с собой оруженосцев, современным воинам помогают их одноклубники.
Часто ремешки на доспехах, например, в бригантине (нагрудный доспех), расположены сзади. В Средневековье рыцари брали с собой оруженосцев, современным воинам помогают их одноклубники.
— <...>Тренировки нужны для того, чтобы ты привыкал сражаться в доспехах.
Доспехи Кирилла сейчас стоят в районе 100 тысяч рублей. Кирилл постоянно в них что-то добавляет — в прошлом году взял в рассрочку кольчугу.
В «Химере» сами делают большую часть амуниции: шьют ботинки, сумки, головные уборы, штаны. Так получается намного дешевле. Готовый щит, с обеих сторон обшитый кожей, стоит около пяти тысяч рублей, если делать самим — выйдет около двух.
Заказывать стараются только кованые изделия и литье — своей кузни у реконструкторов нет.
— Вчера буквально костяные иглы делал из рога оленя. Дробишь и начинаешь на камне вытачивать, дырочку делаешь сверлом.
На простые ботинки из кожи уходит восемь часов. Реконструкторы опираются на исторические источники: повторяют швы, вощат нитки, пользуются аутентичными иглами.
В «Химере» сами делают большую часть амуниции: шьют ботинки, сумки, головные уборы, штаны. Так получается намного дешевле. Готовый щит, с обеих сторон обшитый кожей, стоит около пяти тысяч рублей, если делать самим — выйдет около двух.
Заказывать стараются только кованые изделия и литье — своей кузни у реконструкторов нет.
— Вчера буквально костяные иглы делал из рога оленя. Дробишь и начинаешь на камне вытачивать, дырочку делаешь сверлом.
На простые ботинки из кожи уходит восемь часов. Реконструкторы опираются на исторические источники: повторяют швы, вощат нитки, пользуются аутентичными иглами.
Фото с личной страницы Кирилла во Вконтакте
Доспехи Кирилла стоят в районе 100 тысяч рублей. Кирилл постоянно в них что-то добавляет — в прошлом году взял в рассрочку кольчугу.
В «Химере» сами делают большую часть амуниции: шьют ботинки, сумки, головные уборы, штаны. Так получается намного дешевле. Готовый щит, с обеих сторон обшитый кожей, стоит около пяти тысяч рублей, если делать самим — выйдет около двух.
Заказывать стараются только кованые изделия и литье — своей кузни у реконструкторов нет.
— Вчера буквально костяные иглы делал из рога оленя. Дробишь и начинаешь на камне вытачивать, дырочку делаешь сверлом.
На простые ботинки из кожи уходит восемь часов. Реконструкторы опираются на исторические источники: повторяют швы, вощат нитки, пользуются аутентичными иглами.
Главный источник информации для реконструкторов — интернет. По словам Кирилла, много информации можно найти в архивах европейских музеев — «там почти все оцифровано».
В «Химере» сами делают большую часть амуниции: шьют ботинки, сумки, головные уборы, штаны. Так получается намного дешевле. Готовый щит, с обеих сторон обшитый кожей, стоит около пяти тысяч рублей, если делать самим — выйдет около двух.
Заказывать стараются только кованые изделия и литье — своей кузни у реконструкторов нет.
— Вчера буквально костяные иглы делал из рога оленя. Дробишь и начинаешь на камне вытачивать, дырочку делаешь сверлом.
На простые ботинки из кожи уходит восемь часов. Реконструкторы опираются на исторические источники: повторяют швы, вощат нитки, пользуются аутентичными иглами.
Главный источник информации для реконструкторов — интернет. По словам Кирилла, много информации можно найти в архивах европейских музеев — «там почти все оцифровано».
Главный источник информации для реконструкторов — интернет. По словам Кирилла, много информации можно найти в архивах европейских музеев — «там почти все оцифровано».
«Стараемся придерживаться определенного шага в стяжке, чтобы не больше 3-4 мм, чтобы все выглядело красиво. Если у тебя позумент шелковый на рубахе или на кафтане — он должен быть определенного размера»
Эмблема клуба «Химера» — часть звериного орнамента, найденного на готландских камнях. Кирилл нашел фотографию в интернете.
Змее-ведьмовский камень обнаружили на кладбище. Археологами впервые описан в 1952 году. Датируют камень 400-600 гг. Нашей эры.
Жена Кирилла Луцана, Ксения, поддерживает мужа в его увлечении. Cо временем тоже увлеклась исторической реконструкцией, вместе с мужем ездит на фестивали .
