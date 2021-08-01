«Мама, я рыцарь»

Жена Кирилла Луцана, Ксения, поддерживает мужа в его увлечении. Cо временем тоже увлеклась исторической реконструкцией, вместе с мужем ездит на фестивали .



— Поначалу был просто детский восторг, — рассказывает Ксения. — Представляете, ваш любимый человек — настоящий рыцарь. Облачен в кольчугу, шлем, сражается на мечах и побеждает соперников. Волшебно. Любая девчонка мечтает о таком муже! И сказка стала реальностью.



После понимаешь, что такое увлечение требует немалых финансовых вложений. Когда только начала узнавать, что такое историческая реконструкция, волосы стояли дыбом, о каких затратах идёт речь. Но такое хобби требует не только денег, но и хорошее знание теории, и практических навыков. Увлеченные реконструкторы сами воссоздают повседневный быт выбранной эпохи, шьют изделия, окрашивают ткани, изготавливают посуду, инструменты и орудия. Полное погружение. Нужно потратить время на изучение исторических материалов, научиться работать с тканью, кожей и оружием. Уже совсем другой уровень. Если еще и получается, то человек ощущает большой эмоциональный подъем. За такие моменты никаких денег не жалко. <...>