— Поначалу был просто детский восторг, — рассказывает Ксения. — Представляете, ваш любимый человек — настоящий рыцарь. Облачен в кольчугу, шлем, сражается на мечах и побеждает соперников. Волшебно. Любая девчонка мечтает о таком муже! И сказка стала реальностью.
После понимаешь, что такое увлечение требует немалых финансовых вложений. Когда только начала узнавать, что такое историческая реконструкция, волосы стояли дыбом, о каких затратах идёт речь. Но такое хобби требует не только денег, но и хорошее знание теории, и практических навыков. Увлеченные реконструкторы сами воссоздают повседневный быт выбранной эпохи, шьют изделия, окрашивают ткани, изготавливают посуду, инструменты и орудия. Полное погружение. Нужно потратить время на изучение исторических материалов, научиться работать с тканью, кожей и оружием. Уже совсем другой уровень. Если еще и получается, то человек ощущает большой эмоциональный подъем. За такие моменты никаких денег не жалко. <...>
— Поначалу был просто детский восторг, — рассказывает Ксения. — Представляете, ваш любимый человек — настоящий рыцарь. Облачен в кольчугу, шлем, сражается на мечах и побеждает соперников. Волшебно. Любая девчонка мечтает о таком муже! И сказка стала реальностью.
После понимаешь, что такое увлечение требует немалых финансовых вложений. Когда только начала узнавать, что такое историческая реконструкция, волосы стояли дыбом, о каких затратах идёт речь. Но такое хобби требует не только денег, но и хорошее знание теории, и практических навыков. Увлеченные реконструкторы сами воссоздают повседневный быт выбранной эпохи, шьют изделия, окрашивают ткани, изготавливают посуду, инструменты и орудия. Полное погружение. Нужно потратить время на изучение исторических материалов, научиться работать с тканью, кожей и оружием. Уже совсем другой уровень. Если еще и получается, то человек ощущает большой эмоциональный подъем. За такие моменты никаких денег не жалко. <...>
Ольга Аверкова вяжет спицами, крючком и иглой (техника берет свое начало в эпоху викингов). В жизни она — студентка ТПУ, а в «Химере» — женщина Бирки X века. Бирка, древнейший город на территории современной Швеции, была торговым центром шведских викингов.
По словам Ольги, в реконструкцию пришла случайно, сначала увлекалась фехтованием. Сейчас занимается и тем, и другим.
— Однажды я пришла на мастер-класс о средневековом оружии и познакомилась там с Кириллом Луцаном. Я тогда оказалась единственной слушательницей, так что никакого мастер-класса не случилось. Зато меня позвали на тренировку клуба. Начала ходить и втянулась.
По словам Ольги, в реконструкцию пришла случайно, сначала увлекалась фехтованием. Сейчас занимается и тем, и другим.
— Однажды я пришла на мастер-класс о средневековом оружии и познакомилась там с Кириллом Луцаном. Я тогда оказалась единственной слушательницей, так что никакого мастер-класса не случилось. Зато меня позвали на тренировку клуба. Начала ходить и втянулась.
Ольга Аверкова. Фото взято с личной страницы в социальной сети "Вконтакте"
Родственники и друзья к увлечению Ольги отнеслись положительно: «с удовольствием слушают рассказы про раннее средневековье».
В раннем средневековье девушки не участвовали в боях. По словам Ольги, оружие, которое ей доступно в реконструкции — кухонный нож и лук со стрелами.
В раннем средневековье девушки не участвовали в боях. По словам Ольги, оружие, которое ей доступно в реконструкции — кухонный нож и лук со стрелами.
«Мастер-класс по изготовлению стрел. Фото из группы клуба во Вконтакте.
— Раннее средневековье — одна из самых реконструируемых эпох. Я ее выбрала, когда ещё очень мало знала о реконструкции. Раннее средневековье — это романтично, это интересные письменные и визуальные источники, это много изученного материала, очень много неизученного и изучаемого. Я думаю, это моя база, с которой я начала, и я на ней учусь быть реконструктором. В дальнейшем я уйду в другую эпоху, более тщательно все изучив. Пока ещё не решила — куда. Любая эпоха по-своему привлекательна.
Меч и тямбара
В «Химере» занимаются историческим средневековым, современным мечевым боем и стрельбой из лука. В зале сражаются тямбарами (тренировочные мечи с твердой сердцевиной и мягкой оболочкой) и копьями с «гуманизаторами» (мягкий наконечник крепится на острие).
Во время тренировки Кирилл Луцан отдает команды и задает условия боя: «Бой на мосту! Начали!». Происходит все в считанные секунды: обмен парой ударов, и вот уже кто-то «остался без ног».
Во время тренировки Кирилл Луцан отдает команды и задает условия боя: «Бой на мосту! Начали!». Происходит все в считанные секунды: обмен парой ударов, и вот уже кто-то «остался без ног».
Исторический средневековый бой (ИСБ) — сражение в доспехах с железными мечами; в современном мечевом бое (СМБ) железное оружие заменяют тямбарами и сражаются без доспехов.
— Зачастую занимаемся на тямбарах, — рассказывает Кирилл. — Во-первых, железо ломается, во-вторых, травматизм. А так тямбары ничем не хуже руку забивают — весят в два раз меньше меча, но и аэродинамика другая.
По словам Кирилла Луцана, главный миф про Средневековье — тяжелые мечи. В раннем средневековье мечи весили от 800 грамм до 1,5 кг. В позднем средневековье оружие потяжелело — до двух килограммов.
— Зачастую занимаемся на тямбарах, — рассказывает Кирилл. — Во-первых, железо ломается, во-вторых, травматизм. А так тямбары ничем не хуже руку забивают — весят в два раз меньше меча, но и аэродинамика другая.
По словам Кирилла Луцана, главный миф про Средневековье — тяжелые мечи. В раннем средневековье мечи весили от 800 грамм до 1,5 кг. В позднем средневековье оружие потяжелело — до двух килограммов.
«Такого веса достаточно для того, чтобы разрубить человека без доспехов пополам поставленным ударом, если клинок не застрянет в позвоночнике. Много весило специальное оружие для конкретных целей — меч палача весил в районе четырех килограммов»
По словам Кирилла, топоры тоже не были такими большими, как их показывают в фильмах. В основном, с ладошку, иногда еще меньше.
Другой миф — частота ударов.
— Бить старались как можно реже, чтобы поразить противника. Удар меча в меч — критичен для самого меча, оставляет сколы, зазубрины, железо же было дорогим. В основном, старались поразить колющим ударом какую-то открытую область — например, подмышку.
— Бить старались как можно реже, чтобы поразить противника. Удар меча в меч — критичен для самого меча, оставляет сколы, зазубрины, железо же было дорогим. В основном, старались поразить колющим ударом какую-то открытую область — например, подмышку.
Битва наций — крупнейшее международное соревнование по историческому средневековому бою (ИСБ).
Турниры и фестивали
Участвуют в сражениях реконструкторы на фестивалях и турнирах. Воины «Химеры» постоянно ездят на реконструкторские фестивали по всей России.
По словам Кирилла Луцана, съездить на московский фестиваль стоит в районе 20 тысяч рублей. Доспехи и оружие отправляют транспортными компаниями.
Крупнейшие фестивали в России — «Русборг» (Липецкая область) и «Битва тысячи мечей» (Москва). Так, «Битва тысячи мечей» в 2016 году собрала по 500 бойцов с каждой стороны.
По словам Кирилла Луцана, съездить на московский фестиваль стоит в районе 20 тысяч рублей. Доспехи и оружие отправляют транспортными компаниями.
Крупнейшие фестивали в России — «Русборг» (Липецкая область) и «Битва тысячи мечей» (Москва). Так, «Битва тысячи мечей» в 2016 году собрала по 500 бойцов с каждой стороны.
В боях на фестивалях нельзя участвовать с заточенным оружием — перед боем снаряжение проверяют маршалы (судьи). В "раннем" и "позднем средневековье" нельзя наносить клинком колющие удары. По словам Кирилла, это основное средство поражения противника на протяжении всей истории холодного оружия.
Несмотря на правила, ушибы и рассечения бывают часто.
— Самое страшное, что я видел — минус шесть зубов. В раннем средневековье, по большей части, открытые шлема, и получилось, что в лицо прилетело.
Несмотря на правила, ушибы и рассечения бывают часто.
— Самое страшное, что я видел — минус шесть зубов. В раннем средневековье, по большей части, открытые шлема, и получилось, что в лицо прилетело.
В Сибири крупнейшие фестивали проводят в Новосибирске: «Сибирский огонь», «Время варягов», «Перекрестки истории». В Томской области постоянных фестивалей по реконструкции нет.
В 2018-2019 годах клуб «Химера» вместе с администрацией проводил фестиваль реконструкции «Семилуженское поле» под Томском.
В 2018-2019 годах клуб «Химера» вместе с администрацией проводил фестиваль реконструкции «Семилуженское поле» под Томском.
«Семилуженское поле». Фото из группы клуба во Вконтакте.
Уже второй год разные фестивали отменяют из-за пандемии. Часто бывают, что отменяют фестивали за несколько дней — некоторые участники узнают об этом уже в поезде.
Несмотря на ограничения, в этом году клуб «Химера» планирует провести свой турнир, уже нашли спонсоров для призов в некоторых номинациях.
Несмотря на ограничения, в этом году клуб «Химера» планирует провести свой турнир, уже нашли спонсоров для призов в некоторых номинациях.
Не только бои
Есть фестивали и без сражений — Living history. Участники приезжают, ставят шатры, историческую мебель (лавки, табуретки, столы) и просто живут какое-то время, реконструируя быт.
— Реконструкция — понятие широкое, — рассказывает Кирилл Луцан. — Вообще, это воссоздание быта, культуры разного временного периода. Фактически это современное исполнение экспериментальной археологии. Она не так давно появилась, считай, в XIX веке.
Ты начинаешь изучать какой-то временной период, желательно очень узкий. Раннее средневековье: ты должен понимать, это эпоха переселения народов, эпоха викингов или Русь девятого-десятого века. И уже искать какие-то исторические источники, находки, захоронения, в библиотеки ходить, узнавать, что по этому периоду известно. Желательно понимать, что правда, а что нет. Реконструкция — это поиск истины.
— Реконструкция — понятие широкое, — рассказывает Кирилл Луцан. — Вообще, это воссоздание быта, культуры разного временного периода. Фактически это современное исполнение экспериментальной археологии. Она не так давно появилась, считай, в XIX веке.
Ты начинаешь изучать какой-то временной период, желательно очень узкий. Раннее средневековье: ты должен понимать, это эпоха переселения народов, эпоха викингов или Русь девятого-десятого века. И уже искать какие-то исторические источники, находки, захоронения, в библиотеки ходить, узнавать, что по этому периоду известно. Желательно понимать, что правда, а что нет. Реконструкция — это поиск истины.
По словам Кирилла, популярно сегодня реконструировать торговцев. Люди просто делают костюмы, ездят на фестивали и торгуют своими изделиями. Часто на фестивалях можно встретить полевые кузни, гончаров.
— В Новосибирск ездили на фестиваль, победил там в конкурсе стрельбы из лука. Тут же кузнец сковал пять наконечников для стрел и отдал мне.
— В Новосибирск ездили на фестиваль, победил там в конкурсе стрельбы из лука. Тут же кузнец сковал пять наконечников для стрел и отдал мне.
— Что? Меня еще и бить будут?
— Доспех хороший. Проверим?
Во время интервью в свой доспех Кирилл одел одноклубника Бориса Гоняева, показал прочность доспехов, нанеся несколько ударов.
— Это было больно, — делится впечатлениями Борис. — Примерно так же, как получить пулю в бронежилет.
С реконструкторами Борис Гоняев познакомился, когда учился на первом курсе исторического. "Трип длиной в десять лет" привел его в "Химеру".
Больше всего в реконструкции Бориса привлекает физическая активность, сами сражения. Но помогло хобби и в написании дипломной работы: «В понимании того, как себя вел и что чувствовал военный на средневековом поле боя. Какие мог эмоции испытывать...».
— Это было больно, — делится впечатлениями Борис. — Примерно так же, как получить пулю в бронежилет.
С реконструкторами Борис Гоняев познакомился, когда учился на первом курсе исторического. "Трип длиной в десять лет" привел его в "Химеру".
Больше всего в реконструкции Бориса привлекает физическая активность, сами сражения. Но помогло хобби и в написании дипломной работы: «В понимании того, как себя вел и что чувствовал военный на средневековом поле боя. Какие мог эмоции испытывать...».
Борис преподает историю в школе.
— Соответственно, для меня занятие исторической реконструкцией: польза и приятные эмоции. Реконструкция помогает мне поддержать свою компетентность как учителя. Всегда можно детям разных анекдотов и интересных баек рассказать c реконструкторских фестивалей...
— Соответственно, для меня занятие исторической реконструкцией: польза и приятные эмоции. Реконструкция помогает мне поддержать свою компетентность как учителя. Всегда можно детям разных анекдотов и интересных баек рассказать c реконструкторских фестивалей...
Текст, фото: Александр Мазуров
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